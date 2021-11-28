Фанатов ЦСКА задерживают из-за файеров на матче с «Зенитом»

Полиция проводит массовые задержания фанатов столичного ЦСКА после матча с «Зенитом» в Москве на ВЭБ-Арене, сообщает в воскресенье, 28 ноября, РЕН ТВ.

По данным журналиста Василия Конова, по окончании матча полицейские не выпустили фанатов с их секторов на арене ЦСКА. Он написал в Telegram, что на протяжении примерно часа болельщики на холоде ждали, пока их начнут выпускать со стадиона.

Утверждается, что были произведены масштабные задержания, связанные с пиротехническим шоу на арене. По окончании матча ЦСКА и «Зенита» фанаты москвичей зажгли несколько десятков файеров.

Ранее в этот день Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0.