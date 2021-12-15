«На 0:3 «Спартак» точно не наиграл»

Последний в 2021 году матч чемпионата России по футболу прошел 13 декабря. «Сочи» разгромил на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:0 и вернулся на третье место в турнирной таблице, которое сохранит до последних дней февраля, когда турнир возобновится. Уходящий год стал крайне успешным для подопечных Владимира Федотова. Весной они завершили свой второй сезон в РПЛ пятым местом и попаданием в еврокубки, теперь же могут превзойти этот результат.

Победа над «Спартаком» случилась во многом благодаря усилиям вратаря Дениса Адамова, который провел в основе «Сочи» три последние встречи. В феврале 23-летний голкипер перешел в эту команду из «Краснодара» (еще один воспитанник клуба), но провел за него лишь один матч, выйдя летом 2020 года на замену в игре с московским «Динамо» (0:2) поле удаления с поля Матвея Сафонова.

У Адамова есть опыт выступлений за юношескую сборную и вызовы в молодёжную сборную России. В составе юношей он был в заявке на чемпионатах Европы и мира 2015 года среди игроков не старше 17 лет. В «Сочи» он в течение этого года был третьим вратарем, но воспользовался шансом после травмы Сослана Джанаева и выиграл конкуренцию у Николая Заболотного.

После победы над «Спартаком» Денис дал короткое интервью «Известиям», в котором прокомментировал успех в игре с красно-белыми, результаты сочинцев в сезоне, а также оценил выступление Матвея Сафонова за сборную России.

— Насколько для вас был сложным матч со «Спартаком»? Во втором тайме соперник часто атаковал, работы у вас было много.

— Ну да, начали мы очень хорошо. До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. Не знаю, с чем это связано. Может, просто устали все ребята. Ну, слава богу, выстояли. Это самое главное.

— Можно сказать, что в некотором роде счет 3:0 — это обман зрения, не по игре? Возможно, «Сочи» заслужил победу, но не такую крупную?

— Ну заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл.

— То есть вам вернулось за невезение в недавних матчах с «Рубином» (1:2), «Краснодаром» (1:2), где вы создали больше моментов, но проиграли?

— Да. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец.

— С чем связываете то, что вам удалось наконец-то пробиться в основу «Сочи»? Ведь долгое время даже при травмах Джанаева тренерский штаб предпочитал выпускать Николая Заболотного?

— Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Усердно работал целый год. Ждал своего шанса, и он предоставился. Это уже тренерский штаб решает.

— Как можете объяснить феномен вашей команды: весеннее итоговое пятое место в РПЛ, нынешнее промежуточное третье?

— Ну у нас коллектив сумасшедший. В раздевалке атмосфера отличная. Это один из самых главных факторов.

— На что теперь можно, на ваш взгляд, претендовать в сезоне? Удержать третье место или все же хотите догнать «Зенит» и «Динамо»?

— Посмотрим, игра покажет. Сейчас отдыхаем, а уже в январе начнем готовиться к возобновлению чемпионата.

— Можно сказать, что полностью оправдался ваш переход из «Краснодара»? Это то, чего вы хотели, когда переходили?

— Думаю, да.

— У вас в «Краснодаре» были приятельские отношения с Матвеем Сафоновым?

— Конечно. Со всеми вратарями, где бы я ни находился, всегда были очень хорошие отношения. Даже сейчас взять Максименко Саню. С 16 лет в сборной. Поэтому везде, где был, хорошие отношения с вратарями.

— Система работы с вратарями в «Сочи» и «Краснодаре» сильно отличается?

— Не особо. Но мне трудно судить.

— Как вам выступление Матвея в сборной этой осенью?

— Мотя молодец. Предоставился шанс — он себя проявил.

— Когда вы его вытесните оттуда?

— Посмотрим. (Смеется.)