Зимние краски: чего ждать от этапов Кубка мира по лыжам и биатлону

В ближайшие выходные, 26–28 ноября, стартует международный сезон у элитных биатлонистов и лыжников. Этапы Кубка мира в шведском Эстерсунде и в финской Руке будут довольно короткие: всего четыре гонки в биатлоне и шесть — у лыжников. Радует, что вкатываться в соревновательный ритм приедут все мировые лидеры . Еще больше радует, что на трассе между собой вновь сойдутся победители двух последних розыгрышей Кубка мира Александр Большунов и трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо . Хотя подготовка к олимпийскому сезону у обоих лыжников прошла далеко не безоблачно.

Новая дуэль

Нынешняя форма Клебо — что кот в мешке. Норвежец пропустил контрольные гонки своей сборной в Бейтоштоллене и воспользовался своим правом ехать на Кубок мира без отбора. Дело в том, что дедушка и личный тренер Клебо Коре Хесфлот попал в больницу с инсультом. Йоханнес пережил сильный стресс, при этом собирается бежать всю программу: спринт и обе дистанционные гонки.

У Большунова была серьезная операция на верхней челюсти. Александр не смог выступить даже на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. Именно там ему провели первое хирургическое вмешательство, которое, как показало время, оказалось неудачным. Курс антибиотиков не помог, и оперироваться пришлось повторно. После такого вмешательства доктор рекомендовал на две недели вообще прекратить тренировки, чтобы рана зажила. Для такого пахаря, как Большунов, это настоящая катастрофа. Особенно если учесть, что проблемы со здоровьем возникали и по ходу летней подготовки.

Зимние краски Александр Большунов Фото: Global Look Press/imago-images

Еще несколько недель назад казалось, что Большунов пропустит и отборы российской команды в Муонио и даже старт Кубка мира. Но тут надо знать характер Александра. В Финляндии он в итоге бежал. За неделю до начала сезона в разделке на 15 км коньком стал третьим , уступив 10 секунд победителю Артему Мальцеву, и даже удостоился похвалы от своего тренера Юрия Бородавко. Специалист отметил, что с учетом почти полного отсутствия скоростной работы на тренировках это крутой результат. Так что в Руке Большунов побежит всю программу, будет врабатываться в скоростной режим непосредственно на соревнованиях.

Устюгов будет в топе?

Еще одна интрига старта Кубка мира — это возвращение на топ-уровень Сергея Устюгова . Чемпион мира проболел почти весь прошлый сезон и вообще давно уже не показывал лучшей формы. Контрольные гонки в Финляндии показали, что сейчас он в своем лучшем состоянии на ноябрь за последние годы . И списывать Сергея со счетов уж точно рано.

Зимние краски Сергей Устюгов Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/ZB

— Осенью пропустил сбор в Оберхофе. За пару дней до вылета планировал поучаствовать в гонке в Екатеринбурге, но в день старта проснулся с больным горлом. К вечеру вообще слег. Ехать на сбор смысла не было — мог заразить кого-то. В итоге лечил дома горло, нос, а когда вышел на тренировку, почувствовал, что при беге отдает в зубы. На приеме у врача выяснилось: у меня что-то вроде гайморита. Разбирался с этим практически месяц. Потом улетел. После этого решил вообще не возвращаться домой и готовиться к сезону в Европе, — рассказал «Известиям» Сергей Устюгов. — Понимаю, что есть риск заболеть по дороге. Аэропорты, пересадки, плюс не знаешь, кто будет на соседнем с тобой кресле — может, здоровый, а может, и нет. Домой хочется, но все-таки лучше перестраховаться.

Зная, как трепетно относится Сергей к семье и маленькой дочке, это решение точно далось непросто. В любой другой сезон, кроме олимпийского, Устюгов вряд ли бы на такое пошел.

На авось

В биатлоне перспективы у нас не такие радужные. Стоит признать, что в последние годы мы стали середняками и любая медаль на этапе Кубка мира воспринимается как праздник. Возьмем для примера прошлый сезон. Александр Логинов — 17-й в общем зачете Кубка мира, Эдуард Латыпов — 18-й. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева) замкнули двадцатку среди женщин. За девять этапов Кубка мира и чемпионат мира на четверых у них всего два личных подиума. Логинов выиграл индивидуалку в Антерсельве, Латыпов стал вторым в масс-старте в Холменколлене. На этом всё. Определенно с такими успехами россиянам сложно будет рассчитывать на что-то серьезное в олимпийский сезон.

Зимние краски Александр Логинов Фото: Global Look Press/Joel Marklund/Keystone Press Agency

Но и унывать раньше времени не стоит. Эстерсунд хотя бы примерно даст понять, кто и как провел межсезонье. Хорошо поработали Латыпов с Юрием Каминским, но как это ляжет на гонки — пока непонятно. Все хвалят Логинова, но опять же единственно важный показатель в спорте — результат. Чего ждать от Матвея Елисеева и Евгения Гараничева — тоже не совсем ясно. Интересно посмотреть на 22-летнего Даниила Серохвостова. На российском уровне его скорости впечатляют, но как оно будет на Кубке мира? Наконец, есть Карим Халили, который после ЧМ-2021 — серьезный претендент на место в олимпийской эстафете.

Полно неизвестных и по женщинам. Лидер — Миронова. Дальше, по идее, Нигматуллина, но ее форма пока загадка — Ульяна летом тренировалась самостоятельно. Остальные, судя по прошлому году, будут бороться за топ-30.

— Питать много надежд, что ни с того ни с сего нашу команду прорвет и мы будем бороться за медали в каждой гонке, я бы не стала, — подчеркнула в беседе с «Известиями» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Если получится выступить лучше, чем в прошлом году, то это будет уже плюс . А если кто-то из мужчин и женщин попадет в топ-10 общего зачета, то будет вообще прекрасно.

Кстати, после декретного отпуска в основу сборной вернулась дочь Анфисы Резцовой Кристина. В сентябре в разговоре с ТАСС она не исключила своего попадания на Олимпиаду.