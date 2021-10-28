В Казани — бал: УНИКС разбил «Басконию», ЦСКА и «Зенит» проиграли

Шестой тур Евролиги по-разному сложился для российских клубов. УНИКС 27 октября провел лучший матч в текущем сезоне, дома разгромив «Басконию» Душко Ивановича (83:69). Причем, исход игры был решен еще в первой половине. А вот «Зенит» в тот же день не смог добиться победы на своем паркете, уступив в концовке «Реалу» (68:75). ЦСКА в среду неудачно съездил в Лион, где в напряженной борьбе уступил местному «Виллербану» (68:70). Коллектив Димитриса Итудиса попал в сложную кадровую ситуацию, из-за травм потеряв сразу трех ключевых игроков: Николу Милутинова, Торнике Шенгелию и Марюса Григониса.

Джон Браун разбудил команду

После крупного поражения от «Фенербахче» и неудачи с «Анадолу» в Евролиге казанцы еще и уступили «Автодору» в Единой лиге. Три неудачи подряд заставили говорить о кризисе в УНИКСе, но в среду команда развеяла эти впечатления. Матч с крепкой «Басконией» можно было заканчивать уже после первой половины. Супернастрой позволил подопечным Велимира Перасовича уйти на большой перерыв с преимуществом «+25». В третье и четверти четвертях казанцы уже экономили силы и дали сопернику немного к себе подступиться. Самым результативным в составе хозяев стал Джон Браун (15 очков), также стоит отметить 14 очков + 7 подборов от Андрея Воронцевича.

— Сложно сказать, что произошло с «Басконией» в Казани, они были беспомощны, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-тренер сборной России, председатель тренерского совета «Самары» Борис Соколовский. — Проиграли матч за 20 минут, вторая половина уже не представляла никакого интереса. В составе УНИКСа отмечу двух россиян — Воронцевича и Узинского. Второй забил пару гроссмейстерских трехочковых. А также Джона Брауна. Американец передал свою заряженность всей команде. При этом Марио Хезоня вновь меня не впечатлил.

Звездный хорватский форвард набрал 8 очков и 5 подборов за 20,5 минут на паркете.

— Складывается такое ощущение, что американские легионеры не воспринимают Хезоню. Между ними есть какая-то стена непонимания, хотя тот и провел несколько сезонов в НБА, — продолжил эксперт. — При этом к Воронцевичу они прислушиваются, воспринимают его советы. Марио же выглядит пока слабо. Кажется, что с его подписанием УНИКС не угадал. Посмотрим как будет дальше.

Лидеров «Зенита» не хватило

Баскетболисты «Зенита» также вышли на матч против «Реала», чтобы реабилитироваться за неудачный выезд в Барселону. Хавьер Паскуаль проиграл своей бывшей команде 26 очков. В домашнем матче с мадридским суперклубом Матеуш Понитка и его партнеры выглядели гораздо собраннее. Перед заключительной четвертью команды разделял всего один точный бросок, и вся борьба была впереди. Но последняя десятиминутка осталась за гостями.

— В заключительной четверти наставник «Реала» Пабло Ласо поменял акцент, решив сыграть от защиты, — считает Борис Соколовский. — Думаю, он этим удивил своего визави. Эта перестройка позволила им использоваться своим главным оружием — контратаками. Плюс помогли и игроки «Зенита», допустившие 16 потерь. Это много, особенно для такой организованной команды. Если выделять позитивные стороны, то хочу отметить Дмитрия Кулагина. Он стал главной опцией Паскуаля в розыгрыше. Понятно, что он только набирает форму после длительного простоя, но поступательное движение налицо.

Борис Соколовский считает, что «Зенит» не стоит критиковать за этой поражение. Лучшими у сине-бело-голубых стали Билли Бэрон (14 очков), Джордан Лойд (11) и Матеуш Понитка (10).

— Не очень понимаю летнее подписание Кузминскаса, — признался эксперт. — Он не обладает достаточным атлетизмом, поэтому он не смог закрепиться ни в НБА, ни в «Милане», ни в «Олимпиакосе». Его физики недостаточно для Евролиги и это видно в каждой игре. А вот подписание Лойда наоборот великолепное. Он был лучшим в игре с «Реалом» и еще принесет много пользы команде. В целом «Зенит» постепенно набирает ход, учится играть без своего основного разыгрывающего Напьера. За поражение от «Реала» не стоит кидать камни в их огород. Все-таки, на сегодняшний день у мадридцев гораздо более мощный и звёздный состав исполнителей.

Не смог победить и ЦСКА. «Армейцы» провели очень тяжелый матч с «Вилербаном», проиграв первую половину «-13». Правда, за третью десятиминутку за счет усилий Йоханнеса Фойгтманна и Даниэля Хэкетта удалось отыграться. В заключительной четверти команды имели равные шансы на победу, но в концовке удачливее были хозяева. В последней атаке Уилл Клайберн выбросил трехочковый на победу, но мяч не достиг кольца. Московский клуб потерпел второе поражение в регулярном сезоне и выпал из топ-4. Будем надеяться, что временно. Совсем скоро Григонис и Милутинов должны приступить к тренировкам в общей группе.