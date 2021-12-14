Остаются зимовать: каким первенство РПЛ ушло на двухмесячную паузу

Матчем «Сочи» — «Спартак» 13 декабря завершился не только 18-го тура чемпионата России, но и вся его первая часть. Турнир уходит на зимнюю паузу, чтобы возобновиться 25 февраля. Напоследок две лидера — петербургский «Зенит» и московское «Динамо» — провели ничейную очную встречу (1:1), московский «Спартак» в, возможно, последней игре под руководством Руя Витории позволил «Сочи» вернуться на третье место (0:3), столичный «Локомотив» прервал серию поражений, одолев «Уфу» (2:0), а ЦСКА не смог добиться переноса матча с тульским «Арсеналом», но равно победил (2:0).

Верхи могут

«Зенит» и «Динамо» сумели существенно оторваться от остальных команд. К концу года занимающие второе место динамовцы пришли с отрывом от третьего в пять очков. Многие ждут, что подопечные Сандро Шварца разрушат гегемонию петербургского клуба. «Зенит» уверенно выиграл три предыдущих чемпионата и ещё в ноябре достаточно убедительно лидировал в нынешнем.

Но пара осечек с командами из низа турнирной таблицы привели к тому, что в декабре подопечные Сергея Семака опережали бело-голубых всего на два балла. Воскресный выездной матч с «Динамо» мог лишить «Зенит» лидерства. В итоге этого удалось избежать, но и победу сине-бело-голубые упустили, не сумев оторваться от преследователя. На гол Клаудиньо «Динамо» ответило забитым мячом Дмитрия Скопинцева.

— Обе команды провели отличный по содержанию матч, вполне европейского уровня с точки зрения скоростей, борьбы и интенсивности, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец. — К сожалению, больше сейчас никто не способен показывать такой футбол. Поэтому закономерно, что эти два клуба сейчас значительно оторвались от остальных. И кроме «Динамо» никто не может навязать «Зениту» борьбу за золото.

Медали и еврокубки

Третье место по итогам первой части чемпионата держит «Сочи». Ещё в прошлом сезоне подопечные Владимира Федотова сделали заявку на прописку вверху таблицы, став пятыми и выйдя в еврокубки. В текущем розыгрыше РПЛ они долгое время шли вторыми и сумели впервые обыграть «Зенит». Гостевая победа над питерцам со счётом 2:1 по крайней мере на время заставила поутихнуть разговоры о статусе «Сочи» как «клуба-побратима» сине-бело-голубых.

На стыке ноября и декабря южане не могли победить три игры подряд, что привело к отставанию от «Динамо» и лишению места в тройке. Но замыкавший призовую группу «Краснодар» неожиданно сыграл вничью дома со счётом 0:0 с «Нижним Новгородом». И сочинцы могли вернуться на третью строчку в случае победы над «Спартаком».

Для красно-белых именно матч с «Сочи» может оказаться последним для главного тренера Руя Витории. С лета он находился под непрекращающейся критикой со стороны жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, в мае короткое время входившей в совет директоров «Спартака». На фоне этих скандалов команда застряла в середине турнирной таблицы.

Но при этом ей удалось занять первое место в своей группе в Лиге Европы. 9 декабря спартаковцы одержали тяжёлую выездную победу над польской «Легией» (1:0) и напрямую вышли в 1/8 финала турнира. «Сочи» попытался воспользоваться загруженностью красно-белых.

Право первого удара по мячу в этом матче хозяева поля предоставили Алексею Павлову, тренеру из Брянска, воспитавшего защитника сочинцев Сергея Терехова, одного из лидеров команды, минувшей осенью дебютировавшего за сборную России и сыгравшего в двух матчах отбора чемпионата мира-2022.

Павлов приехал в Сочи по приглашению клуба и прошёл стажировку у тренерского штаба главной команды, а клуб снял про него ролик в рамках проекта о первых тренерах своих игроков. Сам специалист заявил, что остался доволен мероприятием.

— Рад, что был приглашён клубом и руководители и сотрудники не забывают о детских тренерах игроков, — сказал «Известиям» Павлов. — Было приятно вживую увидеть игру Сергея на уровне РПЛ. Приятно, что он достиг таких успехов, пусть уже и не в самом молодом возрасте (30 лет), получил вызов в сборную, в составе которой достойно смотрелся. И было чрезвычайно интересно пообщаться с тренерским штабом во главе с Федотовым. Это один из сильнейших специалистов страны последних лет, проделавший колоссальную работу сначала в «Оренбурге», теперь в «Сочи», что и подтверждают нынешние результаты сочинцев.

