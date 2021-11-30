С ними бело-голубые: «Динамо» продолжает преследовать чемпиона

В чемпионате России по футболу стартовал второй круг. В воскресном центральном матче 16-го тура петербургский «Зенит» одержал в гостях победу над московским ЦСКА (2:0) и сохранил комфортный отрыв в четыре очка от своего ближайшего преследователя — московского «Динамо», которое продолжает идти вторым. Бело-голубые выиграли на выезде у казанского «Рубина» (3:2) и всё еще в гонке за лидером. Их ближайшие конкуренты — «Сочи» и «Краснодар» — потеряли очки. Они не смогли обыграть в гостях аутсайдеров РПЛ — екатеринбургский «Урал» (0:0) и «Химки» (3:3). Это обострило борьбу не только за медали, но и за выживание.

ЦСКА–«Зенит»

События, произошедшие после игры, затмили не только сам матч, но и весь тур. За поджигание пиротехники на фанатской трибуне армейцев как минимум 408 зрителей были задержаны и доставлены в ближайшие отделения полиции. Такого по масштабу силового мероприятия на матчах российского футбола не было давно.

При этом сама игра не порадовала присутствовавших зрелищностью. Обе команды действовали очень закрыто, до первого гола. Он мог оказаться на счету ЦСКА, но на шестой минуте удар Антона Заболотного отбил Михаил Кержаков, переправивший мяч в штангу. А в середине первого тайма удар с линии штрафной Клаудиньо и рикошет от Игоря Дивеева помог «Зениту» повести 1:0. В первые 15 минут после перерыва Заболотный дважды делал удачные скидки, позволявшие Максиму Мухину и Чидере Эджуке бить с убойных позиций, но оба промахнулись.

В итоге «Зенит» закрепил преимущество за счет выхода на замену Артема Дзюбы, который в концовке дважды отлично отдавал передачи, но в первом случае Александр Ерохин не успел ударить по пустым воротам и был накрыт игроком ЦСКА, а во втором Андрей Мостовой реализовал выход один на один.

— Понятно, что игра была на три результата, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов. — ЦСКА играл дома, а «Зенит» посильнее. Думаю, что многое предопределил первый гол. Если бы забил Заболотный, а Кержаков не потащил с отскоком в штангу, то всё могло сложиться по-другому. А гол Клаудиньо придал «Зениту» уверенности. Когда он повел в счете, армейцам стало сложнее. Была закрытая игра до первого забитого мяча. В общем, можно сказать, что оправдал себя выход Дзюбы на замену во втором тайме. Он сделал голевой пас, но мы не знаем, с какой задачей Семак выпускал его на поле. Одно дело, когда Артем выходит при атакующей игре, а другое, когда «Зенит» ведет 1:0.

«Рубин»–«Динамо»

После не самой логичной выездной победы над «Сочи» (2:1) «Рубин» далеко не всех убедил, что выходит из кризиса. И матч с «Динамо» оказался очередным невзрачным в этом сезоне для подопечных Леонида Слуцкого. Они пропустили на 18-й минуте от Дениса Макарова, который еще летом выступал за них. Через 12 минут с передачи Хвичи Кварацхелии Солтмурад Бакаев сравнял счет.

А в начале второго тайма Андерс Дрейер с пенальти вывел казанцев вперед. Но даже в этот момент хозяева не производили впечатления команды, которая сильнее соперника. «Динамо» не реализовало несколько моментов, а на 65-й минуте Никола Моро не забил пенальти. Но через три минуты после навеса со штрафного в исполнении Себастьяна Шиманьски Фабиан Бальбуэна головой сравнял счет. А на 85-й уже сам Шиманьски отправил мяч в ворота после неудачного выноса в исполнении Александра Зуева. «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом», а «Рубин» по-прежнему увязает в середине таблицы.

— Можно назвать победу «Динамо» закономерной, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Несмотря на то что команда Шварца проигрывала и не забила пенальти, она боролась до конца и справедливо вырвала победу. Я вообще не понял, за счет чего собирался играть «Рубин», но динамовцы — молодцы. Очень рад за их воскресную победу, потому что при всех проблемах они бились до конца. Чемпионские перспективы «Динамо»? Подождем с оценками, только половина чемпионата прошла. Борьба еще впереди. Тем более скоро наступит длинный перерыв, что плохо для команды, которая поймала свою игру и сейчас на ходу. Весна будет очень сложная. Но если динамовцы возьмут шесть очков в оставшихся до паузы двух домашних матчах с «Уфой» и «Зенитом», то уже будут нацелены на первое место.

