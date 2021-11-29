Более 20 задержанным после матча ЦСКА — «Зенит» грозит запрет на посещение игр

Не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России за нарушение правил поведения на матче красно-синих с «Зенитом». Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — «Зенит», составлено 25 протоколов по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), из них 14 — за использование пиротехнических изделий», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителям, таким образом, может грозить штраф до 10 тыс. рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев.

Матч состоялся накануне и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения о задержания болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Изначально сообщалось, что задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

Один из задержанных в беседе с «Известиями» отметил, что среди десятков доставленных в участок людей были женщины и несовершеннолетние. По его словам, всех без объяснений причин продержали в отделении три часа, после чего отпустили.

Руководство ЦСКА со своей стороны осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство протоколов составлены за нарушение правил поведения зрителей (25) и употребление спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

Как рассказал адвокат Игорь Бушманов, футбольные фанаты могут получить административное наказание в виде 15 суток ареста. Он отметил, что организаторам также могут вменить статью 212 УК РФ — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами. В случае применения статей уголовного кодекса, фанатам может грозить до 15 лет лишения свободы, указал адвокат.