«Сочи» сумел обыграть «Спартак» со счётом 3:0 за счёт назначенного в середине первого тайма пенальти, реализованного Кристианом Нобоа, и голам чемпиона России в составе красно-белых Ивелина Попова и еще одного пенальти в исполнении Артура Юсупова в самой концовке встречи. Команда Федотова вернулась на третье место, но весной будет немало желающих её оттуда сместить. На одно очко от южан отстаёт московский ЦСКА. Два балла сочинцам уступает «Краснодар», три — «Локомотив», по четыре — грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

«Локомотив» в воскресенье обыграл дома «Уфу». Эта победа стала для подопечных Маркуса Гиздоля первой с конца октября. Ранее у «Локо» была серия из пяти поражений вместе с матчами Лиги Европы, что многим кажется провалом на фоне многомиллионных вложений в летние трансферы под кураторством директора по спорту и развитию Ральфа Рангника. Его приход в «Локо» стал одним из главных событий российского футбола в 2021 году. Как и недавний уход на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед». Отъезд немца ставит под большой знак вопроса перспективы «железнодорожников» в их нынешнем виде.

«Ахмат» и «Крылья Советов» стали главными сенсациями сезона. Грозненцы одержали несколько ярких побед над лидерами, а также почти не теряли очки со

слабыми командами. В воскресенье подопечным Андрея Талалаева удалось разгромить дома идущие последними «Химки» (4:1). А самарцы только вернулись из ФНЛ и довольно молодым составом включились в борьбу за место в первой пятёрке, дающее право играть в еврокубках. В субботу подопечные Игоря Осинькина без вариантов одолели дома казанский «Рубин» (2:0).

Сами казанцы вместе со «Спартаком» застряли в середине таблицы. От «Ахмата» и «Крыльев» их отделяет четыре и пять очков, соответственно. От зоны переходных матчей — четыре и три.

— «Крылья» и «Ахмат» приятно удивляют по этому сезону, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — В обоих случаях видна тренерская рука, игровая дисциплина, самоотдача и стремление выполнять установку от первой до последней минуты. Впечатляет «Сочи», но это уже не новость, поскольку мы и в прошлом сезоне видели силу этой команды. По организации игры она, возможно, лучшая сейчас в РПЛ. «Краснодар» очень нестабилен, а к качеству игры ЦСКА и «Локо» есть большие вопросы. Но у армейцев тренерский штаб выжимает максимум возможного из состава, а про «железнодорожников» уже трудно сказать что-то новое — с учётом таких финансовых затрат, всех хаотичных перестановок на посту главного тренера и в составе результат ниже возможностей клуба.

Низы хотят

Борьба за выживание будет одной из самых жёстких за последние годы. Даже угодившие на последнее место «Химки» пока не выглядят безнадёжными – несколько раз они отобрали очки у команд из лидирующей группы. Возможно, положение было бы лучше, не случись в конце октября странно отставки с поста главного тренера Игоря Черевченко, которого вернули спустя три недели, не найдя ему замену.

Химчане отстают на четыре очка от зоны переходных матчей, а идущая предпоследней «Уфа» — на два. Подопечные Алексея Стукалова показывают неплохой футбол, но подбор исполнителей не позволяет им стабильно набирать очки. Перед ними в зоне переходных игр идёт «Ростов», дважды сменивший по ходу сезона главного тренера и чередующий яркие победы с разгромными поражениями, вроде того, что случилось в субботу, когда донской клуб был бит на своём поле екатеринбургским «Уралом» (1:4).

«Урал» провалил старт сезона, но в последних 11 матчах команда Игоря Шалимова проиграла лишь дважды, а в последних шести турах и вовсе обходится без поражений. Это позволило ей выбраться из зон вылета и стыков, набрав одинаковое количество очков с тульским «Арсеналом» и «Нижним Новгородом». Последний является вторым обитателем зоны стыков.

— Команды из низов таблицы выдавали яркие матчи и показали, что безнадёжных участников в этом сезоне нет, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — У каждой из них были свои трудности. «Ростов» подкосила тренерская чехарда и перестройка состава, плюс судьи часто мешали им нормально играть. «Нижний Новгород» комплектовался в авральном режиме после выхода из ФНЛ, поэтому их главный тренер Александр Кержаков сейчас выжимает максимум. «Химки» подорвал странный «отпуск» Черевченко. Думаю, не случись этого, при нём бы команда набрала больше очков. Но в целом нас ждёт очень напряжённый финиш, и никого сбрасывать со счетов нельзя.

Подготовительные сборы ко второй части чемпионата команды Премьер-лиги начнут в середине января.