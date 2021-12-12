Лидерская разборка: два претендента на золото РПЛ сыграли вничью

Московское «Динамо» не смогло выйти в лидеры чемпионата России, но сохранило интригу в борьбе за чемпионство. В воскресенье идущие вторыми в турнирной таблице подопечные Сандро Шварца сыграли дома вничью с лидирующим петербургским «Зенитом» (1:1). Это позволило сине-бело-голубым удержать промежуточное первое место в РПЛ, но теперь динамовцы отстают от своих конкурентов всего на два очка. Продолжения этой захватывающей истории болельщикам предстоит ждать довольно долго: с середины декабря клубы РПЛ уходят на зимний перерыв. В понедельник, 13 декабря, состоится последняя игра чемпионата России в календарном 2021 году.

Обе команды не обошлись без серьезных кадровых потерь. В среду «Зенит» сыграл дома вничью с лондонским «Челси» (3:3) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. В ходе этой встречи питерцы из-за травм потеряли двух основных нападающих — Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

Дзюба после игры с «Челси» уже успел уехать в отпуск. В день матча с «Динамо» в соцсетях появилось фото, как форвард отдыхает с семьей на Мальдивах. Также под вопросом было и участие в матче полузащитника Вендела, из-за спазма мышц досрочно завершившего встречу с английским клубом. Но в итоге он всё же вышел на поле в стартовом составе.

Кроме него в группе атаки появились Клаудиньо, Малком и Андрей Мостовой. В центре полузащиты вышли Вильмар Барриос и Далер Кузяев. В центре обороны в отсутствие дисквалифицированного Ярослава Ракицкого оказались Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков. Правым защитником в этой игре у «Зенита» был Вячеслав Караваев, левым — Дуглас дос Сантос. Место в воротах занял Михаил Кержаков.

У «Динамо» единственной потерей оказался полузащитник Себастьян Шиманьски, получивший травму в начале матча с «Уфой» (2:0) после жесткого фола Вячеслава Кротова. На правый фланг обороны вернулся пропускавший ту игру Гильермо Варела. В остальном же состав москвичей был стандартным. В воротах оказался Антон Шунин, в центре обороны — Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец, а слева в защите — Дмитрий Скопинцев. В полузащите главный тренер бело-голубых Сандро Шварц выпустил Николу Моро, Даниила Фомина и Арсена Захаряна, в нападении — Вячеслава Грулева, Дениса Макарова и Константина Тюкавина.

Уже в начале матча «Зенит» мог повести в счете, когда Скопинцев снес Мостового в штрафной площади динамовцев. Но Клаудиньо пробил пенальти мимо ворот. Первый тайм прошел почти без моментов, но единственный из них, кроме удара с точки, гостями был использован. На 32-й минуте Караваев прострелил с лицевой линии во вратарскую площадь ворот Шунина, и Клаудиньо в касание отправил мяч в сетку, реабилитировавшись за неудачный удар с одиннадцатиметровой отметки.

Ближе к перерыву повреждение получил Малком, которого в перерыве заменили на Александра Ерохина. Не смог продолжить матч и Вендел, уступивший место на поле Магомеду Оздоеву. «Зенит» перешел на явную игру вторым номером на контратаках. Кроме неплохого удара Тюкавина, в начале второго тайма хозяевам долгое время ничего не удавалось сделать впереди.

Питерцы же едва не забили после подачи с углового, когда Шунин намертво взял мяч. Но на 72-й минуте после короткой комбинации на правом фланге Варела сделал заброс на противоположную часть штрафной, где Скопинцев в касание пробил в ближний угол и сравнял счет.

Оставшуюся часть встречи команды провели практически без моментов, в итоге разделив очки перед уходом в отпуск. «Зенит» сохраняет лидерство, но борьба за золото еще впереди. Обоим клубам осталось в нынешнем чемпионате провести еще по 12 матчей — все они пройдут в первой половине 2022 года.

— Лучший матч сезона в чемпионате России — по напряжению, скоростям и интенсивности он соответствовал европейскому уровню, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Игра оправдала ожидания. Жаль, что в РПЛ таких матчей мало. «Зенит» был лучше в первом тайме, а «Динамо» перехватило инициативу во втором и даже могло победить. Думаю, динамовцы могут быть неудовлетворены результатом, но радует, что команда постепенно набирается опыта и уже становится способной навязывать борьбу лидеру. «Зенит» имел определенные проблемы в атаке — мне кажется, сказалось отсутствие Азмуна, поэтому ничья скорее в его пользу, так как статус-кво в таблице сохраняется.

Также в выходные состоялось еще шесть матчей 18-го тура. В субботу самарские «Крылья Советов» обыграли дома казанский «Рубин» (2:0), а московский ЦСКА — тульский «Арсенал» (2:0). «Ростов» был разгромлен на своем поле екатеринбургским «Уралом» (1:4). В воскресенье грозненский «Ахмат» в родных стенах победил «Химки», «Краснодар» справился дома с «Нижним Новгородом», а московский «Локомотив» — с «Уфой».

В понедельник «Сочи» на своем поле сыграет с московским «Спартаком», после чего РПЛ уйдет на перерыв. Следующий тур пройдет 25 февраля.