«Обязательный Fan ID на матчи РПЛ привлечет на трибуны семьи»

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла своеобразная репетиция финала Лиги чемпионов – 2021/22, который состоится в Северной столице 28 мая. В гости к «Зениту» на заключительный матч группового этапа пожаловал действующий победитель турнира «Челси». В итоге болельщики увидели шесть забитых голов (3:3), а официальные лица отметили высокий уровень организации мероприятия на «Газпром Арене». Глава оргкомитета петербургского финала ЛЧ Алексей Сорокин, ранее возглавлявший аналогичное подразделение на чемпионате мира – 2018 и Евро-2020, раскрыл «Известиям» ряд подробностей о решающем матче евросезона, а также высказал свое мнение о возможном введении обязательного паспорта болельщика (Fan ID) на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Государственная дума 16 декабря во втором чтении приняла соответствующий законопроект. Заключительное, третье чтение запланировано на 17 декабря.

«Надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон»

— Вы сказали, что Fan ID будет обязательным для посещения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сейчас идет много споров о введении обязательного Fan ID и на матчи чемпионата России. Как вы к этому относитесь? Насколько это целесообразно?

— Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам. Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

— Если привязка Fan ID к абонементам звучит логично, то как быть людям, которые ходят на футбол несколько раз в год. Не отпугнет ли нововведение эту группу болельщиков из-за рутины получения документа? Не снизится ли посещаемость?

— На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить, но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить. Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен. В силу наличия Fan ID — инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.

— Обсуждали уже эту тему с новым руководителем РПЛ Ашотом Хачатурянцем?

— Нет. Откровенно говоря, я с ним не знаком.

— Россия приняла Евро-2020, в следующем году — финал Лиги чемпионов, в 2023-м — Суперкубок УЕФА в Казани. Чем можно объяснить такое доверие со стороны УЕФА?

— Мы никогда не подводили УЕФА. Всегда выступали как надежный партнер. Таким образом поступили и на последнем Евро, когда приняли дополнительные матчи в Санкт-Петербурге. С другой стороны, почему бы и не доверять крупные события России? У нас есть хорошая инфраструктура, гостеприимный народ, есть богатый опыт организации. Мне кажется, вполне естественно, что мы пользуемся определенным доверием.

«Это был поворотный момент в организации московского финала»

— Могли бы назвать топ-3 своих любимых финала Лиги чемпионов в плане организации? Финал в 2008 году в «Лужниках» наверняка стоит особняком?

— Да, всё так. Конечно, многое зависит от стадиона. Финал Лиги чемпионов – 2013 на «Уэмбли» был очень запоминающимся или в Риме в 2009 году. Но в целом на решающий матч ЛЧ уходит столько усилий, к нему приковано такое внимание организаторов и политических сил, что никто не хочет, чтобы что-то пошло не так. Поэтому финальные матчи проходят традиционно хорошо. Бывают небольшие казусы, но в конце концов все эмоции по поводу победителя это скрашивают.

— Могли бы назвать самый запоминающийся момент московского финала?

— Мы так обрадовались, когда до нас дошла информация, что разрешили безвизовый въезд для болельщиков. У нас буквально гора с плеч свалилась. Это был поворотный момент в организации московского финала. Впервые руководство страны разрешило безвизовый въезд именно на это мероприятие. Второй поворотный момент, когда мы добились посадки по открытым посадочным талонам, так называемый Free boarding. Кто первый пришел, тот первый улетел. Мы лишили себя огромной головной боли. Болельщики прибывали в аэропорт и сразу улетали. Как на автобусе. Без привязки к конкретному рейсу. Это были два мощных позитивных момента, когда мы поняли, что нам удастся провести отличное мероприятие.

— Вы говорили, что на финал в Санкт-Петербурге может прилететь до 100 тыс. болельщиков. Звучит страшно в эпоху пандемии.

— Не готов поручиться за конкретную цифру, но что приедут десятки тысяч — это точно. Как правило, на финал приезжает больше людей, чем может вместить стадион. Это связано с тем, что многие не теряют надежду как-то пробраться на трибуны, что можно будет каким-то способом найти билет. Однажды видел, как незадолго до начала финала один из болельщиков купил билет у перекупщика за $7 тыс.

— Чем вы можете объяснить такой интерес к финалу Лиги чемпионов по всему миру?

— Финал — это грандиозное событие в мире спорта, в мире футбола. Это банально, но давайте посмотрим на цифры, которые даже на опытных людей производят определенное впечатление. Финал ЛЧ — это одно из самых популярных событий для телезрителей. Совокупная аудитория финала ЛЧ 2020 года — 120 млн человек. Обгоняя такие события, как Супербоул-2021 (103 млн), финал Кубка Конфедераций – 2017 (86), Кубка Америки – 2017 (72). Фактически уступает только финалу футбольного Евро-2020 (310 млн) и финалу ЧМ-2018 (517 млн). Но сравнение не совсем справедливое. Эти два финала ожидаются болельщиками в течение четырех лет, а финал ЛЧ — ежегодное событие. Среди ежегодных событий это абсолютный чемпион по телеаудитории.

К тому же охват измеряется не только количеством сидящих перед экраном телевизоров, это еще и соцсети. Например, у двух последних финалистов турнира — «Челси» и «Манчестер Сити» — совокупное количество подписчиков превышает 100 млн человек. Такой охват в дополнение к телеаудитории — колоссальные цифры. Плюс в топ-клубах, которые обычно доходят до решающего матча, выступают игроки со всех континентов. Например, в «Челси» есть звезды из Африки и США, у «Манчестер Сити» много бразильцев. То есть представители разных стран мира имеют возможность следить за своим игроком. Так мы получаем планетарный масштаб события.

— «Зенит» проводил домашние матчи Лиги чемпионов – 2021/22 с 50-процентной заполняемостью трибун. На финал возможна полная заполняемость?

— УЕФА очень стремится к стопроцентной заполняемости. Но это и есть основное беспокойство всех без исключения: чтобы не было ничего такого, что могло бы помешать заполнить арену. Пока у нас курс на 100-процентную заполняемость. Уверены, что сможем обеспечить в том числе эпидемиологическую безопасность для наших гостей, даже если произойдет скачок [заболеваемости]. Хотя надеемся, что его не будет. У нас есть вполне удачный опыт Евро — все наши специалисты признали, что он никоим образом не послужил фактором каких-то изменений эпидемиологической обстановки. То есть Евро прошел COVID-нейтрально. А здесь всего один матч. И абсолютно понятны практики прибытия болельщиков, куда и как они едут. Всё это можно обустроить самым безопасным образом.

— Помимо самого матча в Северной столице планируется много мероприятий?

— Конечно, финал Лиги чемпионов — это не только сам матч, который пройдет на «Газпром Арене», но и масса событий в городе. Практически в течение четырех дней весь центр Санкт-Петербурга будет охвачен мероприятиями финала. Концепция предполагает установку гигантского трофея в знаковом месте. В нашем случае мы рассчитываем на стрелку Васильевского острова. Традиционно это фестиваль чемпионов. Не нужно путать с фан-зоной. Это не место для просмотра, какое мы видели на Конюшенной площади во время последних турниров. Речь идет про матч легенд, павильоны спонсоров, концерт, который организовывается накануне финала, и т.д. Обещаю, что большой праздник охватит весь центр города.

— Когда в продажу поступят билеты на финал ЛЧ?

— В марте 2022 года на официальном сайте УЕФА.