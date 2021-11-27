Торопов войны: как Россия обыграла Италию в дебютном матче Лукича

Сборная России по баскетболу уверенно начала отбор на чемпионат мира-2023, крупно обыграв Италию в Санкт-Петербурге (92:78). Героями встречи стали Антон Астапкович и Сергей Торопов. На двоих игроки «Нижнего Новгорода» («НН») набрали 38 очков. Понятно, что итальянцы приехали в Северную столицу далеко не оптимальным составом, но первая игра при новом тренере Зоране Лукиче вызывает сдержанный оптимизм, заявил «Известиям» глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Половина Торопова

Зоран Лукич сразу предупредил баскетбольную общественность, что национальную команду ждет постепенное омоложение. Поэтому мало кто ждал от него революционных изменений в составе. Эксперименты будут на Универсиаде-2022, а задачу попасть на чемпионат мира-2023 с серба никто не снимал. Так что на первый матч квалификации с Италией в Санкт-Петербурге он сделал ставку на опытных бойцов.

Наличие сразу четырех дебютантов тоже не должно вводить в заблуждение. Александр Ганькевич провел отличный прошлый сезон и не смог принять участие в подготовке к олимпийской квалификации из-за травмы кисти. 32-летний Сергей Торопов проделал длинный путь от Суперлиги-1 до важнейшего игрока «Нижнего Новгорода» («НН»). Наконец, Александр Хоменко и Владислав Емченко — наиболее готовые молодые игроки задней линии, получающие игровую практику в Единой лиге ВТБ.

Кстати, Хоменко и Торопов сразу вышли в стартовой пятерке. Компанию им составили еще два игрока «НН» Иван Стребков и Антон Астапкович, а также капитан команды Семен Антонов. Итальянцы же приехали в Северную столицу экспериментальным составом — только три игрока из этого ростера ездили на Олимпиаду в Токио: Стефано Тонут, Алессандро Пайоло, Амедео Тесситоре. Все они вышли в старте, а центровой Тесситоре даже позволял себе передачи из-за спины. Правда, это действие привело к потере и тайм-ауту наставника гостей Ромео Саккетти. К тому моменту наша сборная вела 12:9 — во многом благодаря выходу на паркет Вячеслава Зайцева и Артема Комолова. Зайцев добавил команде агрессии в атаке, а Комолов попал пару важных бросков, которые позволили забрать четверть с минимальным преимуществом (15:14).

Во второй десятиминутке продолжалась вязкая борьба, а в какой-то момент на площадке оказалось четыре игрока «НН» и Зайцев. Взаимопонимание игроков нижегородского клуба позволило несколько раз показать образцовую защиту, а Торопов сначала забил с фолом, а в следующей атаке реализовал дальнюю попытку (всего 11 очков за первую половину). Россияне повели «+7», а примерно две тысячи зрителей на трибунах «Юбилейного» погнали наших парней вперед.

Но развить успех не получилось. Ганькевич быстро получил три фола, а Тесситоре с Тонутом на опыте помогли своей команде сделать ответный рывок, позволивший сравнять счет (37:37). В последней атаке первой половины вышедший на паркет Емченко был близок к тому, чтобы вновь вывести Россию вперед, но удача была на стороне итальянцев.

Новый лидер

Зато после перерыва две наши первые атаки закончились точными трехочковыми от Стребкова и Астапковича. Следом Хоменко сделал перехват и Никола Акеле пришлось останавливать армейца неспортивным фолом. Так преимущество хозяев выросло до рекордных «+10». По такой малорезультативной игре — огромное преимущество. Трибуны запели «Катюшу», а Астапкович попал еще одну «треху». Увы, но этот отличный отрезок завершился для форварда «НН» повреждением. Астапкович с трудом дошел до скамейки запасных и получил время на передышку.

В отсутствие Астапковича разыгрывающие сборной искали на дуге Комолова, который также сегодня не подводил. Правда, закрепить преимущество у не получилось: перебрали фолов еще в середине четверти и каждое нарушение каралось двумя штрафными. С линии итальянцы россиян не прощали и в итоге сократили свое отставание до пяти очков.

На заключительную четверть Лукич вернул на паркет Астапковича и Ганькевича, а также бросил в бой многоопытного Евгения Валиева. Форвард УНИКСа был очень полезен в защите, а Астапкович продолжил попадать сложные мячи. Радует, что в решающие минуты Антон не стеснялся брать инициативу на себя. Особенно, когда соперники навязывали сверхплотную защиту. И это — уверенная заявка на роль лидера коллектива.

А в самый нужный момент включились Торопов с Зайцевым, показавшие максимальную нацеленность на кольцо (как же хорошо, что руководство казанцев все-таки отпустило разыгрывающего в сборную). За 3,5 минуты до конца матча наше преимущество составило уже «+15», а Саккетти использовал все тайм-ауты во второй половине. Это было похоже на выброшенный белый флаг. Последние минуты трибуны стоя приветствовали коллектив Лукича, а Комолов, Астапкович и Антонов добили гостей еще тремя дальними попаданиями из-за дуги. Отличная вторая половина в исполнении сборной России. Без нервов, с отличной защитой и пониманием философии нового тренера.

— Супердебют Торопова в 32 года? Мне кажется, что если дебютировать в национальной команде, то вот так. С победой, прекрасной статистикой, уверенной игрой, — заявил «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — В целом никого бы не хотел выделять. Ребята играли в командный баскетбол. Начали очень скованно, но потом оживились. И мне очень понравилась агрессия. Мы диктовали свою игру, заставляли ошибаться, попадали свои броски. Приятно смотреть такой баскетбол. Но я не обольщаюсь. Шаг за шагом надо построить правильную атмосферу в коллективе.

Особо Андрей Кириленко отметил БК «Зенит» и Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга — за организацию матча.

— Матч принял мой любимый «Юбилейный», всё прошло очень круто, как и должно быть, — сказал «Известиям» глава комитета по спорту и физкультуре Санкт-Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр-1996 Антон Шантырь. — Я сам переживал — такие качели, итальянцы действовали очень жестко, 35 минут держали нас в напряжении. Но наши ребята молодцы. Играли очень быстро, показали хороший процент попаданий, но самое главное - в коллективе есть четкое взаимодействие. В европейском баскетболе сборным очень тяжело выживать, клубные соревнования все-таки выходят на первый план. Поэтому, когда национальная команда собирается, она обычно разрозненна, а сегодня мы увидели единое целое.

Теперь успех надо закрепить в матче с Исландией. Совсем скоро — в ближайший понедельник.