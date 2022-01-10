 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января
Общество
В прокуратуре сообщили о сокращении числа преступлений в Москве в 2021 году
Недвижимость
Участники рынка заявили о росте доли ипотечного платежа до 18,6% за три месяца
Общество
В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян
Мир
В МИДе указали на неприемлемость попыток США и НАТО запугать РФ
Наука
Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории
Экономика
Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые за полгода
Мир
Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января
Мир
Самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян
/

Ковид доступа: выстоит ли КХЛ перед массовыми заражениями игроков

В январе перенесено уже более 10 матчей регулярного чемпионата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Ковид доступа: выстоит ли КХЛ перед массовыми заражениями игроков
2022-01-10 19:41:27">
2022-01-10 19:41:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение концовки регулярного чемпионата КХЛ резко усложнилось из-за январских вспышек COVID-19 в ряде клубов. Из-за этого лига уже отменила 12 постновогодних матчей. При этом пока рассматриваются альтернативные даты. Лишь по одному из них есть определенность. Усложняет ситуацию то, что по календарю меньше, чем через две недели турнир должен уходить на перерыв, связанный с Олимпиадой в Пекине. И пока не ясно, когда проводить перенесенные встречи, даже если в ближайшее время к ним не добавятся еще ряд игр.

Варианты

В ночь на 10 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что КХЛ может приостановить текущий регулярный чемпионат из-за нарастающего числа хоккеистов с положительными ПЦР-тестами. В понедельник по итогам ежедневного оперативного совещания руководства лиги этого не произошло.

Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть, — говорится в официальном заявлении КХЛ от 10 января. — Во вторник, 11 января, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

Ковид доступа
олимпиада пекин
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
«Не хотелось бы вот так заканчивать историю с молодежным чемпионатом»
Нападающий Никита Гуслистов — об отмене МЧМ, обстановке в Канаде и скандале со снятием команды с обратного рейса

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 22 февраля. Сборная России по хоккею планирует начать подготовку к турниру в Новогорске с 20 января. Состав на Игры будет объявлен 23 января. Туда войдут 25 игроков. Другие сборные начнут подготовку чуть позже.

Сейчас на карантине находятся московский ЦСКА (17 зараженных хоккеистов и тренеров), уфимский «Салават Юлаев» (26 зараженных). Первым с проблемами столкнулся екатеринбургский «Автомобилист». У него начали выявляться зараженные еще перед Новым годом. Следующий матч у клуба был запланирован на 3 января, когда «Автомобилист» должен был сыграть в гостях с хельсинским «Йокеритом». В итоге матч отменили. Далее последовали отмены выездного матча с омским «Авангардом» (5 января) и рижским «Динамо» (7 января).

Руководство екатеринбуржцев утверждает, что две последние встречи команда была готова играть, заполнив состав представителями своего фарм-клуба «Горняка», выступающего в ВХЛ, и молодежной команды «Авто» из МХЛ. Правда, эта схема не работала в случае с игрой против «Йокерита», так как выяснилось, что не у всех хоккеистов ближайшего резерва имеются действующие шенгенские визы, а сделать их в короткие сроки клуб не успел.

Вечером 6 января КХЛ отменила выездные матчи «Салавата Юлаева» против «Йокерита» и рижского «Динамо». На тот момент у клуба было шесть зараженных хоккеистов.

«Так играть весь сезон — потом у нас все волосы будут седые»
Нападающий «Витязя» Федор Малыхин — о результативных матчах подольской команды в КХЛ и успешном овертайме с ЦСКА

Уже утром 7 января стало известно о заражениях в команде и тренерском штабе ЦСКА. В тот день армейцы смогли сыграть дома с подольским «Витязем» (3:4 ОТ) без заболевших. Но далее их выездной матч против петербургского СКА (9 января) и домашний против «Сочи» (11 января) были отменены, а количество заразившихся резко увеличилось.

7 января генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что в его команде у всех игроков уже отрицательные тесты. Тем не менее, лига решила отменить домашний матч екатеринбуржцев против ярославского «Локомотива», намеченный на 8 января.

В воскресенье, 9 января, были отменены еще три матча рижского «Динамо» из-за вспышки ковида в латвийской команде. Речь о домашней игре с минским «Динамо» (12 января), выездных матчах с магнитогорским «Металлургом» (15 января) и «Автомобилистом» (17 января). К этому моменту положительные тесты были зафиксированы у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей персонала.

10 января отменили еще один матч «Салавата Юлаева». Речь о выездной встрече с «Авангардом», намеченной на 12 января. Таким образом, на момент публикации материала перенесено пять игр рижского «Динамо», три — «Салавата Юлаева», пять — «Автомобилиста», две — «Йокерита», две — ЦСКА.

