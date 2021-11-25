«Наполи» дважды грохотали: «Спартак» второй раз обыграл лидера Серии А

Московский футбольный клуб «Спартак» 24 ноября на домашнем стадионе обыграл итальянский «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. После первого тайма хозяева вели 2:0, оба мяча забил форвард хозяев Александр Соболев. В напряженной концовке красно-белые сохранили победный счет, благодаря чему набрали семь очков и вышли на первое место в группе С. У «Наполи» столько же баллов и вторая позиция (москвичи теперь оказываются выше по сумме личных встреч). Другой матч этой группы «Лестер» — «Легия» состоится 25 ноября. В заключительном, шестом туре варшавская команда примет «Спартак», а «Наполи» — английский «Лестер».

Праздник к нам приходит

Первый по-настоящему зимний снегопад, случившийся в среду в Москве, в очередной раз напомнил, что систему «осень-весна» нужно демонтировать, а ее переход на нее признать актом вредительства — от мысли, что в РПЛ предстоит играть еще три тура становится не по себе, и это в относительно климатически мягком столичном регионе. Уже когда стемнело и зажглись огни большого города, сыпавший в столице снег принес ощущение приближающегося праздника — до Нового года чуть больше месяца! А «Спартак» это ощущение только укрепил.

Да, глобально эта победа ничего не меняет, и сезон для красно-белых чудесным образом не перевернется. А Руй Витория, который растроганно и с глазами на мокром месте кивал ликующим трибунам после финального свистка, в декабре на 99% покинет клуб.

И не стоит принижать значимость этого результата ссылками на плохую форму «Наполи». Да, неаполитанцы сейчас на спаде — не то, что перед матчем первого круга. И в Серии А они сейчас выглядят куда хуже, чем в сентябре. Да, у гостей хватало потерь — в Москву по разным причинам не приехали Виктор Осимхен, Лоренцо Инсинье, Маттео Политано, Диего Демме, Андре-Франк Замбо-Ангисса, а в запасе остались Фабиан Руис, Амир Ррахмани и Костас Манолас, а пару капитану Кулиду Кулибали в центре обороны составил глухой резервист Жуан Жезус.

Но вряд ли стоит напоминать, что «Спартак» тоже, мягко говоря, не блещет. Серия из семи матчей без побед и 10-е место в РПЛ — это более, чем красноречиво. Да и с кадрами тоже проблемы — не могут играть Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Павел Маслов. Так что в этом смысле команды были в равных условиях, и, например, тот же Александр Соболев, которому нет замены, доигрывал последние минуты уже «на ободах».

Безусловно, в каких-то моментах «Спартаку» повезло. Не будь двух сумасшедших сэйвов Александра Селихова в первом тайме, матч мог бы пойти совсем по-другому. Но вратарские спасения — это часть игры. Голкипер красно-белых потащил, Мерет в эпизоде со вторым голом Соболева, наверное, тоже мог это сделать. А то, что игроки «Наполи» начали вальяжно перекатывать мяч, после того как развели его со стартовым свистком, и в результате привезли себе пенальти — это исключительно их проблемы.

Фартовый Доменико

То, что с началом второго тайма эта вальяжность улетучилась, тоже было абсолютно логично. «Наполи» умеет включаться после перерыва. В прошлом туре «Легия» аналогично вела в счете, а затем получила четыре в свои ворота. И то, что гости забьют, было понятно хотя бы исходя из статистики — «Наполи» в этом сезоне не сделал это только в одном матче. Это было вопросом времени. Виктор Мозес, конечно, самый мастеровитый игрок этого «Спартака», особенно когда в настроении, но за Эльифом Элмасом нигериец мог бы и добежать. В итоге всех фанатов в Тушино и болельщиков у экранов телевизора ждала нервная концовка, но хозяева все-таки выстояли.

— Стоит похвалить «Спартак» за сегодняшнюю игру, после серии неудач порадовали своих фанатов — подчеркнул в разговоре с «Известиями» трехкратный чемпион России в составе красно-белых Игорь Ледяхов. — Команда играла очень плотно, практически не оставляла свободных зон сопернику. Исключение — 20 минут второго тайма, когда гости забили ответный гол. Ну и, конечно, герои матча — два Александра. Соболев оформил дубль, Селихов несколько раз здорово спас своих партнеров. Отличный результат, который позволяет рассчитывать на выход из группы.

Стоит отметить, что матч посетил немецкий тренер Доменико Тедеско, принесший удачу своему бывшему клубу. На сутки «Спартак» стал лидером группы. Правда, даже с этими семью очками красно-белые могут остаться последними, если проиграют в Варшаве в последнем туре — а с «Легией» придется играть без Соболева, получившего лишнюю желтую карточку. Но думать об этом Витория будет потом, а пока красно-белые могут праздновать.

— Я ожидал, что сегодня «Спартак» выиграет, — признался «Известиям» экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. — В Лиге Европы красно-белые много забивают. Да и в среду была спартаковская погода. Для итальянцев все-таки холодновато. Надеюсь, что этот результат позволит команде выйти из группы и преодолеть кризис.

Ближайший матча красно-белые чемпионата России сыграют 29 ноября — на выезде с «Уфой».