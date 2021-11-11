«Мы не хотим просто выстрелить один раз и угаснуть»

На этой неделе состоится девятый тур регулярного сезона Евролиги. Пока из трех российских клубов только «Зенит» идет в зоне плей-офф, одержав пять побед в восьми стартовых матчах. А впереди у коллектива Хавьера Паскуаля три домашних игры подряд — с «Олимпиакосом», «Альбой» и «Миланом». Хороший шанс укрепить свои позиции в турнирной таблице. Перспективы команды с берегов Невы «Известия» обсудили со спортивным директором клуба Маносом Пападопулосом.

Опытный специалист работал в «Панатинаикосе» с 1987 года, а в 2015-м занял место президента греческого гранда. С ним афинский клуб шесть раз выигрывал титул лучшей команды Европы. В «Зените» Пападопулос работает второй год и стремится вывести молодой клуб на топ-уровень.

— Это второй полноценный сезон для «Зенита» в Евролиге. Что изменилось с тех пор, как вы пришли в клуб?

— Я считаю, что изменилось многое. Люди, которые задействованы в работе клуба, а также болельщики, начинают понимать, насколько тяжело принимать участие в Евролиге. Понимать важные и сложные вещи, которые так важны в этом турнире. Все вместе мы начинаем уверенно идти по этому пути.

— Вы думаете, что «Зенит» уже прочно ассоциируется с Евролигой?

— Конечно, я уверен в этом.

— На протяжении уже двух лет Евролига живёт в условии пандемии, что-то меняется?

— Конечно. Эти тяжелые условия заставляют людей больше задумываться и пытаться найти правильные решения. Люди начинают ценить, насколько важна сама игра, как важно её провести, как необходимы болельщики на трибунах. Не всегда окружающие понимают, насколько сложно сейчас организовывать матчи, и требуют порой невозможного.

— Можете выделить три самых важных трансфера клубов Евролиги перед началом сезона-2021/22?

— В этом году многие команды подписали отличных игроков: «Фенербахче» провёл отличную работу на трансферном рынке, «Олимпиакос» тоже, «Реал», «Милан» подписал ребят с большим потенциалом — того же Диноса Митоглу. Я считаю, что большинство клубов хорошо усилились. У АСВЕЛа есть Эли Окобо и Крис Джонс, которые в нескольких матчах набрали больше 25 очков. Давайте посмотрим в конце сезона, кто как себя проявит.

— Как вам новички Евролиги — УНИКС и «Монако»?

— УНИКС мы знаем лучше: они создали сильную команду, подписали хороших игроков. Все знают потенциал Марио Хезоня. Это суперигрок. «Монако» подписал Майка Джеймса — одного из лучших снайперов Евролиги последних лет, большое имя в Европе. У обеих команд много хороших игроков в составе, поэтому и есть высокие шансы на достойное выступление.

— Что можете сказать о ситуации с «Жальгирисом»? Они сменили тренера, ещё ни разу не одержали победу в этом сезоне Евролиги.

— Я не могу говорить о ситуации, ведь я не в клубе, не знаю, что там сейчас происходит. «Жальгирис» в прошлые годы даже со скромным ростером был конкурентоспособен. То, что сейчас происходит, это сюрприз для всех. Но я верю, что там находятся люди, досконально знающие баскетбол. Они непременно найдут выход из ситуации.

— Как вы думаете, Евролиге нужен рост — увеличение состава участников, например, до 20 клубов?

— Думаю, что такие моменты надо обсуждать планомерно, в спокойной обстановке. Я не уверен, что так легко будет увеличить количество команд. Ведь все взаимосвязано с календарем национальных чемпионатов, матчей сборных. Для меня лучший способ — обсудить всё и сделать так, как будет лучше для баскетбола.

Если ты участвуешь в Евролиге, то у тебя априори тяжелый календарь. По две-три игры в неделю. Сложно проводить такое количество матчей на одном уровне. Команды, у которых в составе есть много звёзд, обладают несомненным преимуществом.

— Что вы скажете про нынешний ростер «Зенита»?

— У нас новая команда, плюс проблемы с травмами. Наш основной разыгрывающий Шабазз Напьер травмирован, Дима Кулагин важный игрок, но тоже не мог принимать участие в матчах. Все игроки, особенно новые, стараются сделать свою работу по максимуму, поэтому мы и одержали важные победы. Мы не хотим просто выстрелить один раз и угаснуть. Большие команды строятся постепенно, для этого необходимо время. Мы на правильном пути.

— Игорь Вольхин набрал 21 очко в матче с «Локомотивом-Кубань» — что можете сказать про него?

— Для меня выступление Игоря не стало сюрпризом. Если мы хотим быть большой командой, то в каждой игре тот или иной баскетболист будет показывать класс. Всегда легче иметь в составе одну большую звезду, которая будет забрасывать по 25 очков в каждой игре, пока все остальные будут работать на эту звезду. Но это вряд ли принесет титулы. Большой команде важны все игроки ростера. Когда у тебя десять исполнителей высшего уровня, то легче достигать высочайших результатов, чем если у тебя два таких игрока. Это простая математика.

— В Санкт-Петербурге скоро будут матчи сборной России. Игры национальной команды важны для «Зенита» как со-организатора?

— Конечно. Я очень поддерживаю сборные, и естественно, что болею за сборную Греции, потому что я из Греции. За сборную России я болею, потому что работаю в России. Верю и знаю, что для нас очень важно провести игры в Петербурге, так как это помогает сблизить болельщиков и игроков. Матчи сборных могут привести новых болельщиков и для клуба, приобщить к баскетболу новых любителей. Я всегда буду поддерживать такие идеи.

— Сможет ли наша сборная одержать победы в предстоящих матчах с Италией и Исландией?

— Очень тяжело ответить на этот вопрос. Матчи сборных в последние годы очень непредсказуемы. До последнего момента никто не знает, в каких составах будут национальные команды. Если у Италии будут игроки из НБА или «Милана», то это другая команда уже. Мы не можем загадывать наперёд. Я лично хочу, чтобы это был красивый баскетбол, чтобы игроки «Зенита» сосредоточились на выступлении за сборную и привели новых болельщиков в баскетбол.

— Чтобы вы пожелали болельщикам сборной России?

— Очень хочу, чтобы сборную поддержали зрители всех городов и всех команд. Нижний Новгород, Москва, Казань, Санкт-Петербург, все остальные — игроки обязаны получить максимальную поддержку с трибун «Юбилейного».