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«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

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Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ), сообщает 28 ноября «Спорт-Экспресс».

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Игра прошла в воскресенье на столичном стадионе «Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Гол на 34-й минуте забил бразильский форвард Клаудиньо. В добавленное время (94-я минута) Андрей Мостовой установил окончательный счет. Пас ему отдал вышедший на замену во второй половине матча Артем Дзюба.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче, который пройдет 3 декабря, команда сыграет дома с «Ростовом».

В свою очередь, ЦСКА находится на шестой строчке. В следующем туре столичные в гостях встретятся с «Крыльями Советов» (4 декабря).

23 ноября петербургский «Зенит» сыграл вничью со шведским «Мальме» (1:1) в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на то что «Зенит» потерял возможность продолжить борьбу в ЛЧ, питерские футболисты проходят в плей-офф Лиги Европы.

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