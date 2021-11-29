Болельщик ЦСКА рассказал о задержаниях после матча с «Зенитом»

Правоохранители после матча ЦСКА – «Зенит» на московском стадионе «ВЭБ Арена» задерживали всех подряд, рассказал 29 ноября «Известиям» один из фанатов столичного клуба, который сам был задержан.

«Выходили со стадиона, всех просто под одну гребенку забирали в автозак, привозили в отделение. Обкатывают пальцы, проверяют паспорта, фотографируют с трех сторон и все, отпускают», — отметил он.

По словам футбольного болельщика, среди десятков доставленных в участок людей были женщины и несовершеннолетние.

Он пожаловался, что всех задержанных без объяснений причин продержали в отделении три часа, после чего отпустили.

Вечером 28 ноября футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0.

После окончания игры стало известно о массовых задержаниях фанатов столичного ЦСКА после матча с «Зенитом» на «ВЭБ-Арене». Столичное МВД подтвердило эти данные. По предварительной информации, задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча фанаты москвичей зажгли несколько десятков файеров.

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившее и в будущем не допускать таких инцидентов.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.