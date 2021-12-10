«Спартак» и надо: красно-белые выиграла группу Лиги Европы

Московский «Спартак» сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков, заняв первое место в своей группе в Лиге Европы. В четверг, 9 декабря красно-белые обеспечили себе этот результат, обыграв в гостях варшавскую «Легию» со счётом 1:0. Матч, который москвичи проводили в исторически «фартовой» черной форме выдался драматичным: неожиданный гол, перекладина, стычки и отбитый пенальти на последних секундах.

Вышли с края пропасти

В условиях непрекращающейся публичной критики со стороны жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой и отсутствия серьёзного усиления главный тренер «Спартака» Руй Витория не смог успешно провести первую часть чемпионата России. Сейчас команда идёт на девятом месте. Но португалец неожиданно смог зацепиться за шансы в Лиге Европы.

Хотя там тоже всё начиналось плохо. В первом туре красно-белые проиграли дома «Легии» (0:1), ещё больше проваливающей свой чемпионат. Затем была неожиданная выездная победа над лидером чемпионата Италии «Наполи» (3:2) и обидный проигрыш дома английскому «Лестеру» (3:4), когда «Спартак» вёл 2:0.

Но в ноябре столичный коллектив набрал четыре очка в матчах с двумя фаворитами группы. В гостях с «Лестером» удалось добиться ничьи (1:1), а неаполитанский клуб дома был обыгран снова (2:1). Благодаря этому перед последним туром спартаковцы оказались вторыми, отставая от лидирующего «Лестера» на одно очко. Они обходили «Наполи» по личным встречам при равенстве баллов, а «Легию» опережали на одно очко. То есть по итогам выезда в Польшу «Спартак» мог оказаться как на первом, так и на последнем месте в группе. При определённых раскладах для выхода в 1/16 финала Лиги Европы их бы устраивала и ничья. Но для полного спокойствия надо было побеждать. Тем более, при осечке «Лестера» это давало бы шансы на первое место и выход сразу в 1/8 финала.

«Легия» проваливает сезон в чемпионате Польши. Там сыгран почти целый первый круг, и столичный коллектив находится в зоне вылета. Одно это наводило на мысль, что «Спартак» должен уверенно побеждать, особенно после того, как совладал с «Лестером» и «Наполи».

Но было ясно, что «Легия» попробует реабилитироваться за неудачи внутри страны успехами в Европе. К тому же, в её пользу говорила мощнейшая поддержка зрителей, заполнивших большую часть трибун стадиона в Варшаве.

Уже в начале матча в Неаполе «Наполи» открыл счёт в матче с «Лестером». Это означало, что «Спартаку» обязательно надо побеждать для выхода из группы. В середине первого тайма итальянский клуб забил второй мяч, но в Варшаве к тому времени Зелимхан Бакаев тоже распечатал ворота поляков. А ближе к перерыву «Лестер» отыгрался, забив два мяча в течение шести минут.

«Спартак» мог удвоить преимущество, но удар Михаила Игнатова отбил вратарь «Легии» Артур Боруц. Стоит отметить, что хозяева серьёзно превосходили соперника по владению мячом, но российский клуб был лучше по ударам по воротам. Не сказывалось даже отсутствие из-за дисквалификации нападающего Александра Соболева, набравшего форму к концу года и, в частности, ставшего героем домашнего матча с «Наполи».

Триумф Селихова

Нельзя сказать, что после перерыва «Спартак» доминировал. Но гости достаточно уверенно держали нужный счёт. И лишь за 10 минут до конца основного времени начали подсаживаться. В результате сначала голкипер Александр Селихов отбил удар с линии вратарской, а затем вышедший на замену Томаш Пекхарт пробил головой в перекладину.

Между тем, в начале второго тайма «Наполи» вновь повёл в матче с «Лестером». Счёт так и остался 3:2 в пользу итальянского клуба. Когда в Неаполе прозвучал финальный свисток, встреча в Варшаве ещё продолжалась. И в этот момент Самуэль Жиго зацепил в своей штрафной площади Пекхарта.

Судья пошёл смотреть повтор момента и назначил пенальти. «Спартак» оказался в ситуации «всё или ничего». С учётом победы «Наполи» ничья с «Легией» означала для красно-белых третье место и выход в Лигу конференций. При победе команда Витории выходила на первое место, а «Лестер» отправлялся в третий по значимости еврокубок. Пекхарт сам пробил с точки, и Селихов отразил удар, героическим образом принеся «Спартаку» сенсационный выход из группы.

— Считаю, что пенальти был абсолютно по делу, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Арбитр очень долго смотрел повтор и справедливо его назначил, потому что Жиго вне всяких сомнений ударил игрока по ноге. Тем приятней героический бросок Селихова. Если бы он не отбил пенальти, исход был бы не то, что нелогичный, но обидный. Тем не менее, сегодня «Спартак» одержал настоящую трудовую победу. Если в более значимых победах над «Наполи» присутствовал, на мой взгляд, элемент удачи, то сегодня был выигрыш на жилах. Бакаев проявил максимальное мастерство, не растранжирив, возможно, единственный свой момент в матче. В стиле Ильи Цымбаларя, «клюшечкой», с левой, обводящий удар в дальний угол сделал.

В понедельник красно-белые играют в гостях с «Сочи» в чемпионате России. Этот матч станет для них последним в году. И, возможно, станет последним для Руй Витории на своём посту. По данным «Спорт-Экспресса», теневой управляющий клуба Зарема Салихова уже согласовала на его место итальянца Паоло Ваноли.

— Надо отметить великолепную работы Витории, который из ничего собрал команду, сумевшую победить ни с чем, — добавил Червиченко. — Без нападающих, без крайнего защитника, с большими проблемами везде. Он даже Игнатова умудрился поставить так, чтобы команда смогла выиграть. Не знаю внутрисемейных разборок Федуна и Заремы, какие они аргументы приводят друг другу и приводят ли вообще. Но убрать Виторию будет ещё глупее, чем Марко Николича из «Локомотива». А там пусть смотрят и решают. Я лично для себя считаю, что, когда Селихов отразил пенальти, одна женщина заскрежетала зубами. Но что поделаешь? Такова планида.

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы пройдёт 13 декабря.