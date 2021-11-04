Окно из Европы: смогут ли «Спартак» и «Локомотив» набрать очки в ЛЕ

В четверг, 4 ноября, московские «Спартак» и «Локомотив» могут оказаться на грани вылета из Лиги Европы. Им предстоят выездные матчи четвертого тура группового этапа. «Локомотив» сыграет со стамбульским «Галатасараем», «Спартак» — с английским «Лестером». Красно-белые, если проиграют на Туманном Альбионе, еще сохранят шансы на выход в плей-офф турнира, но для этого надо будет побеждать в оставшихся встречах и надеяться на двойные осечки конкурентов. «Локомотив» же в случае провала в Турции рискует уже сейчас лишить себя весенней части Лиги Европы.

«Лестер»–«Спартак»

Красно-белые еще держатся в активной борьбе за первые два места в группе только за счет сенсационной выездной победы в Неаполе над местным «Наполи» (3:2), который сейчас наряду с «Миланом» лидирует в чемпионате Италии. При этом положение «Спартака» было бы гораздо лучше, не случись обидные поражения в двух других встречах.

Еще в сентябре на старте группового этапа подопечные Руя Витории не реализовали несколько опасных моментов в домашнем матче с варшавской «Легией», а в итоге пропустили на последней минуте и проиграли 0:1. А на позапрошлой неделе они на своем поле вели в счете 2:0 в игре с «Лестером», но в итоге проиграли 3:4.

Так что сейчас «Спартак» идет на последнем месте с тремя очками. По четыре балла у «Наполи» и «Лестера», которые сыграли в стартовом туре друг с другом вничью (2:2) на домашнем поле британского клуба. Лидирует с 6 очками «Легия», которая помимо «Спартака» обыграла также «Лестер», взяв верх дома (1:0). Лишь в последнем матче польский клуб был разгромлен «Наполи» со счетом 0:3.

Таким образом «Спартаку» надо обязательно обыгрывать «Лестер». Подопечные Брендана Роджерса не так сфокусированы на Лиге Европы, как на чемпионате Англии, где они после 10 туров идут на 11-м месте, но отстают всего на 3 очка от пятого еврокубкового, а до четвертой строчки, дающей место в Лиге чемпионов, разрыв всего в 6 баллов.

Тем не менее, даже выпуская не самый основной состав в Москве, действующий обладатель Кубка Англии довольно спокойно обыграл «Спартак», воспользовавшись провальной игрой его защиты. Вновь можно ждать опасности от нападающего Патсона Даки, сделавшего покер в ворота красно-белых, а также от раздававших ему передачи Юри Тилеманса и Джеймса Мэдисона. Наверняка будет надежен и датский вратарь Каспер Шмейхель. А ведь против «Спартака» еще не играла главная звезда английского клуба форвард Джейми Варди.

В последнем туре национального первенства «Лестер» проиграл дома лондонскому «Арсеналу» (0:2). «Спартак» же не смог реабилитироваться за разгром от петербургского «Зенита» (1:7) и в субботу упустил победу в 13-м туре чемпионата России над «Ростовом» (1:1). Сейчас красно-белые идут девятыми в таблице РПЛ.

— Самая засада в том, что игроки основного состава пожарят, но их некем заменить, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Команда полностью потерялась. Не знаю, почему. Может, их плохо тренируют. Или сами распустились. Но спартаковцы сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные. Та же ничья с «Ростовом» скорее в пользу «Спартака». Ростовчане играли лучше и должны быть расстроены потерей очков в гостях. Мне кажется, этот сезон для красно-белых уже похоронен.

«Галатасарай»–«Локомотив»

«Железнодорожники» набрали всего одно очко в трех первых матчах. Еще в сентябре в стартовом туре он сумел спастись в домашней игре с «Марселем». Тогда французский клуб полностью переигрывал «Локомотив», но забил всего один мяч. А москвичи почти тайм играли в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна. Но в итоге дальний удар Фаустино Анджорина позволил свести встречу к ничьей — 1:1.

Затем «Локо» проиграл в гостях римскому «Лацио» (0:2). На следующую игру команда вышла уже при новом главном тренере — Марко Николича сменил Маркус Гиздоль. Под началом немца красно-зеленые проиграли дома «Галатасараю» (0:1).

При этом они частично поправили дела в чемпионате России. При Николиче был удачный старт, команда шла в группе лидеров, немного отставая от занимающего первое место «Зенита». Но в сентябре «Локо» накрыл кризис в виде систематических потерь очков в матчах с аутсайдерами — выездные нулевые ничьи с екатеринбургским «Уралом» и «Химками», а также домашнее поражение от «Ростова» (1:2), после которого сербский специалист был уволен.

В дебюте Гиздоля «железнодорожники» сыграли на выезде вничью с казанским «Рубином» (2:2), уйдя от поражения на последних секундах. Потом команда победила дома своего конкурента в борьбе за медали «Сочи» (2:1). А в субботу одержала волевую победу в гостях над «Нижним Новгородом» (2:1), вырвав ее также в самой концовке. Это позволило «Локомотиву» выйти на второе место. От «Зенита» он отстает на пять очков.

«Галатасарай» в воскресенье обыграл дома в чемпионате Турции «Газиантеп» (2:0). После 11 туров команда Фатиха Терима идет в национальном первенстве на шестом месте, уступая 7 баллов лидирующему «Трабзонспору».

Гораздо лучше у нее складываются дела в Лиге Европы. Домашняя победа над «Лацио» (1:0) и выездная ничья с «Марселем» (0:0) вкупе с успехом в Москве позволяют «Галатасараю» с 7 очками лидировать в группе. У «Лацио» их сейчас 4, у «Марселя» — 3, у «Локо» — 1. В случае поражения в Стамбуле «железнодорожники» в оставшихся двух турах будут сохранять шансы на выход в плей-офф Лиги Европы только при условии, что в этот же день итальянский и французский клубы сыграют между собой вничью.

— Результаты в последних матчах хорошие, но качество игры мне не очень нравится, — заявил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Нет запаса прочности. Вспомните, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином» благодаря голу Жемалетдинова, как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом». Это говорит о том, что во многом «Локо» выезжает на везении. Уйдет везение — останется класс. А класса команде пока не хватает. Посмотрим, что будет в Стамбуле, но мне кажется, шансов на успех мало и победит «Галатасарай».

Матч «Галатасарай»–«Локомотив» начнется в четверг в 20:45 по московскому времени. В этот же день в 23:00 мск стартует игра «Лестер»–«Спартак».