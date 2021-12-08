«На «Зенит» теперь все настраиваются как на лидеров Евролиги»

После возвращения в баскетбольный «Зенит» из «Химок» Сергей Карасев постепенно выходит на свой привычный уровень. В двух последних играх сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ 28-летний форвард набрал 40 очков: 25 с «Зеленой Гурой» и 15 с «Енисеем». В Евролиге бронзовый призер Олимпиады-2012 пока получает не так много шансов проявить себя, но если россиянин продолжит в том же духе, то станет важной частью коллектива Хавьера Паскуаля.

В интервью «Известиям» Карасев рассказал о прошедшем матче с «Енисеем», адаптации к системе испанского тренера, а также оценил выступление своего клуба в матче главного клубного турнира Старого Света.

«Мы не хотели ударить в грязь лицом»

— В понедельник «Зенит» практически не заметил сопротивления «Енисея» (89:66). Что скажете об этом матче?

— У соперника не было основного разыгрывающего (третий снайпер чемпионата Каспер Уэйр — 19,2 очка в среднем за матч. — «Известия»). Но мы не вышли с шапкозакидательским настроением, были максимально сосредоточены на каждом эпизоде. Неплохо начали матч, сделали хороший задел, но такие команды, как «Енисей», играют в быстрый баскетбол, с большим количеством трехочковых. В какой-то момент они начали попадать и вернулись в игру. Мы спокойно на это отреагировали, здорово провели третью четверть и уверенно довели дело до победы.

— Из-за проблем со здоровьем на матче отсутствовал главный тренер Хавьер Паскуаль. Каково играть без своего наставника?

— Ничего не изменилось. Мы не хотели ударить в грязь лицом перед Иньиго [Зорсано] и Адамом [Панагиотопулосом], поэтому играли не только за себя, но и за Хави, за помощников. Были ошибки, но в целом довольны результатом.

— В матче было много данков в исполнении игроков «Зенита». Это связано со слабой защитой соперника?

— Мы неплохо двигали мяч, играли в командный баскетбол. На это делался упор на последних тренировках. Поэтому у нас было много свободных трехочковых, а также возможностей доводить мяч в трехсекундную зону.

— С «Енисеем» игровое время получили молодые баскетболисты «Зенита»: Максим Караванен и Андрей Топтунов. Готовы они к такому уровню?

— Думаю, да. Они здорово помогают нам на тренировках, а когда получают игровые минуты, то дают команде много энергии. Понятно, что для них это огромный опыт и у них есть всё, чтобы расти дальше.

— В составе «Енисея» дебютировал Владислав Трушкин, который последние три года провел в «Зените»...

— Я очень рад, что Влад вернулся. Оправился от травмы, подписал контракт с клубом Единой лиги. Желаю ему только удачи, успехов и в будущем обойтись без травм. Он хороший игрок и много раз доказывал это.

— Что скажете об еще одном бывшем игроке сине-бело-голубых в составе красноярского клуба — Сергее Балашове?

— Серега прогрессирует, набирается опыта. Все-таки не на последних ролях в команде, приносит много пользы. Верю в него.

— В последних матчах очень хорошо себя проявил капитан Матеуш Понитка. Есть чему у него поучиться?

— Да, Матеуш настоящий капитан, всегда выполняет роль теневого лидера. Очень цепко играет в защите, с агрессией, дает дополнительный заряд всем ребятам. Может выходить на трех позициях.

«Один за всех и все за одного»

— Важно было выиграть перед матчем с «Фенербахче»?

— Да, причем важно было победить уверенно. Если бы игра была нервозной, то потратили бы больше сил. А учитывая столь напряженный график, очень важно сохранять как можно больше энергии на матчи Евролиги.

— За счет чего можно обыграть турецкий гранд в четверг?

— Мне кажется, что надо действовать так же агрессивно, с желанием: один за всех, все за одного. Когда мы выходим сконцентрированными, подстраховываем друг друга и делимся мячом в нападении, то у нас всё получается. Да и играть становится гораздо приятнее. Надо придерживаться этой же тактики. У нас команда высокого класса, игроки обдают неплохой техникой. У нас любой может набрать 15–20 очков, поэтому соперникам очень сложно противостоять нашей команде — не знаешь, на ком делать акцент в защите.

— Четыре игры за десять дней, три матча за девять... Как переносите такой насыщенный календарь?

— Уже третий год играю по такому графику, похожий календарь был и в НБА. Так что мне привычно. Ясно, что в такие моменты надо больше внимания уделять восстановлению. Как показывает практика, если ты не следишь за здоровьем, то можно на ровном месте получить микроповреждение.

— Давайте поговорим про ваше возвращение в «Зенит». Что в вас изменилось за последние два года, которые вы провели в «Химках»?

— В первую очередь стал взрослее. Набрался опыта. Как позитивного, так и негативного. Семья стала больше, родилась вторая дочь. Это самые большие изменения. На площадке стал действовать умнее, больше осознавать, что от меня требуется, как приносить больше пользы коллективу.

— Как вы приспособились к системе Паскуаля?

— Мне всё очень нравится. Хавьер — один из лучших тренеров Европы, отличный психолог, мотиватор. Когда он делает замечания, ни в коем случае нельзя воспринимать это в негативном ключе. Наоборот, это надо расценивать как поддержку. Когда тренер высказывает тебе, значит, он в тебя верит. Если о тебе забывают, то это очень плохо.

Я себя считаю игроком с высоким баскетбольным IQ, это помогло побыстрее освоиться в системе тренера. С каждым днем, с каждой тренировкой я узнаю всё больше и больше. Так что скоро полностью освоюсь.

— Как оцениваете первую треть регулярного сезона в Евролиге для себя лично и для команды?

— Были неплохие игры, хорошие победы над «Миланом», «Анадолу», «Олимпиакосом». При этом были и очень обидные поражения: от «Панантинаикоса» в гостях, от «Црвены Звезды» дома. В целом результат неплохой. Идем в топ-5 в турнирной таблице. Бьемся не только за попадание в плей-офф, но и за преимущество своей площадки. Надеюсь, что вновь выйдем на победный путь, а травмы перестанут нас преследовать. Полноценным составом мы можем рассчитывать на многое. Если говорить про себя, то я привыкал к тренеру, системе, к своей роли в команде. Считаю, что с каждой игрой у меня получается всё лучше и лучше. Надо продолжить выкладываться на 100%. Паскуаль не оставит это без внимания.

— По чему вы больше всего скучали в Санкт-Петербурге, пока жили в Москве?

— Не хватало семьи. Тут живет много родственников, которые могут помочь, в том числе с детьми. К тому же тут много знакомых, друзей. После неудачной игры всегда можно с ними поговорить, избавиться от негативных эмоций. Ну и, конечно, отдыхаю от московских пробок.

— «Зенит» образца сезона-2018/19 и 2021/22 — что изменилось?

— Организация стала гораздо более высокого уровня. Очень многое изменилось в лучшую сторону в плане быта для игроков. Сейчас у нас такие же условия для восстановления и тренировок, как в лучших клубах Европы. Плюс Паскуаль выстроил отличную систему за последние годы. С нами все считаются, на нас настраиваются как на одних из лидеров Евролиги. Ни в коем случае нельзя опускать планку. «Зенит» — это имя. У нас много болельщиков, которых нельзя разочаровывать.