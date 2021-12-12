«Воскресный матч может иметь ключевое значение в чемпионате России»

Возможно, главный матч года в чемпионате России по футболу пройдет 12 декабря. Идущее вторым московское «Динамо» примет дома лидера турнира — московский «Зенит» и в случае победы сможет уйти на зимний перерыв на первой строчке. Петербуржцы выиграли три предыдущих чемпионата России, и еще в ноябре создавалось впечатление, что подопечные Сергея Семака уверенно идут к четвертому золоту. Но пара осечек привели к тому, что «Динамо» вплотную приблизилось к сине-бело-голубым. И пока кажется, что команда Сандро Шварца больше всех за последние годы угрожает гегемонии «Зенита». В интервью «Известиям» мнением о состоянии команд и их предстоящей игре поделился бывший главный тренер обоих клубов Анатолий Бышовец.

— Как вам «Зенит» в матче с «Челси» (3:3)?

— Чувство ответственности не соответствовало официальным матчам. Но и в то же время мы увидели открытую игру в исполнении «Зенита». Команда смотрелась достаточно убедительно и конкурентоспособно. Во многих других матчах Лиги чемпионов сказывались психология и отсутствие необходимого опыта. Но игра в атаке и средней линии стала приобретать больше осмысленности. И против «Челси» команда Семака выдала очень хороший матч. Где-то была и удача в концовке, и индивидуальное мастерство Магомеда Оздоева, сравнявшего счет отличным дальним ударом на последней минуте.

— У Оздоева летом заканчивается контракт, как и у Артема Дзюбы, Александра Ерохина. На ваш взгляд, «Зениту» их стоит продлевать или пора окончательно делать ставку на нынешних лидеров вроде Клаудиньо?

— Клаудиньо, Мостовой, Круговой — это игроки, которые проявили себя в матче с «Челси». По тем, кого вы перечислили, говорить пока не будем, потому что рано еще что-то прогнозировать. Многое покажет вторая часть чемпионата. Она и предопределит решения, которые будут более обоснованные, чем если их принимать сейчас.

— Удовлетворены выступлением команды в нынешней Лиге чемпионов?

— Можно было рассчитывать на то, что если не с «Челси», то во всяком случае с «Ювентусом» «Зенит» поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все-таки туринский клуб сейчас испытывает проблемы внутри чемпионата Италии, проводит смену поколений. И тут при определенных обстоятельствах и выборе тактики можно было более успешно завершить эту еврокубковую осень. Но задача-минимум — третье место в группе и попадание в плей-офф Лиги Европы — выполнена.

— Чего ждать от воскресного матча с «Динамо»?

— Думаю, игра с «Челси» придаст «Зениту» определенной уверенности и чувства удовлетворенности, поскольку у команды многое получалось. И по результату, и по игре. Но при этом мы вправе ожидать и сложностей, связанных с тем, что в отличие от «Динамо» «Зенит» играл посреди недели в непростом матче. Правда, между матчами с «Челси» и «Динамо» есть четыре дня, а профессионалам должно хватать и двух дней, чтобы восстановиться. Тем не менее фон для «Зенита» достаточно хороший.

— «Динамо» готово обыгрывать «Зенит» и вести борьбу за победу в чемпионате?

— Сегодняшнее «Динамо» от матча к матчу приобретает опыт. И будет очень мотивировано в этой игре, определяющей чемпиона первой части чемпионата. Думаю, что «Зенит» столкнется с проблемой первых 10 минут, и динамовцы начнут матч очень активно, предложат инициативу. И петербуржцы столкнутся с ограничениями в пространстве и времени.

— «Динамо» уже не повторит неудачу прошлого матча с «Зенитом», когда в конце октября в Санкт-Петербурге при счете 1:1 не использовало моменты выйти вперед, а в итоге проиграло 1:4?

— Я не случайно сказал, что динамовцы набирают опыт. Игроки взрослеют. И есть очень хорошие возможности решить поставленную задачу победить «Зенит». В любом случае матч во многом будет для них психологической проверкой на способность выигрывать решающие встречи. А воскресный матч может иметь ключевое значение в чемпионате.

— «Зенит» какую тактику изберет? Более смелую или закрытую?

— Думаю, многое будет зависеть от «Динамо», от того, какие оно предложит скорости, прессинг на половине поля соперников, разрушение игровых связей. Ориентиром могут послужить первые 10 минут матча «Зенита» против «Челси», когда лондонский клуб оказал психологическое давление и быстро забил первый мяч. Очень наглядный момент, который может быть взят за основу в тактике «Динамо».