Корона не снимается: как новая волна COVID-19 ударила по спорту

В Северной Америке в конце декабря 2021-го пошла новая волна коронавируса, последствия которой оказались самыми жесткими для спорта со времен начала ковидной эпохи. А в начале января она накрыла Европу и Россию. Со стороны ряда организаций звучат призывы к отмене или переносу Олимпиады в Пекине, открытие которой запланировано на 4 февраля. Правда, пока за этот вариант развития событий высказывается подавляющее меньшинство. Проведение соревнований находится под угрозой срыва, а некоторые уже сорвались. В декабре в Северной Америке более 100 хоккеистов НХЛ оказались в ковид-протоколе, на данный момент почти сотня матчей регулярного чемпионата перенесена. А перед Новым годом Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) досрочно завершила Молодежный чемпионат мира в Канаде. В январе перенесен целый тур баскетбольной Евролиги. Федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила два этапа Кубка мира. Около 50 январских матчей регулярного чемпионата КХЛ перенесено на неопределенный срок. В среду лига решила приостановить турнир на период с 15 по 21 января.

КХЛ

В конце прошлого года резко стали появляться положительные тесты на ковид в рядах екатеринбургского «Автомобилиста». Именно его выездной матч с хельсинским «Йокеритом», намеченный на 3 января, оказался первым отмененным. Он перенесен на 22 января и пока остается единственным из отмененных, которому назначили новую дату.

Затем «Автомобилисту» перенесли гостевой матч с омским «Авангардом» (5 января), домашние с рижским «Динамо» (7 января) и ярославским «Локомотивом» (9 января). Еще 7 января было объявлено, что в уральском клубе нет положительных результатов тестов, однако, по регламенту отрицательные анализы должны сдаваться в течение пяти дней, чтобы получить допуск до игр.

12 января КХЛ объявила, что намеченный на следующий день домашний матч «Автомобилиста» против череповецкой «Северстали» состоится. Таким образом, екатеринбургский коллектив будет первым вернувшимся на лед после карантина.

По-прежнему остаются подвешенными ситуации с уфимским «Салаватом Юлаевым», московским ЦСКА, рижским и минским «Динамо», а также магнитогорским «Металлургом», московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». В среду к ним добавился казанский «Ак Барс». Согласно пресс-релизу КХЛ, под угрозой отмены находится матч петербургского СКА против ХК «Сочи». У сочинцев пять человек с положительными ПЦР-тестами. Решение, играть ли матч в Питере 13 января, будет принято в день игры. В случае увеличения числа зараженных встреча будет отменена.

Ряду команд с небольшим количеством инфицированных пока разрешали играть. Последним из запланированных на ближайшее время матчей остается встреча во Владивостоке между местным «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью». Она начнется в пятницу 14 января в 12:30 по московскому времени. После этого чемпионат уйдет на паузу, сроки которой пока неизвестны.

Как сообщила КХЛ, по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд с положительными ПЦР-тестами достигло 171 человека, из них 124 хоккеиста. За последние сутки прирост зараженных составил 60 человек (24 хоккеиста). Перенесенные матчи пройдут в том числе во время олимпийской паузы. Новый календарь концовки регулярного чемпионата лига обещает опубликовать до конца января.

— Хорошо, что КХЛ сейчас остановила чемпионат, но не понятно, почему это не было сделано раньше, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко. — Не ясно, что там с регламентом, почему сейчас идут разговоры о проведении перенесенных матчей в олимпийскую паузу вместо технических поражений тем клубам, по вине которых игры отменены. Если там болеют по 10-15 человек, то это же необеспечение клубами здоровья своих хоккеистов. Вроде уже давно договаривались, что либо играем, либо виновникам даем технические поражения. В конце концов, у всех есть фарм-клубы, молодежные команды. Так поднимайте ребят из ВХЛ и МХЛ, пусть заменяют заразившихся. Иначе зачем вы тратите деньги на целую клубную вертикаль, зачем в вышке и молодежке тренеры тратят свое время и нервы, если вы не даете в таких условиях шансов их подопечным? Все это очень странно. Ощущение, что просто есть некоторые влиятельные клубы, которым нельзя присудить "технарь". Не знаю, как еще все это объяснить.​

​​​​​​Евролига

Еще в конце декабря были перенесены несколько матчей 18-го тура регулярного чемпионата. В новом году полностью перенесли 19-й тур, который должен был состояться 6-7 января. Затем сдвинули матчи еще ряду клубов, включая петербургский «Зенит» и казанский УНИКС, у которых сейчас на карантине 7 и 8 человек соответственно. Карантин по регламенту турнира составляет семь дней.

— Сколько событий с этой болячкой, столько и мнений, — сказал «Известиям» глава тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский. — Профессиональный спорт — это изнурительная нагрузка для организма. Поэтому с гуманной точки зрения, здоровье игроков, да и не только игроков, имеет большое значение. Они же летают в самолетах, сидят в аэропортах. Не все сидят в каких-то отдельных терминалах, залах. С этой точки зрения, я считаю, что руководство Евролиги правильно заботится об игроках, о зрителях, это нормально. Другое дело, проведение турнира оказывается под угрозой, возможен срыв. Даже не знаю, какие меры можно предпринять. Команды Евролиги должны продолжать чемпионат при наличии не менее десяти игроков, имеющих отрицательный тест. Понятно, что в это сложное время не каждый будет чувствовать себя хорошо, возможно проявление простудных заболеваний. Но при наличии отрицательного теста, если игрок способен выйти на площадку, нет противопоказаний медицинской группы, то играть можно. А если заболевает 7-8 ключевых игроков из основного состава, то матчи надо переносить. Это снижает объективность лиги, в этой ситуации сильная команда может проиграть слабой.

По мнению Соколовского, сейчас нецелесообразно применять в Евролиге стратегию «пузыря» по аналогии с НБА, НХЛ и другими североамериканскими лигами, когда все участники на время плей-офф оказывались в жесткой изоляции, не контактируя с посторонними и перемещаясь только из отелей на площадки для игр и тренировок и возвращались обратно.

— Ни к чему хорошему в плане развития баскетбола это не приведет, — добавил Борис Соколовский. — Евролиге к этому не стоит прибегать. Конечно, надо отменять игры. Просто надо переварить эту ситуацию. Возможно, стоит предусмотреть дополнительные сроки Евролиги, еще месяц или полтора добавить, перенести «Финал четырех», отдалить его. Но доиграть полноформатный чемпионат. Команды справятся с этим. Нагрузка на иммунитет идет большая, но наличие квалифицированных медиков в каждой команде приведет к тому, что команды переварят эту вспышку и снова будут показывать зрелищный баскетбол.

Лыжные гонки

14-16 января первый постновогодний этап Кубка мира должен был пройти во французском Ле-Русе. А на 22-23 января был намечен этап в словенской Планице, который стал бы последним официальным стартом у лыжников до Олимпиады в Пекине.

Но ковидная обстановка вынудила отменить оба соревнования. Таким образом, лыжники до старта Игр в Китае месяц будут без практики.

Также из-за новой волны ковида было перенесено несколько матчей европейских национальных чемпионатов по футболу. Кроме того, отложена пара игр Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), второго по значимости клубного турнира в России после КХЛ. При этом большинство матчей Вышки и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) продолжается.