Жребий скошен: сможет ли «Зенит» пройти «Бетис» в ЛЕ

Футбольный клуб «Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы сезона-2021/22. В 1/16 финала команда Сергея Семака сыграет с «Бетисом». Первые встречи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля. Испанский клуб — не худший жребий для представителей России, но пройти севильцев будет очень непросто, считают опрошенные «Известиями» эксперты. А сама жеребьевка, которая проходила 13 декабря в Женеве, войдет в историю. Из-за технических ошибок изначальное распределение пар в 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось аннулировать. Повторная процедура, которая состоялась спустя несколько часов, вызвала недовольство у представителей ряда клубов.

Тяжелый путь

Перед жеребьёвкой «Зенит» был в числе несеянных команд, а в потенциальных соперниках сине-бело-голубых значились «Бетис», «Брага», загребское «Динамо», «Лацио», «Наполи», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс». Самым благоприятным соперником для питерцев называли загребское «Динамо», а самым нежелательным — «Наполи». В итоге играть придется с «Бетисом». В своей группе G в групповом этапе Лиги Европы подопечные титулованного тренера Мануэля Пеллегрини могли занять и первое место, но в жесткой борьбе уступили его «Байеру». Зато «Бетис» обошел в своем квартете венгерский «Ференцварош» и шотландский «Селтик».

Жребий скошен Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

— В целом, это не самый сложный соперник для «Зенита», — отметил в беседе с «Известиями» бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела . — Было бы гораздо хуже, если бы им достался кто-то из итальянских клубов — «Лацио» или «Наполи». Понятно, что «Бетис» сейчас неплохо идет в Ла Лиге, но, во-первых, к середине февраля все может измениться. Во-вторых, на мой взгляд, состав у российского клуба сильнее. Особенно, если в строю будут все лидеры. Мой прогноз — сине-бело-голубые в тяжелой борьбе пройдут в 1/8 финала.

Результаты опросов среди болельщиков, которые были оперативно проведены в футбольных телеграм-каналах, однозначно говорили о том, что «Зенит» спокойно разберётся с соперником — примерно 70 на 30 процентов. Но «Зениту» совершенно точно не стоит недооценивать будущего оппонента. Сейчас «Бетис» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании — это серьезный показатель. Из семнадцати матчей севильцы проиграли только в четырёх — и то «Реалу», «Вильяреалу», «Атлетико» и «Севилье». Еще десять матчей будущие соперники «Зенита» выиграли при всего лишь трёх ничьих. Кстати, «Барселону» «Бетис» обыграл на выезде в 16-м туре (1:0). Но стоит оговориться, что «Барса» переживает сейчас не лучшие времена.

Крайне важна и атмосфера на домашнем стадионе «Бетиса» — «Бенито Вильямарин». Она просто сумасшедшая, а если ещё учесть, что сейчас на этот стадион есть стопроцентный доступ болельщиков, то «Зениту» стоит ждать весьма жаркого приёма. В составе испанского клуба стоит выделить полузащитника Хуанми Хименеса (10 голов и 1 голевая передача в Ла Лиге) и нападающего Виллиана Жозе (5+4).

Жребий скошен Хуанми Хименес из «Реала Бетиса» во время футбольного матча между «Реалом Бетисом» и «Реалом Сосьедадом» Фото: Global Look Press/Joaquin Corchero

Так что «Бетис» — отнюдь не мальчики для битья. Тем более, если учесть последний результат севильцев против крепкого «Реала Сосьедада» (4:0), то иллюзии здесь просто излишни. Многие эксперты полагают, что для питерцев жребий выбрал худший вариант, букмекеры фаворитом пары вполне логично считают именно севильцев.

— «Бетис» — достаточно сильная команда, можно сказать, что это не очень хороший расклад для «Зенита», — пояснил «Известиям» бывший голкипер сине-бело-голубых, четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев — Они сейчас на ходу. Будем надеяться, что в феврале они могут попасть в какую-то яму, но это уже будет стечением обстоятельств. А так, если оценивать ситуацию, такие команды очень тяжело даются «Зениту» .

Странные ошибки

А теперь о скандале — впервые в истории жеребьёвка Лиги чемпионов состоялось повторно. Как пояснили в УЕФА, «из-за технических проблем, связанных с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала».

Дело в том, что участвовавший в церемонии экс-капитан сборной России Андрей Аршавин вытянул шар с надписью «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу» — а ведь они встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Это означало, что не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

Жребий скошен Андрей Аршавин вытаскивает карточку «Манчестер Юнайтед» во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 в штаб-квартире УЕФА Фото: REUTERS/UEFA

Ошибка потянула за собой и другие, «Атлетико» и «Вильярреал» в итоге заявили протест по поводу результатов жеребьевки, и Аршавину с коллегами пришлось проводить ее повторно. И многим это не понравилось. Например, «Интеру» изначально достался «Аякс», а затем «Ливерпуль», «Реал» должен был сыграть с «Бенфикой», а теперь будет биться за выход в четвертьфинал с ПСЖ. По сообщению Marca, испанский гранд рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьевки. Посмотрим, к чему все это приведет.

Теперь пары 1/8 финала ЛЧ выглядят следующим образом.

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)