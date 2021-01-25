Важные виды: биатлонисты рвут, лыжники попадают в скандалы

Сборная России по биатлону провела лучший этап Кубка мира (КМ) за два года. В январе 2019-го в Оберхофе мы выиграли обе эстафеты (впервые с 2006-го), а Александр Логинов взял золото в спринте. В январе 2021-го Логинов вновь поднялся на высшую ступень пьедестала — на этот раз в индивидуальной гонке, а также стал бронзовым призером в эстафете. В воскресенье женская сборная выиграла командную гонку. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева опередили всех конкуренток, показав отличную скорость и уверенную стрельбу. А вот лыжники в Лахти разочаровали: только бронза в смешанной эстафете и дисквалификация Александра Большунова.

Биатлон ожил перед ЧМ

Этап в Антхольце сложился для нашей сборной почти по идеальному сценарию. Особенно учитывая полосу неудач, преследующую команду в этом сезоне. В женском масс-старте сразу три представительницы России попали в топ-15 (шестое место у Мироновой, 11-е — у Павловой и 12-е — у Куклиной). Спустя несколько часов Александр Логинов финишировал в индивидуальной гонке в гордом одиночестве. Лидер сборной прошел все четыре огневых рубежа без промахов и опередил ближайшего конкурента Стурла Хольма Лагрейда почти на минуту. На награждении чемпион мира расплакался и посвятил победу умершему в январе отцу.

— Логинов показал отличную стрельбу в индивидуальной гонке, — отметил «Известиям» бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев. — Со всеми нюансами, которые у него были, — то гильза не выпадала, то палка сломается. Несмотря на это, справился со стрельбой и отстрелял на ноль. По ходу он еще не набрал своих кондиций. До чемпионата мира пока есть время, можно собраться и сократить отставание, которое у него сейчас есть.

Впрочем, Логинов мог уехать из Италии с двумя золотыми медалями. Но в эстафете он настрелял на штрафной круг. Хотя отработавшие до него Антон Бабиков и Матвей Елисеев вывели Россию в лидеры. Особенно стоит отметить Бабикова, пробежавшего первый этап без единого промаха, обойдя Лагрейда, Гигона, Лессера и других. Хотя многие уже в ноябре-декабре списали представителя Уфы со счетов, сегодня у него хорошие шансы поехать на ЧМ.

Бронзу для России в упорной борьбе с Домиником Доллем выцарапал Эдуард Латыпов. Он вновь показал себя блестящим финишером, доказав правоту тренеров, которые решили ставить именно Латыпова, а не Логинова не заключительный этап.

— Гонка выдалась очень эмоциональной, поздравляю наших ребят с отличным результатом, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Борьба была острой, по-настоящему мужской до последних километров. Чуть-чуть не хватило функциональной подготовки, чтобы показывать более высокие скорости. Но в принципе все ребята молодцы, отработали хорошо. Немного не получилось у Александра Логинова, у всех бывают такие гонки. В будущем, надеюсь, он тоже прибавит. А так — все молодцы, постарались и заслуженно забрали бронзовые медали.

Чудо в эстафете

Главная же, пожалуй, победа российского биатлона в этом сезоне КМ состоялась в женской эстафете. Тон задала Евгения Павлова, которая просила тренеров дать отдохнуть ей в Италии. Такого же мнения придерживались и болельщики, критиковавшие биатлонистку. Но старший тренер Михаил Шашилов не поддался общественному мнению и выставил 27-летнюю спортсменку на все гонки. В итоге Женя стала 11-й в масс-старте, 6-й в индивидуальной гонке (лучшей из наших) и передала эстафету Татьяне Акимовой на третьем месте. Практически одновременно с Германией и в 17 секундах отставания от Италии. На втором этапе Хеттих и Акимова уже вырвались в лидеры. Светлана Миронова выдержала борьбу с чемпионкой мира по лыжам и биатлону Дениз Херманн, передав эстафету Ульяне Кайшевой в четырех секундах от Бундесманшафт.

Кайшева стала настоящей героиней этапа. Догнала Франциску Пройс перед первой стрельбой, отработала на огневом рубеже без нервов и сохранила команде шансы на золото. И вот тут началась настоящая драма. Кайшева дважды промахнулась на стойке первыми же выстрелами! Остальные три — в цель из обоймы. Два дополнительных — тоже точно. И Ульяна ушла на дистанцию первой. Чемпионка мира-2015 дышала нашей спортсменке в спину, но так и не смогла догнать. Есть долгожданное золото у женщин!

— Давно девушки не радовали нас такими победами, — призналась «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Все здорово отработали свои огневые рубежи. Света Миронова немного замешкалась на стойке, но это ее коронка, она напрягает нас немножко всегда. А в целом все хорошо стреляли. И на удивление Ульяна финишный круг хорошо прошла. Умница! Не подпустила немку к себе. Дай бог, чтобы эта форма осталась до чемпионата мира. Тогда и в Поклюке сможем побороться за медали.

Возвращение норвежцев

Главная интрига финского этапа КМ по лыжным гонкам — ожидание норвежских спортсменов. Похоже, страх наших главных соперников перед COVID-19 остался в прошлом, и теперь скандинавы прислали на состязание свой лучший состав, за исключением Йоханнеса Клэбо. Тот решил, что ему еще рано выступать на официальных стартах. Но и без трехкратного олимпийского чемпиона Пхенчхана представители Норвегии были на высоте, выиграв все четыре гонки. А в двух скиатлонах и вовсе заняли весь подиум.

И если у женщин мы объективно не могли бороться за медали — Татьяна Сорина (травма ноги), Юлия Ступак (простуда) и Алиса Жамбалова (коронавирус) пропускали этап — то у мужчин двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов стал жертвой обстоятельств. В скиатлоне он столкнулся на трассе с Хансом Холунном, когда боролся с пятью норвежцами (представители нашей сборной считают, что соперники специально вывели нашего лыжника из борьбы за медали, применив командную тактику), а в эстафете Сан Саныч и вовсе схлопотал дисквалификацию, причем сразу для всей сборной. На финишной прямой махнул палкой в сторону финна Йони Мяки, когда тот закрыл ему коридор для атаки. Благо не попал. А после финиша Александр еще и врезался в представителя финской команды. Россию лишили бронзы, но четвертой финишировала наша вторая сборная, так что медаль в эстафете у нас всё же осталась. Единственная за четыре гонки в Лахти.

— Саша — мужчина, он поступил правильно. Главное, чтобы он психологически всё это переборол и шел дальше к своим победам, — сказал «Известиям» чемпион мира Алексей Петухов. — Юрий Викторович Бородавко — опытный тренер, думаю, они с Большуновым сядут и всё разберут. Плюс, что это всё происходит на КМ, а к чемпионату мира будут сделаны поправки, всё должно быть хорошо. Даже не сомневаюсь, что у нашей команды всё сложится в Оберстдорфе.

Следующий этап КМ пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января. ЧМ-2021 по лыжным видам спорта состоится в Германии с 25 февраля по 7 марта.