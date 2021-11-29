В РПЛ отреагировали на задержания после матча ЦСКА – «Зенит»

Столичная полиция, задержав ряд футбольных фанатов после матча ЦСКА – «Зенит», нарушила комфорт и поставила под угрозу здоровье людей, заявили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) 29 ноября.

«Считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом», — приводит заявление лиги «Спорт-Экспресс» 29 ноября.

Отмечается, что в настоящее время представители РПЛ находятся на арене и делают все для разрешения инцидента. По данным «РИА Новости», часть болельщиков ЦСКА больше трех часов не выпускают со стадиона.

«Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам», — заверили в РПЛ.

В лиге также пообещали провести расследование случившегося, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях фанатов столичного ЦСКА после матча с «Зенитом» на «ВЭБ-Арене». По предварительной информации, задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча фанаты москвичей зажгли несколько десятков файеров.

Столичное МВД подтвердило, что ряд болельщиков были доставлены в полицейские отделения для разбирательств.

Ранее в воскресенье футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0.