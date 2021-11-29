После матча ЦСКА — «Зенит» составлен 51 административный протокол

После футбольного матча ЦСКА — «Зенит» сотрудниками полиции составлен 51 протокол об административных правонарушениях. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в МВД России.

Большинство протоколов составлены за нарушение правил поведения зрителей (25) и употребление спиртного или наркотических средств в запрещенных местах (23). Еще два составлено по статье «Мелкое хулиганство» и один — за «Уклонение от исполнения административного наказания».

Матч состоялся на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве накануне и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения известно о задержания болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. По предварительной информации, задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты москвичей зажгли несколько десятков фаеров.

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