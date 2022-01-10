Ковид доступа: выстоит ли КХЛ перед массовыми заражениями игроков

Проведение концовки регулярного чемпионата КХЛ резко усложнилось из-за январских вспышек COVID-19 в ряде клубов. Из-за этого лига уже отменила 12 постновогодних матчей . При этом пока рассматриваются альтернативные даты. Лишь по одному из них есть определенность. Усложняет ситуацию то, что по календарю меньше, чем через две недели турнир должен уходить на перерыв, связанный с Олимпиадой в Пекине. И пока не ясно, когда проводить перенесенные встречи, даже если в ближайшее время к ним не добавятся еще ряд игр.

Варианты

В ночь на 10 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что КХЛ может приостановить текущий регулярный чемпионат из-за нарастающего числа хоккеистов с положительными ПЦР-тестами. В понедельник по итогам ежедневного оперативного совещания руководства лиги этого не произошло.

— Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть, — говорится в официальном заявлении КХЛ от 10 января. — Во вторник, 11 января, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

Ковид доступа Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 22 февраля. Сборная России по хоккею планирует начать подготовку к турниру в Новогорске с 20 января. Состав на Игры будет объявлен 23 января. Туда войдут 25 игроков. Другие сборные начнут подготовку чуть позже.

Сейчас на карантине находятся московский ЦСКА (17 зараженных хоккеистов и тренеров), уфимский «Салават Юлаев» (26 зараженных). Первым с проблемами столкнулся екатеринбургский «Автомобилист» . У него начали выявляться зараженные еще перед Новым годом. Следующий матч у клуба был запланирован на 3 января, когда «Автомобилист» должен был сыграть в гостях с хельсинским «Йокеритом». В итоге матч отменили. Далее последовали отмены выездного матча с омским «Авангардом» (5 января) и рижским «Динамо» (7 января).

Руководство екатеринбуржцев утверждает, что две последние встречи команда была готова играть, заполнив состав представителями своего фарм-клуба «Горняка», выступающего в ВХЛ , и молодежной команды «Авто» из МХЛ. Правда, эта схема не работала в случае с игрой против «Йокерита», так как выяснилось, что не у всех хоккеистов ближайшего резерва имеются действующие шенгенские визы, а сделать их в короткие сроки клуб не успел.

Вечером 6 января КХЛ отменила выездные матчи «Салавата Юлаева» против «Йокерита» и рижского «Динамо». На тот момент у клуба было шесть зараженных хоккеистов.

Уже утром 7 января стало известно о заражениях в команде и тренерском штабе ЦСКА . В тот день армейцы смогли сыграть дома с подольским «Витязем» (3:4 ОТ) без заболевших. Но далее их выездной матч против петербургского СКА (9 января) и домашний против «Сочи» (11 января) были отменены, а количество заразившихся резко увеличилось.

7 января генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что в его команде у всех игроков уже отрицательные тесты. Тем не менее, лига решила отменить домашний матч екатеринбуржцев против ярославского «Локомотива», намеченный на 8 января.

В воскресенье, 9 января, были отменены еще три матча рижского «Динамо» из-за вспышки ковида в латвийской команде. Речь о домашней игре с минским «Динамо» (12 января), выездных матчах с магнитогорским «Металлургом» (15 января) и «Автомобилистом» (17 января). К этому моменту положительные тесты были зафиксированы у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей персонала.

10 января отменили еще один матч «Салавата Юлаева». Речь о выездной встрече с «Авангардом», намеченной на 12 января. Таким образом, на момент публикации материала перенесено пять игр рижского «Динамо», три — «Салавата Юлаева», пять — «Автомобилиста», две — «Йокерита», две — ЦСКА.

Ковид доступа Игроки ЦСКА на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Авангард» (Омск) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Лишь по матчу «Йокерит» — «Автомобилист» есть определенность, что он пройдет 22 января. Даты остальных игр пока не назначены. Проблема в том, что по регламенту IIHF их нельзя проводить в период подготовки сборных к Олимпийским играм. В клубах, находящихся в подвешенном состоянии, есть несколько десятков кандидатов на поездку в Пекин в составе сборных России, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, США, Латвии.

