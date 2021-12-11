«В случае ухода из «Спартака» предложения из Европы у Витории будут»

В субботу, 11 декабря начнется 18-й тур чемпионата России по футболу, который пройдет в течение трех дней и закроет программу турнира на 2021 год. РПЛ после ближайших восьми матчей уйдет на двухмесячную зимнюю паузу. В воскресенье лидер национального первенства петербургский «Зенит» сыграет в гостях с идущим вторым московским «Динамо», отстающим от действующего чемпиона всего на два очка. А в понедельник пройдет последний матч года, в котором борющийся за третье место «Сочи» примет московский «Спартак», у которого один из последних шансов приблизиться к зоне еврокубков. Красно-белые приедут на юг страны после успешного визита в Варшаву, где в четверг в последнем туре группового этапа Лиги Европы они обыграли польскую «Легию» (1:0) и заняли в своем квартете первое место, выйдя в весеннюю часть турнира.

Игра в Сочи может стать последней для главного тренера «Спартака» Руя Витории. Мнением о предстоящих встречах в интервью «Известиям» поделился бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко.

«Зенит» может быть пресыщен большими победами»

— «Динамо» готово к борьбе за чемпионство?

— Однозначно, «Динамо» готово бороться за первое место. Тем более, у клуба есть амбиции. И не просто же так они хотят скоро столетие свое праздновать (в 2023 году. — «Известия»). В какой-то степени у «Динамо» сейчас другая команда. И молодые себя хорошо проявляют, и опытные футболисты. Шварц сделал интересный коллектив. Все игроки выступают на пределе возможностей. Не случайно большинство из них в своих сборных. Но «Зенит» всё равно в какой-то степени фаворит. После игры с «Челси» (3:3) эмоции у него должны быть нормальные. Случись поражение, оно бы отразилось негативно. А так питерцы выдали хороший матч с интересным атакующим футболом. Но «Динамо» должно дать бой. Чемпионат России для них очень важен, а «Зенит» может быть пресыщен большими победами.

— Как скажется на «Зените» отсутствие из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и возможный пропуск матча из-за травм Сердара Азмуна и Вендела?

— В любом случае это потери. Но даже с «Челси» Семак не просто так перестроил игру, когда выпустил слева Данила Кругового. Деян Ловрен чуть-чуть сбросился в центре обороны, справа ушел Далер Кузяев, а Вильмар Барриос опустился вниз из опорной зоны. И от этого по большому счету ничего не поменялось в игре «Зенита». Так что Семак маневрирует, исходя из потерь игроков. Но при этом отсутствие Ракицкого всё равно создаст сложности, так как он очень хорош по стилю, может начать атаку, исполнить стандартное положение. На оборонительных действиях это вряд ли скажется, а вот в атаке игра может поменяться у «Зенита». Особенно, если Азмун и Вендел не будут играть. Тогда вместо первого выйдет Артем Дзюба, а вместо второго — Александр Ерохин. К тому же, в опорной зоне может появиться Магомед Оздоев, которого давно не было с первых минут, но его гол в концовке матча с «Челси» говорит о том, что парень полностью восстановился.

«Леонид Арнольдович может сказать, что где-то они погорячились»

— «Сочи» перед матчем со «Спартаком» испытывает серьезные проблемы: в последних трех матчах набрали всего одно очко...

— Проблемы есть, но «Сочи» в принципе неплохо играл в последних матчах, продемонстрировал интересный футбол. Просто в ноябре команда шла на втором месте и боролась за лидерство. Но последние потери очков сказываются. Сейчас, наверное, есть какая-то «ямочка» в игре. Или была. И пауза зимняя поможет сочинцам.

Но сначала надо брать три очка. Тем более, на «Спартак» не надо настраивать игроков. Будет битва, к тому же спартаковцы приезжают после тяжелого выезда в Варшаву. Игроки всегда хотят себя проявить против таких команд. Будь на месте «Спартака» «Арсенал» или «Уфа», сочинцы могли бы не обратить на какие-то моменты, вспоминая, что находятся сильно выше в таблице. А «Спартак» есть «Спартак». Но видно, что «Сочи» просел. Вроде есть система игры, а результата нет.

— Скажется ли на «Спартаке» потеря из-за дисквалификации Александра Соболева?

— Сейчас это уже немного другой Соболев, чем в начале сезона, когда он не забивал, и Витория его не ставил в состав. Конечно, для любого футболиста доверие тренера очень важно. Быстрее адаптируешься к требованиям, быстрее набираешь форму. И сейчас Соболев — серьезная потеря для «Спартака». Всё-таки, он забил два гола «Наполи» и явно на эмоциональном подъеме. В нынешнем своем состоянии он бы очень помог против «Сочи».

— Как на матч повлияет то, что он может оказаться последним для Руя Витории в качестве главного тренера «Спартака»?

— Сложно говорить. Разные ведутся разговоры. Всё зависит от [Леонида] Федуна. Может быть, после победы над «Легией» (1:0) и выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места, Леонид Арнольдович может сказать, что где-то они погорячились, поэтому не будут убирать Виторию. Всё может поменяться, поэтому преждевременно говорить. Когда мы точно узнаем, что Руй уходит, тогда можно будет обсуждать это. Но в любом случае, Руй — профессионал. И будет делать свою работу до конца, пока есть контракт. Поэтому он точно постарается еще и «Сочи» обыграть. Он сейчас проявил себя победами над «Наполи» (3:2; 2:1), командой, которая идет в лидерах чемпионата Италии. Руй обратил на себя внимание европейских клубов. Так что думаю, предложения оттуда в случае ухода из «Спартака» у него будут. А по поводу «Спартака»… После победы над «Легией» вокруг Витории уже другой разговор должен идти.