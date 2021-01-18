Кто стрелять будет: биатлонисты постепенно набирают форму к ЧМ

Шестой этап Кубка мира (КМ), который прошел в немецком Оберхофе, с одной стороны, сразу после завершения одной безмедальной серии тут же начал вторую, с другой — показал, что на наших ребят всё же стоит надеяться. В каждой гонке были как провалы от одних, так и качественная работа от вторых. Продолжает прогрессировать Светлана Миронова, вновь выдает чудеса на финише Эдуард Латыпов, постепенно выходит из психологической ямы Александр Логинов, и даже Матвей Елисеев доказывает, что еще не всё потеряно. Так что перед чемпионатом мира, до которого осталось всего несколько недель, российская команда больше не выглядит беспросветным аутсайдером.

Успех Елисеева в масс-старте

КМ в Оберхофе начался с мужского спринта. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (10-е место). Он отработал чисто на рубежах, но ходом уступил лидеру общего зачета Йоханнесу Бе почти минуту. Еще ярче Матвей проявил себя в масс-старте, что было очень неожиданно. До последнего он всерьез претендовал на медаль, и только промах на последнем рубеже лишил его как минимум третьего места, а может быть, и золота.

— Матвей был очень неплох, один штрафной круг можно назвать досадной ошибкой, — отметил «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Вполне конкурентоспособная гонка, которая внушает оптимизм.

Перед последним рубежом сложилось впечатление, что Матвея накрыли эмоции. Весь текущий сезон он выступал как минимум ниже среднего, и первая гонка в группе лидеров стала для него серьезным испытанием. Правда, по мнению Ярошенко, это нельзя считать оправданием, потому что все были в равных условиях.

— Психологическое давление было на всех претендентов на медали, а вот кто с ним лучше справился — тот и попал в тройку по итогам, — продолжил эксперт. — Здесь может быть и элемент случайности, везения. Я не думаю, что Елисеев, который участвовал в большом количестве международных стартов, столкнулся с серьезными психологическими трудностями. С другой стороны, это была первая гонка сезона, где он всерьез претендовал на медаль. Поэтому в следующий раз ему будет ментально попроще. Это тоже элемент тренировки, подготовки к следующим стартам.

Латыпов — главная надежда

Результаты Александра Логинова комментировать подробно не имеет смысла. Александр больше не проваливается, как осенью, но и чего-то выдающегося тоже не показывает. Он постепенно превращается в биатлониста среднего уровня и теряет статус топа. Возможно, всё это связано с эмоциональным потрясением после потери отца.

А вот Эдуард Латыпов, наоборот, чем ближе к ЧМ, тем больше впечатляет и прибавляет. Невероятный финиш в смешанной эстафете словно окрылил Эдуарда, и он выдал новый перформанс уже в мужской эстафете шестого этапа КМ. Начало гонки было для России словно ледяной душ — 17-е место рядом с такими биатлонными «державами», как Япония и Болгария. Отыгрывать позиции на третьем этапе начал Логинов, а завершать пошел Латыпов. На последних метрах дистанции ему удалось вытащить сборную с седьмого места на четвертое.

— Всё познается в сравнении, когда вообще ничего нет, то и такие гонки — успех, — напомнил «Известиям» олимпийский чемпион Евгений Редькин. — Поступательное движение вверх всегда положительно можно оценивать, пусть это происходит и медленно.

Отметил Редькин и прогресс Латыпова в плане распределения сил на гонку. По мнению эксперта, он начал действовать осознаннее и умнее, поэтому и пришел результат.

— Латыпов хорош не только как финишер, он в целом по гонке стратегически действует правильно, матереет, — продолжил олимпийский чемпион. — Все гонки у него в борьбе. Не только в эстафетах он хорош, в личных попадает стабильно в топ-15 — по сегодняшним меркам это уже можно считать успехом.

Замены для сборной

Три человека на ЧМ поедут точно и будут участвовать практически во всех гонках. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. Но вот четвертое место как в эстафетах, так и в спринте под вопросом. Получит ли еще один шанс Кирилл Стрельцов? Именно его ужасная стрельба в мужской эстафете Оберхофа лишила нас шансов на медали на первом же этапе.

— Думаю, тренеры решили поискать варианты, а Стрельцов парень неплохой, перспективный, — считает Евгений Редькин. — Другое дело, что еще в спринте он выглядел еле живым и ставить Кирилла в эстафету было рискованным решением. Думали, что он пройдет хотя бы без штрафа, а опытные вытянут. К сожалению, на сегодняшний день он пока еще не выдерживает уровень КМ.

Вряд ли поедет на следующий этап КМ и Игорь Малиновский, закончивший спринт на 92-м месте.

— Я думаю, его поменяют. На мой взгляд, это вопрос решенный, — сказал Дмитрий Ярошенко. — Вероятно, он и сам это прекрасно понимает. Посмотрим, тренерам виднее. Если говорить про ЧМ, то мы же понимаем, что там побегут не шесть человек, будет четверка. И нам нужно сформировать этот костяк сильнейших спортсменов. Плюс, возможно, одного-двух отправят на индивидуальную гонку, на замены. Лидеры точно побегут спринт, эстафеты, максимально все гонки.

Четвертая заявка, добавил Ярошенко, может быть экспериментальной и тренерскому штабу стоит чаще менять состав.

— В любом случае сначала соберут расширенный состав, тренеры будут смотреть по ситуации готовность всех спортсменов и принимать решение уже непосредственно перед ЧМ, — подчеркнул эксперт. — Все настроены на результат, все хотят видеть оптимальный состав на ЧМ. Я в наших тренеров верю, они свою квалификацию давно доказали. И Юрий Каминский, и Михаил Шашилов — опытные и грамотные специалисты.

В женской сборной позитивных моментов мало, но даже там была неплохая эстафета с вполне достойным четвертым местом. Опять же подвела стрельба — уходить на круг на последнем этапе точно было лишним. Лидером команды остается Светлана Миронова, а вот Евгения Павлова никак не может прийти в себя и с каждым стартом выступает только хуже.

— Павлова откровенно не готова, — сказал Евгений Редькин. — Она совсем не бежит, а сейчас еще и стрельбу потеряла. Раньше хоть на рубеже попадала, а на этом этапе — просто катастрофа. Я бы в эстафету ее точно не ставил, но у тренеров сборной было другое мнение. В целом, кроме Мироновой, все девочки показывают слабые результаты. Поэтому стоит чаще приглашать резервистов с Кубка IBU, особенно перед Олимпиадой. Та же Анастасия Шевченко точно заслужила свой шанс.

На этапе Кубка IBU в немецком Арбере Шевченко дважды финишировала на подиуме в спринте (бронза и серебро), а также помогла команде выиграть эстафету.