Сложно, но возможно: способен ли «Краснодар» на чудо в Лиге Европы

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 25 февраля. И один из них может оказаться последним для российских команд на европейской арене в нынешнем сезоне. «Краснодар» встретится на выезде в матче второго по значимости клубного континентального футбольного турнира с «Динамо» (Загреб).

На прошлом неделе «быки» проиграли хорватскому клубу дома со счетом 2:3. Для продолжения выступлений в Европе им нужно победить на Балканах с разницей не менее чем в два мяча либо в один, но со счетом 4:3 и более. Иные результаты окажутся плачевными для последнего в текущем сезоне российского представителя в еврокубках.

— Процентов на 80 можно утверждать, что хорватский клуб пройдет в 1/8 финала Лиги Европы, но всё же «Краснодар» способен вытянуть это противостояние, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник «быков» Максим Деменко. — Игра у команды есть, это видно. И на нее приятно смотреть даже в таких неудачных матчах, как в домашнем с «Динамо». Обидно будет, если единственная наша оставшаяся команда в еврокубках так бесславно вылетит.

Путь «быков»

Пять других российских клубов, участвовавших в еврокубках, вылетели еще осенью. В сентябре на предварительных стадиях Лиги Европы поражения потерпели московское «Динамо» и «Ростов». Бело-голубые не справились с тбилисским «Локомотивом» (1:2), а дончане — с израильским «Маккаби» из Хайфы (1:2). На групповой стадии Лиги Европы последнее место в своем квартете занял московский ЦСКА. Аналогичные итоговые позиции в своих группах в Лиге чемпионов были у петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

«Краснодар» в первой половине осени впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Там он сумел занять третье место, пропустив вперед лондонский «Челси» и испанскую «Севилью» и опередив французский «Ренн». Это позволило подопечным Мурада Мусаева сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Еще до зимнего перерыва «быки» потеряли из-за травмы вратаря Матвея Сафонова, а в ходе зимних сборов повреждение лишило команду защитника Кристиана Рамиреса. В ходе зимней трансферной кампании «Краснодар» никого не приобрел и не потерял. Клуб ограничился лишь дозаявкой на еврокубки Алексея Ионова, который осенью был куплен у «Ростова», но не мог сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, так как уже был заигран за ростовчан в матче с «Маккаби».

— Кадровые потери команды, конечно, влияют на ее игру, но в целом нельзя сказать, что травмированных совсем некем заменить, — подчеркнул Деменко. — Не считаю, что Евгений Городов сильно провалил первый матч с Загребом, а Евгений Чернов не смог заменить Рамиреса. В целом структура игры «Краснодара» позволяет не сильно зависеть от отдельных исполнителей. Главное, чтобы команда меньше ошибалась в обороне и реализовывала свои моменты. В атаке у нее может забивать тот же Маркус Берг, а средняя линия способна создавать для него эти возможности.

Отдохнувший Загреб

После домашнего поражения от загребского «Динамо» «Краснодар» вылетел из Кубка России. В воскресенье «быки» в 1/8 финала уступили на своем поле «Сочи» (1:2). Хорватский клуб в этот же день должен был играть на выезде против «Хайдука» в национальном чемпионате, но попросил перенести встречу из-за высокой плотности календаря. Руководство лиги пошло на встречу, и матч в Сплите не состоялся. Сейчас «Динамо» лидирует в своем первенстве, набрав одинаковое количество очков с «Осиеком», но опережая его по дополнительным показателям и проведя на одну игру меньше.

— Матч в Загребе вызывает тревогу — очень уж невнятными по игре и результату получились для «Краснодара» первые две встречи после перерыва, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — И хорватский клуб предстал крепким и боевитым коллективом, хорошо действующим в обороне и на контратаках. К тому же он неспроста перенес свой матч в чемпионате, добившись того, чтобы подойти свежим к ответной встрече. Хочется надеяться, что «Краснодар» сумеет сыграть на пределе своих возможностей. Потенциал у команды для прохода Загреба есть — главное, не ошибаться и использовать все имеющиеся возможности в атаке.

Матч «Динамо» (Загреб) – «Краснодар» состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 23:00 мск.