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Госдума приняла в I чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

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Госдума во вторник, 16 ноября, приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГД РФ.

Данный законопроект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Речь идет о создании электронного документа, который будет необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования.

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В ГД РФ подчеркнули, что это будет сделано с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, принятие подобного законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, который был накоплен при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017.

Источник в Госдуме рассказал «Известиям» в июле, что сразу после сентябрьских выборов нижняя палата рассмотрит правительственный законопроект, который узаконит эти требования. Речь идет о внесении поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Кроме того, по его словам, с 2022 года россиянам могут предложить посещать спортивные соревнования только после прохождения электронной идентификации.

8 ноября комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о внедрении системы идентификации зрителей, писала газета «Спорт-Экспресс». Отмечалось, что владельцам персонифицированных карт будут доступны дополнительные услуги на стадионе.

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