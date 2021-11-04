Турецкие линии: смогут ли ЦСКА и «Зенит» обыграть грандов из Стамбула

Восьмой тур регулярного сезона Евролиги будет очень важен для российских клубов. ЦСКА 4 ноября надо реабилитироваться за три поражения подряд (включая сенсационный проигрыш эстонскому «Калеву») и обыграть «Фенербахче» в Москве. Это вполне реально. Турецкий клуб с новым главным тренером Сашей Джорджевичем слабо начал сезон (две победы/пять поражений в Евролиге), а в составе «армейцев» вернулся Торнике Шенгелия. Грузинский форвард избежал операции на плече и постарается вновь проявить свои лидерские качества. УНИКС в тот же день намерен продолжить свою победную серию в выездной игре с «Виллербаном», а «Зенит» 5 ноября попытается навязать свою игру действующему чемпиону «Анадолу».

Преодолеть кризис

ЦСКА лихорадит на старте сезона. Понятно, что в первую очередь это вызвано кадровыми потерями. В проигранных матчах с «Виллербаном» и «Монако» Димитрис Итудис не мог рассчитывать сразу на трех потенциальных игроков стартовой пятерки: Шенгелию, Николу Милутинова и Марюса Григониса. Хотя и с Шенгелией в составе ЦСКА не впечатлял. Трудовые домашние победы над «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом» уже вызывали беспокойство. «Армейцы» не были привычно стабильны.

— В отсутствие Милутинова у ЦСКА осталось только две звезды — Клайберн и Швед, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России, председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский. — Фойгтманн, Курбанов, Шенгелия — игроки высокого уровня. Еще можно было назвать Хэкетта, но он, видимо, еще только набирает форму после летней операции. Остальные, в том числе и российские ребята — не тянут на статус игроков топ-клуба. И это наводит на мысль о селекции. Посмотрите, сколько игроков ушло из ЦСКА за последнее время по решению тренера. Майк Джеймс, Андрей Воронцевич, Кори Хиггинс. Эта троица могла и сейчас приносить очень много пользы ЦСКА. На мой взгляд, Итудису надо пересмотреть коммуникацию с игроками в пользу понимания их непростых характеров. Он безусловно тренер-победитель, но для этого надо иногда «проиграть» своим игрокам, давая почувствовать им уверенность в своих силах.

Не стоит забывать, что у ЦСКА очень плотный график игр. Матч с «Фенербахче» станет четвертым для российского клуба за девять дней. В такой ситуации тяжело изменить физическое состояние команды, которая выглядела выжатой в Таллине.

— Димитрису надо придумать какой-то нестандартный ход, чтобы взбодрить команду, — продолжил Борис Соколовский. — Со стороны кажется, что сейчас в коллективе много негатива. Много критики достается Боломбою, хотя парень старается. Да и других ребят не упрекнешь. Такое ощущение, что надо все начать с нуля. Чтобы команда и тренерский состав вновь сплотились. Уверен, что менеджмент ЦСКА даже в таких непростых условиях делает все возможное для улучшения ситуации.

У «Фенербахче» тоже не все хорошо. Сейчас у команды серия из трех поражений. Хотя в играх с «Барселоной», «Реалом» и «Олимпикосом» Де Коло и компания уступили конкурентами в равной борьбе. Так что ЦСКА будет очень непросто.

Закрепить успех

УНИКС принимает французский «Виллербан», который в этом сезоне всерьез намерен бороться за место в плей-офф. Подопечные Ти Джей Паркера выиграли пять матчей из семи, в том числе обыграв ЦСКА и «Анадолу». Команда на ходу, а разыгрывающий Крис Джонс показывает просто феноменальную форму на старте сезона (14,6 очка и 2,6 передачи в среднем за игру).

Казанцы взбодрились после домашних побед над «Басконией» и «Реалом». Видно, что Велимир Перасович сделал работу над ошибками и вполне может построить боеспособный коллектив, готовый побороться за топ-8. Но для этого надо обыгрывать такие команды, как «Виллербан». В том числе на выезде.

— Последние две игры в Евролиге и победа над «Пармой» в Единой лиге наводят на мысль, что Перасович стабилизирует игру казанцев, — считает Борис Соколовский. — Партнеры стали лучше понимать друг друга. Классно бьются Джон Браун, Лоренцо Браун, Кэнан, Воронцевич. Если еще в командный баскетбол начнет играть и Хезоня, то УНИКС действительно может обрести стабильность. Если говорить про матч с «Виллербаном», то французский клуб почувствовал вкус к победам, показывает очень силовой баскетбол. В Лионе всем в этом сезоне будет непросто. УНИКСу надо показать свой максимум, чтобы выиграть.

Соперник «Зенита» — «Анадолу» — начал регулярный сезон с пяти поражений в семи матчах, но тренер действующих чемпионов не отчаивается. Недавно Эргин Атаман заявил, что «регулярка» Евролиги — это марафон и его команда скоро в него вернется. Разгром «Жальгириса» в седьмом туре только подтверждает слова опытного наставника.

У Атамана очень сыгранный, звездный состав. Не зря именно турки наряду с «Барселоной» считаются экспертами главными фаворитами сезона. Поэтому сине-бело-голубых ждет очень сложное испытание.

— По матчу с «Жальгирисом» было видно, что «Анадолу» постепенно набирает кондиции, — заключил Борис Соколовский. — Этому способствует и очень конкурентный турецкий чемпионат, где нет проходных игр. Что касается «Зенита», то им тяжело без Шабазза Напьера. Коллективу не хватает звездного игрока в обороне. Но передняя линия петербургского клуба позволяет надеяться, что на щите будет равная борьба. Несмотря на мощность Синглтона, Данстона и Пляйсса. Плюс Понитке и Кулагину очень важно остановить Мицича. Если бы команды играли в Санкт-Петербурге, то я бы поставил на «Зенит». В Турции — фаворит «Анадолу». Мне кажется, что они выиграют с небольшой разницей.

В прошлом сезоне «Зенит» одержал две победы на турецким клубов: 73:69 — в Стамбуле и 85:78 — в Санкт-Петербурге.