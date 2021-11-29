ЦСКА отреагировал на задержание болельщиков после матча с «Зенитом»

Руководство ЦСКА в понедельник, 29 ноября, прокомментировало задержание фанатов клуба накануне вечером после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю ВЭБ Арены во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — говорится на официальном сайте клуба.

28 ноября стало известно о массовых задержаниях фанатов столичного ЦСКА после матча с «Зенитом» в Москве на «ВЭБ-Арене». По предварительной информации, они были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча ЦСКА и «Зенита» фанаты москвичей зажгли несколько десятков фаеров.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после матча ЦСКА — «Зенит» полиция задержала 408 человек.

В ГУ МВД России по г. Москве «Известиям» пояснили, что после игры на стадионе «ВЭБ-Арена» за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.

В воскресенье футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0.