По данным СМИ, КХЛ уже ведет переговоры с ФХР и IIHF, о том, чтобы провести отмененные матчи в олимпийскую паузу усеченными составами , без вызванных в сборные хоккеистов.

Также с 19 на 15 января был перенесен матч «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород). Его удалось вклинить в дату, на которую изначально планировалась пауза для Матча звезд КХЛ (отменили в декабре). При этом «Торпедо» уже сообщило, что у него шесть игроков изолированы из-за положительных ковид-тестов, но выразило готовность тренироваться с привлечением хоккеистов из своей молодежной команды «Чайка».

Олимпийский фактор

Еще на прошлой неделе лига рассматривала три варианта решения проблемы. Первый подразумевал засчитать технические поражения клубам, по вине которых были отменены игры . Но он не работал, так как некоторые команды не отказывались выходить на лед с игроками из фарм-клубов и молодежных команд.

Второй вариант предполагал досрочно завершить регулярный чемпионат, дав всем сыграть по 52 матча, а не по 56, как изначально заложено в календар е. Но он не устроил те клубы, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф и имеющие разные по сложности календари в концовке.

Третий вариант предполагал доиграть перенесенные матчи после Олимпиады, а первый раунд плей-офф сократить, чтобы серии шли не до четырех, а до трех побед одной из команд. Ни один из вариантов пока не устроил большинство участников турнира.

К тому же сейчас «Салават Юлаев» выражает несогласие с решением присудить ему техническое поражение в ноябрьском домашнем матче с «Трактором». Тогда в уфимском клубе также были зафиксированы заболевания, но руководители утверждают, что клуб готов был играть усеченным составом. КХЛ в своем официальном пресс-релизе сообщала, что январские переносы сравнивать с той ситуацией невозможно, так как Роспотребнадзор Башкортостана временно приостановил деятельность всего юрлица клуба.

— Думаю, сейчас самый оптимальный вариант — прервать чемпионат, — заявил «Известиям» главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов. — Много сборников в командах КХЛ, если все перезаражаются, кто поедет на Олимпиаду? Уже после Игр в Пекине можно возобновить турнир 26 февраля, а то и раньше. Тогда доиграем регулярный чемпионат в феврале — начале марта, а потом спокойно проведем плей-офф.

Ковид доступа Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин (в центре) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За продолжение турнира выступил первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков , мотивировавший это тем, что сборникам нужно иметь игровую практику перед ОИ. Не горит желанием приостанавливать турнир и главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

— После Олимпиады буквально сразу плей-офф начнется, только по четыре матча клубы сыграют в регулярном чемпионате, — сказал «Известиям» Разин. — Мы, например, просили КХЛ не переносить наш выездной матч с «Авангардом», который стоял на 21 января. Но в связи с отменой Матча звезд его перенесли на 15 января, где изначально стояла пауза. И у нас сейчас будет пятиматчевая выездная серия. Мы в воскресенье сыграли дома с «Сочи» (4:2), а во вторник начинается эта серия. Это очень тяжело, большая нагрузка для команды.

По словам руководителя череповецкой команды, сейчас в ней нет массовых заболеваний, а на ближайший выезд вызваны хоккеисты из фарм-клуба, поэтому «Северсталь» готова отыграть резервом в случае массовых заражений.

— У нас два человека в команде сдали положительные тесты на ковид, они с нами не полетели, — сообщил Разин «Известиям». — С остальными вроде все нормально. Трудно прогнозировать, не случатся ли у нас сейчас массовые заболевания. Мы уже пережили пик болезней в декабре, когда народ у нас валился. Человек 8-10, скорее всего, переболели в легкой форме. Может быть, конечно, это был и грипп, но треть команды переболела. Сейчас на выезд взяли майки всех, кто в случае чего сможет присоединиться. В общем, предусмотрели все и в случае больших проблем готовы играть в любых условиях. Мы на 99% выполнили задачу (для выхода в плей-офф «Северстали» осталось выиграть два матча — «Известия»), и сейчас мне как тренеру надо думать, как подготовить команду к плей-офф. Так что для нас лучше доиграть чемпионат.