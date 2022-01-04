Жесткий Роман: как менеджер СКА стал его главным тренером

Матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским «Куньлунь Ред Стар» и петербургским СКА, запланированный на 4 января, не предвещал большого ажиотажа. Встречу лидера Западной конференции с аутсайдером всего турнира многие сочли рядовой. Но в ночь перед игрой в Мытищах, где «Куньлунь» вот уже второй сезон проводит свои домашние матчи, «Спорт-Экспресс» сообщил, что вице-президент СКА Роман Ротенберг назначен главным тренером армейской команды. Уже утром сайт питерцев подтвердил эту новость. И вот тогда встреча в Подмосковье привлекла особое внимание публики. Поворот в карьере одного из самых влиятельных хоккейных людей вызвал широкий резонанс — на событие обратили даже те, кто не связан с этим видом спорта. При это в самой хоккейной среде эта рокировка мало у кого вызвала удивление. Стоит отметить, что в первом матче под руководством нового главного тренера СКА разгромно победил (5:1).

Team Leader

В последние годы многие считали Романа Ротенберга теневым наставником сборной России и СКА. Но его приход на должность главного тренера всё равно стал эпохальным. До этого такую должность — и, тем более, в топ-клубе — человек без тренерского опыта и большого игроцкого бэкграунда не занимал.

Конечно, примеры главных тренеров больших команд без опыта и тренерского образования в нашем хоккее имеются. И два самых резонансных случая произошли в прошлом году. Летом Сергей Фёдоров возглавил ЦСКА, имея лишь менеджерский опыт в структуре московских армейцев. А осенью главным тренером сборной России стал Алексей Жамнов, до этого работавший генеральным менеджером чеховского «Витязя», мытищинского «Атланта» и московского «Спартака». Тренером он становился лишь на короткие отрезки и только в качестве ассистента.

Правда, в случае с Фёдоровым и Жамновым немалую роль сыграл богатый опыт хоккеистов, сделавших выдающуюся карьеру в сборных СССР, России и НХЛ. У Ротенберга этого нет. В детстве, живя в Финляндии, он с 11 лет занимался хоккеем в одной из школ Хельсинки, но закончил с ним в 1999 году, когда вернулся в Санкт-Петербург. Тогда ему было 18 лет. На профессиональном уровне Роман не играл.

При этом, в отличии от Жамнова и Фёдорова, у нового наставника СКА есть диплом тренера: в мае 2019-го он стал выпускником Высшей школы тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

В хоккей Роман Ротенберг, имея за плечами управленческий опыт в структурах «СМП-Банка» и «Газпромбанка», вернулся в конце 2000-х, взяв на себя руководство коммерческими проектами зарождавшейся КХЛ. В 2011 году он стал вице-президентом СКА. Именно при нём в 2015-м питерские армейцы выиграли первый трофей в своей истории — Кубок Гагарина. В том же году 40-летний менеджер вошёл в совет директоров КХЛ. А летом 2015 стал первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР).

В 2017 году СКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз. К этому моменту Роман Ротенберг стал самой влиятельной фигурой в ФХР из числа оперативных управляющих. С ним связывалось значительное увеличение бюджета федерации и улучшение условий работы сборных, включая создание аналитических и статистических штабов, лучших баз для тренировок и лучших отелей во время крупных турниров вроде чемпионатов мира.

В последние пять с лишним лет именно Ротенберг, а не президент ФХР Владислав Третьяк воспринимался многими в хоккейном мире в качестве реального руководителя федерации. Он постоянно находился рядом со сборной, и любые её успехи и неудачи связывались с ним.

За это время молодёжная, юниорская и взрослая команды всего один раз выигрывали золотые медали крупных турниров. Но это была Олимпиада-2018 в корейском Пхёнчхане. Первое постсоветское олимпийское золото России заметно усилило влияние Ротенберга в российском хоккее. Правда, иногда весомость этого успеха ставили под сомнение, так как на турнире не играли представители НХЛ. В их отсутствие усилиями Романа Борисовича были созданы комфортные условия для подготовки, которые многими казались искусственными. Дело в том, что почти весь состав состоял из игроков СКА, которых при неограниченном клубном бюджете собрали под знамёнами питерцев в последние перед Олимпиадой сезоны.

А возглавлял их тренерский штаб сборной в лице главного тренера Олега Знарка, старшего тренера Харийса Витолиньша и тренера вратарей Рашита Давыдова. Приход лучших игроков часто объяснялся интересами сборной. Штаб получил возможность наигрывать большинство связок в условиях каждодневной клубной работы, что не могли себе позволить другие сборные.

В итоге Россия едва не провалилась на Олимпиаде, за минуту до конца финала проигрывая Германии со счётом 2:3. Спастись удалось благодаря шайбе Никиты Гусева, а в овертайме победу принёс Кирилл Капризов (4:3).

