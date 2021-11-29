МВД прокомментировало инцидент с фанатами после матча «Зенит» — ЦСКА

После матча ЦСКА — «Зенит» ряд болельщиков доставлены в территориальные отделы МВД для разбирательства, сообщили «Известиям» в пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве в понедельник, 29 ноября.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — уточнили в ведомстве.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях фанатов столичного ЦСКА после матча с «Зенитом» в Москве на «ВЭБ-Арене». По предварительной информации, они были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча ЦСКА и «Зенита» фанаты москвичей зажгли несколько десятков файеров.

Ранее в воскресенье Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0.