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«Зенит» сыграл в ничью с «Мальме» и упустил шансы на выход в плей-офф ЛЧ

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Петербургский «Зенит» сыграл в ничью со шведским «Мальме» в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом россияне потеряли шансы на выход в 1/8 финала турнира.

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Встреча закончилась со счетом 1:1, пишет «Спорт-Экспресс».

Счет в матче открыли шведы — ворота россиян на 28-й минуте поразил Сёрен Риекс. В составе питерцев гол с пенальти в добавленной время (92-я минута) забил Ярослав Ракицкий.

Кроме того, у питерцев был шанс довести матч до победы, однако форвард Артем Дзюба во втором тайме не смог реализовать пенальти. Кроме того, на 61-й минуте гол российского нападающего был отменен из-за офсайда.

Несмотря на то, что «Зенит» потерял возможность продолжить борьбу в ЛЧ питерские футболисты проходят в плей-офф Лиги Европы.

3 ноября туринский «Ювентус» одолел петербургский «Зенит» со счетом 4:2 в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Итальянцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.

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