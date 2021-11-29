Адвокат рассказал о возможном наказании для задержанных после матча ЦСКА–«Зенит»

Футбольные фанаты, задержанные после матча ЦСКА–«Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена», могут получить административное наказание в виде 15 суток ареста. Об этом 29 ноября рассказал адвокат Игорь Бушманов, подчеркнув, что наказание будет завесить от того, как квалифицируют фаер-шоу.

Бушманов отметил, что оценивать действия организаторов и участников беспорядков будут по камерам видеонаблюдения.

«Речь может идти о мелком хулиганском и административном наказании до 15 суток, организаторам могут вменить ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)», — сказал Бушманов «РИА Новости».

Как добавил юрист, в случае применения к задержанным статей Уголовного кодекса им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в этот день журналисты сообщили, что на фанатской трибуне стадиона «ВЭБ-Арена» в Москве не работали камеры видеонаблюдения во время матча ЦСКА–«Зенит».

Встреча футбольных клубов 28 ноября закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0. После матча «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) также стало известно о задержания болельщиков ЦСКА.

Столичный главк МВД подтвердил эти данные. По предварительной информации, задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча фанаты москвичей зажгли несколько десятков фаеров.

Один из задержанных 29 ноября рассказал «Известиям», что среди десятков доставленных в участок людей были женщины и несовершеннолетние. Он пожаловался, что всех задержанных без объяснений причин продержали в отделении три часа, после чего отпустили.

В РПЛ заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившееся и в будущем не допускать таких инцидентов.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».