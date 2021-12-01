Поиграли с огнем: что стоит за инцидентом на матче ЦСКА — «Зенит»

Болельщики ЦСКА напомнило о себе во время матча на стадионе «ВЭБ-Арена» — после несанкционированного пиротехнического шоу «фанатский» сектор почти в полном составе оказался в территориальных отделах полиции. В подробностях и причинах массового задержания разбирались «Известия».

Зарево над стадионом

Матч российской премьер-лиги стал одним из самых обсуждаемых спортивных событий недели, но вовсе не из-за исхода встречи (выиграл «Зенит» со счетом 2:0). Во втором тайме сразу несколько десятков болельщиков команды ЦСКА зажгли на трибунах фаеры. После завершения встречи фанаты были заблокированы на секторе — большинство из них были доставлены в территориальные органы полиции «для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности».

Новость широко обсуждалась в СМИ в связи со значительным числом задержанных — сообщалось о нескольких сотнях человек, среди которых были и несовершеннолетние.

Администрация Российской премьер-лиги констатировала, что инцидент негативно повлиял «не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом»

Поиграли с огнем_2 Болельщики ЦСКА на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и «Зенит» Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

«Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — заявило руководство ЦСКА

По данным ГУ МВД России по Москве, в отношении нарушителей порядка был составлен 51 административный протокол, в том числе 25 по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий; 23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»; два – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и один – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Юридические риски

По ст. 20.31 КоАП, в зависимости от части статьи, грозит штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток, говорит Александр Малахов, адвокат МКА «Клишин и партнеры». Помимо этого, нарушителям могут запретить посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев.

Однако хулиганские выходки на стадионе могут повлечь и уголовную ответственность.

— Зачинщикам или особо активным участникам беспорядков может грозить ответственность по ч.1 или 2 ст.213 УК РФ (хулиганство) – санкция до 7 лет лишения свободы, либо (в зависимости от наличия доказательной базы) привлечение к ответственности по ст. 212 УК РФ — «организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества…», санкция по которой — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Поиграли с огнем_1 Дым от файеров во время матча чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и «Зенит» Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Помимо этого, клуб также может быть наказан за поведение болельщиков в соответствии с регламентом РФС, говорит Малахов. Среди санкций — штраф, замечание, проведение матчей без зрителей, аннулирование итогов матча, присуждение поражения и другие. Конкретную санкцию будет определять контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Уже известно, что РФС рассмотрит инцидент на трибуне.

«На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки фаеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК [Контрольно-дисциплинарного комитета]», — говорится в сообщении организации.

Трибунный пикет

Источник в правоохранительных органах, курирующий работу с околофутбольной публикой, намекнул «Известиям», что подоплека субботней акции несколько шире, чем просто желание устроить шоу во время игры.

— Скорее всего, это своеобразная акция протеста против введения Fan ID («паспортов болельщика»). И акция спланированная. И тот факт, что в нужное время не работала система видеофиксации (она вышла из строя во втором тайме), вряд ли совпадение. Не исключаем, что это диверсия, — сообщил источник.

Напомним, что в МВД официально заявили, что стадион, где проводилось мероприятие, не соответствовал требованиям безопасности. В частности, силовики указали, что не проводилась видеофиксация событий на секторе для активных фанатов.

По словам другого источника в правоохранительных органах, именно тот факт, что система видеофиксации оказалась выведена из строя и стал одной из причин массового задержания.

— Если не проводится видеофиксация, приходится фиксировать вручную, — пояснил собеседник «Известий».

Мнение фанатского сообщества

Среди болельщиков распространено противоположное мнение, что акция была провокацией именно с целью продвижения введения «паспортов болельщика». Однако из объяснений не совсем понятно, кому она могла бы понадобиться.

— Версий много — от интересантов проекта паспортизации болельщиков до старой администрации стадиона, — считает один из представителей фанатского сообщества. — Но это все домыслы, во всяком случае пока. Факт в том, что несколько раз во время фаер-шоу прошел заряд [речевка] «Нам не нужен Фан-Айди», все это слышали».

По его словам, те, кто зажег фаеры, прекрасно знали, на что идут и отдавали отчет в том, что полиции такое представление не понравится.

Часть фанатского сообщества настроена жестко против Fan ID. Эти люди считают, что излишняя подконтрольность может убить фанатский дух.

— У полиции уже сегодня нет никаких проблем с идентификацией людей на трибунах, когда речь идет о беспорядках, нарушениях или преступлениях. У всех, кто ходит на «фанатку» уже давно есть свой «Фан Айди» — в профильном отделе полиции и у участкового по месту жительства.

Относительно возможности сохранения старых не вполне легальных, но ярких традиций движения, в фанатской среде настроения пессимистические.

— Лично я не против Fan ID, но нужно разрешить использование фаеров. разумеется, с соблюдением техники безопасности, на условиях собственников стадиона… Но отказываться от такого зрелища не стоит — это часть фанатской культуры, — говорит болельщик ФК «Спартак-Москва». — Если гайки окончательно закрутят, движение просто умрет. За границей к фаерам относятся более лояльно — взять хотя бы Сербию. Посмотрите на фото какая там красота на трибунах во время дерби «Црвена звезда» - «Партизан».

Осколки былого величия

Еще одним импульсом к акции армейцев могло стать напоминание о некогда бурной фанатской жизни. В последние годы о движении почти не слышно.