К этому моменту Ротенберг стал главой штаба сборной России. Это объяснялось необходимостью быть в заявке национальной команды, получить аккредитацию и жить с игроками и тренерами в Олимпийской деревне — должность первого вице-президента такой возможности не давала. В официальных протоколах Роман Борисович значился как Team Leader.

В дальнейшем на других турнирах он тоже выступал как глава штаба. А в официальных релизах ФХР при объявлении составов на чемпионаты мира и этапы Евротура в списках руководителей Ротенберг стоял выше главного тренера. Именно тогда многие эксперты и стали воспринимать его как теневого руководителя команд, самую влиятельную фигуру, без которого невозможно принять ни одно ключевое решение в российском хоккее.

«Будем работать дальше»

В последние годы даже при огромном бюджете СКА перестал побеждать в Кубке Гагарина. А сборная так и не повторила олимпийский успех на чемпионатах мира. До финала она не доходила с 2015 года, когда Роман Ротенберг ещё не работал в ФХР.

Не лучше шли дела у молодёжной и юниорских сборных. Несколько раз они были близки к золотым медалям мировых первенств, но чуть-чуть до них не дотягивали. Между тем, чехарда на тренерских должностях касалась не только главных тренеров, но и их многочисленных помощников. И за это Ротенберга тоже нередко критиковали как болельщики, так и медиа. Возможно, с этим связано то, что с осени в национальной команде нет должности главы штаба.

Став главным тренером СКА, Ротенберг сменил Валерия Брагина, который перешел на должность старшего тренера. К слову, именно Романа Борисовича уже давно воспринимали как реального руководителя питерской команды. И если раньше на тренерской скамейке он не присутствовал, то ещё в ходе прошлого сезона спустился на неё из VIP-ложи. И даже побывал врио главного тренера, когда из-за ковида на карантин сели и Брагин, и его помощники.

В нынешнем сезоне он встал на скамейку рядом с Брагиным уже без формальных поводов. И среди экспертов уже мало кто сомневался, что руководит процессом Ротенберг. Об этом сказал и Валерий Брагин, комментируя новости о перестановках в штабе.

— В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это сработало, есть результат, — приводит слова Брагина официальный сайт СКА. — Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.

Непонятным оставалось только то, почему свой новый статус Ротенберг формализовал только сейчас — на этот вопрос он ответил после матча с «Куньлунем».

— Мы усиливаем работу по всем участкам и хотим добиваться максимального результата, — сказал «Известиям» Роман Ротенберг. — Это коллективное решение, внутри команды всё это обсуждали, с командой, с ребятами. Мы считаем, что так будем сильнее. У нас сильный тренерский штаб, у каждого своя роль. Каждый выполняет свою роль на максимуме. Игра покажет. Для того, чтобы уметь работать с командой, нужно как минимум 10 лет учиться. Есть учителя, с которыми мне посчастливилось работать. И с каждым днём я учился все эти 10 лет. Теперь пришло время, когда можно применить свои навыки и помочь команде.

Матч против «Куньлуня» внешне дался петербуржцам легко. Это была их первая игра после Нового года. Китайский клуб сейчас идёт на последнем месте в регулярном чемпионате и в ближайшие недели потеряет даже формальные шансы на выход в плей-офф. По сути команда ведёт подготовку к Олимпиаде, где сборная Китая выступит на правах хозяев, собрав состав из игроков и штаба «Куньлуня». В игре против СКА командой не смог руководить заболевший главный тренер Айван Занатта — его обязанности исполнял Алексей Ковалёв.

Китайский коллектив сопротивлялся до середины первого периода, а с интервалом в минуту получил голы от Лео Комарова и Эмиля Галимова. Ещё через шесть минут Мэт Робинсон довёл дело до разгрома.

Во втором периоде «Куньлунь» отквитал одну шайбу и мог забить вторую. Но в середине третьего периода СКА дожал соперника. Дубль сделал Комаров, а пятую шайбу забросил Антон Бурдасов.

Финский нападающий Лео Комаров перешёл в СКА минувшей осенью, вернувшись в КХЛ после семи лет в НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо», чемпион мира-2011 и бронзовый призёр Олимпиады-2014 отметил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы клубный руководитель начал тренировать собственную команду.

— Я думаю, что медиа сейчас очень много это обсуждают. Но, полагаю, руководство знает, как будет лучше для команды, — сказал «Известиям» Комаров. — Мы только играем, выходим на лёд, чтобы побеждать. Сейчас у нас новый тренер. И я уверен, что всё будет хорошо. Такого в своей карьере я ещё не видел, но сейчас хочу поздравить Романа с первой победой в новом качестве. Будем работать дальше.

После победы в Мытищах СКА вернулся в лидеры Западной конференции регулярного чемпионата. Его отрыв ближайшего преследователя — московского «Динамо» — составляет одно очко.