«Химки»–«Краснодар»

В субботу днем «Сочи» не смог обыграть в гостях «Урал», но «Краснодар» не воспользовался этой осечкой и не подобрался к замыкающим тройку соседям по региону. «Быки» быстро повели в счете после гола Виктора Классона, а до перерыва имели шансы удвоить преимущество, но вратарь «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти у Гжегожа Крыховяка.

В начале второго тайма с интервалом в две минуты хозяева забили два гола и перевернули игру: отличились Эльмир Набиуллин и Денис Глушаков. Вскоре Реми Кабелла с передачи Классона сравнял, но тут же Александр Долгов вывел подмосковную команду вперед. На 80-й минуте после навеса в исполнении Кабеллы Владимир Ильин ударом головой сравнял счет и спас свою команду от поражения. «Химки» после возвращения на пост главного тренера Игоря Черевченко добывают вторую подряд ничью. До этого они поделили очки с ЦСКА (0:0).

— Матч выдался интересным для болельщиков, много голов, — заметил полузащитник «Химок» Денис Глушаков. — Обидно, что не выиграли, нам были нужны очки. Хотя понятно, что и «Краснодару» они были нужны. Возвращение Черевченко в «Химки»? Он просто в отпуске был. Там и часть команды, похоже, была, судя по тому что мы не выигрывали в последних матчах.

«Уфа»–«Спартак»

После домашней победы в Лиге Европы над «Наполи» (2:1) «Спартак» вновь показал, что эта команда сильно отличается от самой себя в еврокубках и чемпионате России. Она провела невзрачный выездной матч с «Уфой». А за 20 минут до конца пропустила гол от Алексея Никитина.

Уфимцы были близки к победе. Тот же Никитин ближе к концу матча попал в перекладину, но в итоге и после его удара локтем в лицо Александру Соболеву на последней минуте в ворота башкирского коллектива был назначен пенальти, реализованный пострадавшим спартаковцем. «Уфа» едва не вырвала победу после навеса с углового и ошибки на выходе вратаря красно-белых Александра Селихова, но Константин Плиев пробил выше пустых ворот.

Ничья 1:1 оставила «Спартак» на десятом месте, а «Уфу» лишила возможности вплотную подобраться к красно-белым и оторваться от зоны вылета, которую подопечные Алексея Стукалова опережают всего на два очка.

«Арсенал»–«Локомотив»

«Локомотив» не выигрывает с конца октября. И в Тулу приехал на фоне массовых кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций. А в понедельник в день матча с «Арсеналом» официально подтвердилось то, что многие знали с середины прошлой недели. Директор по спорту и развитию клуба Ральф Рангник стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Это еще больше усилило вопросы по поводу его летнего назначения в «Локо», выдачи ему полного карт-бланша на реформы в клубе и солидного бюджета на трансферы. Но в Туле шансы «железнодорожников» были небезнадежны, поскольку и «Арсенал» находится в кризисе.

В предыдущих четырех матчах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко, а разгром от московского «Динамо» (1:5) получился особенно удручающим. В случае потери очков в игре с «Локо» туляки рисковали оказаться на последнем месте. Но в первом тайме при громкой поддержке своих болельщиков им удалось повести 2:0 — отличились Даниил Хлусевич и Евгений Марков.

Во втором тайме «Локо» так и не смог переломить ход матча. А Марков довел дело до разгрома. В концовке гол престижа забил Пабло, итоговый счет — 3:1. «Железнодорожники» не смогли опередить «Сочи» и забраться на третье место, а «Арсенал» выбрался из зоны прямого вылета, опережая ее на два очка и находясь на 13-й строчке в зоне переходных матчей.

— Всё хорошо у нас получилось, как и планировали, — сказал «Известиям» полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич. — Почему так бьюсь за «Арсенал» перед переходом в «Спартак»? Потому что я еще играю за «Арсенал». Пока надо за «Арсенал» играть. Еще я не в «Спартаке».

В прошедшем туре состоялось еще два матча. В субботу грозненский «Ахмат» обыграл дома «Ростов» (2:0) и поднялся на седьмое место. А «Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0).