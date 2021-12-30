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Зима дошла — на лыжах: за кого болеть на праздниках

Многодневка «Тур де Ски», матчи КХЛ и баскетбольной Евролиги, теннисный Кубок ATP и этап КМ по биатлону
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Зима дошла — на лыжах: за кого болеть на праздниках
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2021-12-30 13:06:41
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Основное блюдо новогоднего стола болельщика — молодежный чемпионат мира в Канаде — отменили, дав попробовать только первые два тура. Но и без юношеского хоккея зимой хватает интересных стартов. Сразу после начала нового года в Австралии запустят Кубок ATP, ЦСКА вспомнит прошлый финал Кубка Гагарина во встрече с омским «Авангардом», а в немецком Оберстдорфе уже готова лыжня для Большунова и Клебо. «Известия» выбрали самые вкусные события праздничных каникул.

Лыжные гонки

Зимние краски: чего ждать от этапов Кубка мира по лыжам и биатлону
Новая битва Клебо и Большунова, возвращение Устюгова в топы, а Резцовой-мл. — в сборную

Кубок мира. «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневная гонка традиционно считается главным спортивным событием в период новогодних и рождественских праздников наряду с молодежным чемпионатом мира по хоккею. А поскольку вспышка ковида вынудила досрочно завершить МЧМ в Канаде, внимание зрителей будет приковано именно к соревнованиям лыжников. Первый этап Кубка мира прошел в швейцарском Ленцерхайде. Новый год участники проведут в немецком Оберстдорфе, где в течение двух дней — последнего в 2021 году и первого в 2022-м — пройдет второй этап. Заключительный третий состоится 3–4 января в итальянской Валь-ди-Фьемме.

31 декабря, масс-старты: 14:55, женщины; 17:15, мужчины. 1 января, 11:30–15:35, спринт. «Лыжный стадион» (Оберстдорф, Германия). 3 января, масс-старты: 14:40, женщины; 16:50, мужчины. 4 января, масс-старты: 13:30, женщины; 17:25, мужчины. «Горнолыжный курорт» (Валь-ди-Фьемме, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport 1

Теннис

Кубок ATP

Спортивные выходные
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images/Mark Evans
Рублева надбавка: как Андрей обошел Надаля и Маррея в Дубае
Участие второй ракетки России в выставочном турнире вызывает вопросы у экспертов

Уже в первую постновогоднюю ночь по московскому времени в Австралии начнется сезон-2022 в большом теннисе. Третий розыгрыш. Кубок ATP считается вторым по статусу командным турниром среди мужчин после Кубка Дэвиса. Действующий его победитель — сборная России, но сейчас удержать трофей будет непросто, поскольку из-за коронавируса состав наших очень усечен.

Заразившись ковидом, до Сиднея не доехали Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, а Карена Хачанова уже не успели заявить. Из четверки наших звезд лишь Даниил Медведев пока в строю. И ему придется отстаивать позиции России вместе с молодым Романом Сафиуллиным, пока не имеющим большого опыта выступлений на крупных турнирах. Причем, если кто-то из этой пары не сможет играть, российская команда снимется с соревнований. Как это уже произошло с Австрией, у которой заболела главная звезда Доминик Тим. Австрийцы должны были играть в группе с Россией, но теперь вместо них в Австралию поехала сборная Франции, матчем с которой мы и начнем турнир. Также нашим предстоит встреча в группе с хозяевами и сборной Италии.

2 января, 02:00, 03:30, Россия–Франция. 4 января, 09:30, 11:00, Австралия–Россия. 6 января, 02:00, 03:30, Россия–Италия. 8 января, полуфиналы. 9 января, финал. «НЮУ «Теннис Центр» (Сидней, Австралия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА–«Авангард», СКА–ЦСКА

Спортивные выходные
Матч между ХК «СКА» и «ЦСКА»

Матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Почти без отдыха пройдут новогодние праздники для игроков Континентальной хоккейной лиги. Они провели последние матчи в 2021 году 30 декабря, а 3 января вновь выйдут на лед. Самые топовые встречи в первую январскую декаду — с участием московского ЦСКА. В стартовый игровой день 2022 года красно-синие примут на своем льду омский «Авангард», отобравший у них весной Кубок Гагарина. А 9 января армейцы сыграют на выезде с петербургским СКА.

3 января, 18:00, «ЦСКА Арена» (Москва). 9 января, 18:00, СК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ и «КХЛ Прайм»

Баскетбол

Евролига. «Реал»–УНИКС, ЦСКА–«Барселона», «Олимпия»–«Зенит»

Спортивные выходные
Матч между БК «ЦСКА» и БК «Барселона»

Матч между баскетбольными клубами ЦСКА и «Барселона»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«На «Зенит» теперь все настраиваются как на лидеров Евролиги»
Форвард питерского клуба Сергей Карасев — об адаптации в команде и предстоящем матче с «Фенербахче»

В регулярном чемпионате Евролиги прошла уже половина туров. Пока все три российских клуба довольно уверенно держатся в первой восьмерке — зоне плей-офф. Но до окончательного выхода в четвертьфинал им еще далеко. Многое определят первые матчи в 2022 году, в которых нашим придется встречаться с соперниками из лидирующей группы.

Сейчас вверху таблицы идут испанские «Барселона» и «Реал». С мадридским клубом на выезде в ночь на Рождество встретится казанский УНИКС. Вечером 7 января московский ЦСКА примет на своей площадке «Барселону», а петербургский «Зенит» в гостях сыграет с расположившейся на пятом месте миланской «Олимпией», которая идет вслед за клубом из Северной столицы и перед УНИКСом и ЦСКА.

6 января, 22:45, «Визинк-Центр – Паласио Де Депортес» (Мадрид, Испания). 7 января: 20:00, «Мегаспорт» (Москва); 22:45, «Медиоланум Форум» (Милан, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Биатлон

Кубок мира. Пятый этап

Спортивные выходные
Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

До старта Олимпиады в Пекине осталось полтора месяца, и большинство спортсменов уже активно готовятся к ней через этапы Кубков мира. Первый из таких в биатлоне в 2022 году традиционно пройдет в немецком Оберхофе. Там во многом станет понятно, в какой форме лидеры подходят к главным стартам четырехлетия. Главные надежды болельщиков связаны с Эдуардом Латыповым, Александром Поварницыным и Каримом Халили у мужчин и Светланой Мироновой, Ириной Казакевич и Кристиной Резцовой на женских стартах.

6 января, 16:15, спринт, мужчины. 7 января, 16:15, женщины. 8 января: 14:15, смешанная эстафета; 16:45, супермикст. 9 января, гонка преследования: 14:30, мужчины; 16:45, женщины. DKB-Ski-Arena (Оберхоф, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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