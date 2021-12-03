Фан vs ID: как болельщики клубов РПЛ проявили солидарность

Болельщики большинства команд РПЛ устроили акцию в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов в воскресном матче чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Фанатские объединения клубов объявили, что массово покинут трибуны во время встреч своих команд в 17-м туре национального первенства. Он стартовал 3 декабря в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимал «Ростов». И публика обоих фанатских секторов сдержала обещание. Остальные игры тура пройдут в субботу и воскресенье. Это событие актуализировало дискуссии о необходимости введения системы идентификации болельщиков, более известной как Fan ID. Она была успешно применена во время чемпионата мира 2018 года в России, в последний год идёт активное продвижение её внедрения в национальном первенстве.

В среде болельщиков эту инициативу критикуют. В частности, в прошлом туре фанаты нескольких клубов, в том числе ЦСКА и «Зенита», скандировали: «Нам не нужен Fan ID». На этой неделе по итогам событий на «ВЭБ Арене» ряд депутатов Госдумы РФ высказались за введение этой системы, утверждая, что с ней не было бы таких инцидентов. Но были и публичные выступления против — как на Охотном ряду, так и среди руководителей клубов, из которых наиболее активно идею критиковал президент «Урала» Григорий Иванов.

ЦСКАндал

28 ноября на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене» ближе к концу матча 16-го тура против «Зенита» (0:2) на фанатском секторе армейцев болельщики устроили файер-шоу , приведшее к задымлению над частью поля. Уже после игры выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли выход с этой трибуны . В течение как минимум трёх часов после финального свистка сотрудники офицеры полиции и бойцы ОМОНа несколькими партиями выводили с трибуны зрителей и погружали их в автозаки, предварительно обыскивая.

Это касалось не только поджигавших файеры, но и всех находившихся на секторе. В итоге было задержано как минимум 408 человек. Большинство из них больше часа находилось на холоде, ожидая своей участи. Все задержанные были доставлены в несколько отделений полиции в Москве. Последнюю группу болельщиков вывезли со стадиона в начале второго часа ночи.

Большинство находилось в отделении во время оформления всех протоколов в течение всей ночи и лишь утром и днём понедельника вышло на свободу. Часть зрителей получили штрафы и запрет на посещение игр. Болельщики ЦСКА жёстко раскритиковали руководство клуба за то, что долгое время не вмешивалось в ситуацию. Но позже заявили, что не до конца разобрались и принесли извинения, отметив усилия клубных менеджеров по защите интересов своих поклонников .

Очень скоро часть фанатских организаций объявила, что в знак солидарности они покинут трибуны по ходу ближайших матчей. Первыми это сделать пообещали поклонники заклятого врага армейцев московского «Спартака». К вечеру пятницы подобные заявления сделали фан-объединения 11 клубов РПЛ из 16-ти.

— Надо бороться за свои гражданские права законными методами — это единственная возможность показать властям, что негоже незаконными методами решать свои проблемы, — заявил «Известиям» авторитетный фанат ФК «Спартак» Амир Хуслютдинов по прозвищу Профессор. — В первую очередь, речь о тех события, которые произошли на матче ЦСКА — «Зенит». Наверное, эта акция никак не поможет, но какая-то медийная составляющая будет. Принято решение — оно будет выполняться, нравится это или нет. Я скептик, но пока не перевернется желание разговаривать с гражданами на равных, ничего не будет. «Движи» будут сделаны по определенным цифрам — например, у ЦСКА это якобы год основания клуба, у «Спартака» тоже, кто-то более глубокий смысл закладывает. Люди устали от правового беспредела. Просто выйти на улицы города — никто не согласует. А так — выйдут со стадиона и уйдут — я надеюсь, что не будет никаких провокаций.

Массовая поддержка

Спартаковцы собираются покинуть трибуны на 19-й минуте 22-й секунде субботнего домашнего матча с грозненским «Ахматом» . Фанаты ЦСКА , которые поехали в Самару на субботний выездной матч с местными «Крыльями Советов», уйдут со своих мест на 19-й минуте 11-й секунде. Поклонники их соперника обещают это сделать на 13-й минуте 12-й секунде.

Болельщики московского «Локомотива» уйдут со стадиона после 20-й минуты субботнего домашнего матча с екатеринбургским «Уралом», чьи поклонники сделают тоже самое на 19-й минуте 30-й секунде. В воскресенье поддержать почин после первого тайма домашнего матча с «Уфой» намерены болельщики московского «Динамо». В этот же день после 58-й минуты выездной игры с «Нижним Новгородом» с трибуны уйдут поклонники казанского «Рубина». Нижегородские болельщики поддержат акцию на 28-й минуте. Также в воскресенье покинуть трибуны намерены болельщики тульского «Арсенала», которому играть в гостях с «Химками».

Первыми это сделать должны были фанаты «Зенита» и «Ростова», чей матч открывал программу тура. Ростовчане пообещали уйти на 19-й минуте и 30-й секунде, питерцы — после 60-й минуты. И те, и другие сдержали слово. Болельщики «Ахмата», «Химок», «Уфы», «Краснодара» и «Сочи» пока не анонсировали массовый уход с трибун. Подобная акция за последние годы — ужа вторая в исполнении фанатов.

В декабре 2019 года они подобным образом продемонстрировали своё несогласие с серией задержаний фанатов «Спартака», случившихся в отличие от воскресного инцидента не на стадионе, а в черте города, когда их арестовывали поодиночке или отдельными группами. Тогда поводом для задержаний называли оскорбления частью сектора сборной России нападающего Артёма Дзюбы во время выездного отборочного матча чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

— Конечно, меня эта ситуация тревожит, — прокомментировал в пятницу утром предстоящие акции министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Мы вместе» . — Главный метод воздействия — это диалог. Он нужен с болельщиками и организаторами мероприятий, чтобы выработать консолидированную позицию и чтобы не было места конфликтам. Спорт должен объединять.

Массовые задержания людей с фанатского сектора ЦСКА официально объяснялись тем, что камеры видеонаблюдения на этой трибуны не работали, поэтому нельзя было отследить, кто зажигал пиротехнику. В дальнейшем президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил это взломом хакерами систем слежения.