Турецкие радости: «Зенит» разобрался с действующим чемпионом Евролиги

В восьмом туре регулярного сезона Евролиги российские клубы на троих одержали всего одну победу. Ее добился 5 ноября «Зенит», который отправился на тяжелейший выезд в Стамбул. Питерцы как будто и не заметили сопротивления действующего чемпиона турнира — 90:79. По ходу матча «Анадолу» проигрывал «-26» и только в заключительной четверти смог сократить разницу до приличных «-11». Лучшим в составе сине-бело-голубых стал Коннер Фрэнкэмп, набравший 18 очков (4/6 точных трехочковых) и три передачи. Американец подменяет потенциального лидера коллектива Шабазза Напьера, который восстанавливается от травмы. Увы, днем ранее другие наши клубы не смогли порадовать своих болельщиков: ЦСКА и УНИКС в равной борьбе проиграли «Фенербахче» и «Виллербану».

Атаман вновь проигрывает Паскуалю

По всем раскладам «Зенит» ждало серьезное испытание в Турции. У «Анадолу» самый сыгранный состав во всем турнире. Летом руководству стамбульцев удалось сохранить всех лидеров, включая MVP сезона-2020/21 Василие Мицича (отказался от предложений из НБА), а также укрепить переднюю линию очень талантливым сербом Филипом Петрушевым. Поэтому ожидалось, что турки будут катком проходить по большинству соперников в регулярном сезоне.

На деле вышло иначе. В первых семи турах коллектив Эргина Атамана уступил пять раз, в том числе средним по комплектации «Виллербану» и «Панатинаикосу». Такой слабый старт вызвал недоумение у экспертов, но турецкий наставник был спокоен. Перед игрой седьмого тура с «Жальгирисом» он выразил уверенность, что команда вот-вот придет в себя. В итоге литовский клуб, также переживающий не лучшие времена, уступил 34 очка в Стамбуле.

Следующей жертвой турков мог стать «Зенит», который вынужден играть без своего основного разыгрывающего Шабазза Напьера. Также вне заявки на матч остался Дмитрий Кулагин, получивший небольшое повреждение. Однако с позиции силы действовали именно гости. Если в первой четверти на площадке шла равная борьба (22:20), то во второй «Зенит» просто уничтожил своего соперника (25:13). В эти минуты парни Хавьера Паскуаля продемонстрировали свою фирменную защиту, а игроки задней линии и присоединившийся к ним Миндаугас Кузминскас показали сумасшедший процент дальних попаданий.

Плюс, как всегда бывает у Паскуаля, неожиданно круто сыграли те, от кого этого совсем не ждали. Третья четверть стала бенефисом Коннера Фрэнкэмпа, номинально третьего разыгрывающего команды. Дебютант Евролиги просто издевался над защитой действующих чемпионов, а после трехочкового в лоб Мицичу у хозяев просто опустились руки. Преимущество хозяев достигло 26 очков. Также всю игру очень здорово проходили пик-н-роллы со скидками на периметр. После таких комбинаций дальние броски сделали Матеуш Понитка, Билли Бэрон и Джордан Мики. Атаман так и не нашел противоядия против этой заготовки, в 11-й раз проиграв очную дуэль Паскуалю (у турка, в свою очередь, только одна победа над испанцем).

— В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» с потрясающей победой, — сказал «Известиям» агент Паскуаля Вадим Михалевский. — Команда сыграла дисциплинированно с первой до последней минуты, придерживаясь тактического плана на игру. Конечно, хочу отметить незаурядный талант Паскуаля, который в отсутствии Напьера и Кулагина сумел уверенно обыграть действующего чемпиона Евролиги в Стамбуле. Здесь особо стоит отметить тот факт, что основной плеймейкер команды травмирован с момента финальной игры на Суперкубок, а это случилось почти два месяца назад. Плюс Кулагин сыграл не во всех матчах, и при этом команда добилась максимально возможного результата с момента начала сезона. И в этом, безусловно, заслуга тренера, который смог перестроить игру, исходя из имеющихся ресурсов.

Коннер Фрэнкэмп подчеркнул, что удачные результаты команды — постоянная работа над совершенствованием игры в защите.

— С «Анадолу» мы получали удовольствие от игры, командные взаимодействия были на высоте, — подчеркнул разыгрывающий в разговоре с «Известиями». — Мы всегда стремимся действовать от защиты и пытаемся довести ее до совершенства. Мы очень много работаем над этим. Паскуаль — настоящий мастер оборонительных построений. Я многому учусь в «Зените», чувствую, что становлюсь сильнее как игрок. Конечно, мы ждем возвращения Напьера. Все знают, что это выдающийся мастер, который сделает нас сильнее.

В интервью «Спорт-Экспрессу» генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный рассказал, что Напьер приступил к индивидуальным тренировкам, а уже на следующей неделе может вернуться в общую группу. Высока вероятность, что мы увидим разыгрывающего на паркете уже в ноябре.

Без паники

ЦСКА не смог порадовать своих болельщиков в домашнем матче с «Фенербахче». Московский клуб уступил туркам (82:91) в тяжелой концовке. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд. До этого они проиграли в Евролиге «Виллербану» и «Монако», а также уступили в Единой лиге «Калеву» (56:67).

Серия из четырех поражений случается второй раз при тренере Димитрисе Итудисе. Впервые такое было девять месяцев назад. В прошлом сезоне греческий специалист смог вывести команду из кризиса — армейцы финишировали на втором месте в регулярном сезоне, а в плей-офф выбили из борьбы именно «Фенербахче» (3:0 в серии). Сейчас Итудис тоже излучает уверенность.

— Евролига — долгий турнир, и мы сейчас говорим о том, что надо оставаться вместе, продолжать верить в себя, — сказал Димитрис Итудис на пресс-конференции. — Вот «Фенер» приехал сюда после трех поражений подряд в Евролиге и сумел добиться своего. И мы найдем путь. Спасибо болельщикам за поддержку. К сожалению, мы не смогли принести им радость победы, и я прошу за это прощения. Но мы будем работать еще больше, чтобы стать лучшей командой. И победы придут.

А вот УНИКС приехал в гости к «Виллербану» после домашних побед над «Басконией» и «Реалом», но развить свой успех команда Велимира Перасовича не смогла. Казанцы провалили третью четверть и уже не смогли нагнать опасного соперника — 82:85.