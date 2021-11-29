Во время инцидента на трибуне ЦСКА не работали камеры видеонаблюдения

На фанатской трибуне стадиона «ВЭБ-Арена» в Москве не работали камеры видеонаблюдения во время матча ЦСКА - «Зенит». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает сайт «РБ Спорт» со ссылкой на источники.

Встреча футбольных клубов 28 ноября закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0. После матча «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) также стало известно о задержания болельщиков ЦСКА.

Столичный главк МВД подтвердил эти данные. По предварительной информации, задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне. По окончании матча фанаты москвичей зажгли несколько десятков фаеров.

Один из задержанных 29 ноября рассказал «Известиям», что среди десятков доставленных в участок людей были женщины и несовершеннолетние. Он пожаловался, что всех задержанных без объяснений причин продержали в отделении три часа, после чего отпустили.

В РПЛ заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившее и в будущем не допускать таких инцидентов.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».