Ковид доступа
Игроки ЦСКА на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Авангард» (Омск)

Игроки ЦСКА на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Авангард» (Омск)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Всё началось скомканно, но сейчас дела налаживаются»
Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко — о своих успехах в КХЛ, результатах череповецкой команды и разнице с ВХЛ

Лишь по матчу «Йокерит» — «Автомобилист» есть определенность, что он пройдет 22 января. Даты остальных игр пока не назначены. Проблема в том, что по регламенту IIHF их нельзя проводить в период подготовки сборных к Олимпийским играм. В клубах, находящихся в подвешенном состоянии, есть несколько десятков кандидатов на поездку в Пекин в составе сборных России, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, США, Латвии.

По данным СМИ, КХЛ уже ведет переговоры с ФХР и IIHF, о том, чтобы провести отмененные матчи в олимпийскую паузу усеченными составами, без вызванных в сборные хоккеистов.

Также с 19 на 15 января был перенесен матч «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород). Его удалось вклинить в дату, на которую изначально планировалась пауза для Матча звезд КХЛ (отменили в декабре). При этом «Торпедо» уже сообщило, что у него шесть игроков изолированы из-за положительных ковид-тестов, но выразило готовность тренироваться с привлечением хоккеистов из своей молодежной команды «Чайка».

Жесткий Роман: как менеджер СКА стал его главным тренером
Один из самых влиятельных людей в российском хоккее начал карьеру на новой должности

Олимпийский фактор

Еще на прошлой неделе лига рассматривала три варианта решения проблемы. Первый подразумевал засчитать технические поражения клубам, по вине которых были отменены игры. Но он не работал, так как некоторые команды не отказывались выходить на лед с игроками из фарм-клубов и молодежных команд.

Второй вариант предполагал досрочно завершить регулярный чемпионат, дав всем сыграть по 52 матча, а не по 56, как изначально заложено в календаре. Но он не устроил те клубы, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф и имеющие разные по сложности календари в концовке.

Третий вариант предполагал доиграть перенесенные матчи после Олимпиады, а первый раунд плей-офф сократить, чтобы серии шли не до четырех, а до трех побед одной из команд. Ни один из вариантов пока не устроил большинство участников турнира.

К тому же сейчас «Салават Юлаев» выражает несогласие с решением присудить ему техническое поражение в ноябрьском домашнем матче с «Трактором». Тогда в уфимском клубе также были зафиксированы заболевания, но руководители утверждают, что клуб готов был играть усеченным составом. КХЛ в своем официальном пресс-релизе сообщала, что январские переносы сравнивать с той ситуацией невозможно, так как Роспотребнадзор Башкортостана временно приостановил деятельность всего юрлица клуба.

Думаю, сейчас самый оптимальный вариант — прервать чемпионат, — заявил «Известиям» главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов. — Много сборников в командах КХЛ, если все перезаражаются, кто поедет на Олимпиаду? Уже после Игр в Пекине можно возобновить турнир 26 февраля, а то и раньше. Тогда доиграем регулярный чемпионат в феврале — начале марта, а потом спокойно проведем плей-офф.

Ковид доступа
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин (в центре)

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин (в центре)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За продолжение турнира выступил первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков, мотивировавший это тем, что сборникам нужно иметь игровую практику перед ОИ. Не горит желанием приостанавливать турнир и главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Постновогодний каток: с чего КХЛ начала 2022-й
ЦСКА обыграл «Авангард», «Металлург» устроил шоу с «Салаватом Юлаевым», а борьба за плей-офф усилилась на Востоке и ослабилась на Западе

— После Олимпиады буквально сразу плей-офф начнется, только по четыре матча клубы сыграют в регулярном чемпионате, — сказал «Известиям» Разин. — Мы, например, просили КХЛ не переносить наш выездной матч с «Авангардом», который стоял на 21 января. Но в связи с отменой Матча звезд его перенесли на 15 января, где изначально стояла пауза. И у нас сейчас будет пятиматчевая выездная серия. Мы в воскресенье сыграли дома с «Сочи» (4:2), а во вторник начинается эта серия. Это очень тяжело, большая нагрузка для команды.

По словам руководителя череповецкой команды, сейчас в ней нет массовых заболеваний, а на ближайший выезд вызваны хоккеисты из фарм-клуба, поэтому «Северсталь» готова отыграть резервом в случае массовых заражений.

— У нас два человека в команде сдали положительные тесты на ковид, они с нами не полетели, — сообщил Разин «Известиям». — С остальными вроде все нормально. Трудно прогнозировать, не случатся ли у нас сейчас массовые заболевания. Мы уже пережили пик болезней в декабре, когда народ у нас валился. Человек 8-10, скорее всего, переболели в легкой форме. Может быть, конечно, это был и грипп, но треть команды переболела. Сейчас на выезд взяли майки всех, кто в случае чего сможет присоединиться. В общем, предусмотрели все и в случае больших проблем готовы играть в любых условиях. Мы на 99% выполнили задачу (для выхода в плей-офф «Северстали» осталось выиграть два матча — «Известия»), и сейчас мне как тренеру надо думать, как подготовить команду к плей-офф. Так что для нас лучше доиграть чемпионат.

11 января КХЛ снова обсудит варианты работы в ковидных условиях. Между тем, в последние дни отменились и некоторые матчи в ВХЛ с участием «Звезды», фарм-клуба ЦСКА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021