Безмедальный звон: прервет ли Александр Логинов неудачную серию

Завтра, 8 января, стартует очередной этап Кубка мира в Оберхофе, где наши биатлонисты, к сожалению, могут продлить свою бесподиумную серию, которая составляет на данный момент 39 гонок. Если их число будет доведено до 50, комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок. Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал моментально: заказал специально для Губерниева шоколадный ботинок — видимо, чтобы было вкуснее. Именно при Драчеве началась и прошла большая часть этой самой безмедальной серии.

— Хотел немного разрядить ситуацию и развеселить народ, — объяснил «Известиям» свой жест Владимир Драчев. — Есть шоколадный ботинок или микрофон «русскому голосу биатлона» будет куда приятней, чем настоящие. Если серьезно, то, конечно, всё возможно: это же биатлон, за медаль можно побороться в любом соревновании. Пусть «Рождественская гонка» в Германии — это шоу, но всё равно рад за ребят, что они там справились и выиграли золото. Работы предстоит много, поднять российский биатлон — это задача не на один год, а лет на пять-шесть. Мы начали эту работу проводить, но получилось как получилось.

Мимо из «Ижевской винтовки»

Накануне Оберхофа с отечественным биатлоном приключилась еще одна история, и очень грустная. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о начале расследования по поводу массового снятия юниоров из ХМАО и Тюменской области с заключительной гонки «Ижевской винтовки». К расследованию подключится и СБР. А глава федерации биатлона ХМАО Евгений Редькин уже дал комментарий, в котором объяснил снятие своих спортсменок болезнью и недостатком подготовки.

Безмедальный звон3 «Красногорская лыжня» – 2012 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Эта история на самом деле может и не иметь никакого двойного дна. Например, на старт заключительной гонки «Красногорской лыжни», которая проходила одновременно с «Ижевской винтовкой» в Подмосковье, не вышли 34 спортсмена и 20 спортсменок! Но это никого не удивило: ни РУСАДА, ни СБР. Скорее всего, здесь дело просто в механизме подачи заявок на соревнования. Тренерам из регионов проще сразу внести своих спортсменов в протоколы на все гонки, а потом уже решать, кому какую бежать.

Но в российском биатлоне и так всё неспокойно. Здесь 20-летняя спортсменка Виктория Коновалова попалась на анаболике из 1990-х. А потому уровень доверия со стороны общественности минимальный. Очень хотелось бы, чтобы история с «Ижевской винтовкой» как можно скорее получила внятный ответ.

Безмедальный звон1 «Ижевская винтовка» – 2020 Фото: vk.com/biathlon18/Alex Silver

«Общение с представителями регионов подводит нас к выводу, что снятие спортсменов могло быть спровоцировано неудачно составленным календарем, — пояснил официальному сайту СБР новый президент Виктор Майгуров. — По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в нынешнем году добавились эстафеты. При этом в 2020-м «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января, в Рыбинске».

Лидер вновь вне сборной

Губерниев есть ботинок (неважно, шоколадный или нет) в Оберхофе точно не будет. Хотя бы потому, что там пройдут всего шесть гонок, то есть до рекордных 50 их просто не хватит. Зато к то-то из наших спортсменов может получить приз от комментатора и федерального канала в размере 100 тыс. рублей, который они пообещали биатлонисту, прервавшему безмедальную серию.

Безмедальный звон4 Александр Логинов во время этапа Кубка мира по биатлону – 2020/21 в Контиолахти, 29 ноября 2020 года Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24

Самые реальные шансы сделать это, конечно, у Александра Логинова. Хотя нынешняя форма нашего лидера — абсолютная загадка. Спортсмен, испытывавший и до перерыва проблемы с ходом по дистанции, по личным причинам провел новогодний сбор отдельно от команды в родном Саратове. Но там даже нет нормального стрельбища. Трудно представить, чтобы в таких условиях готовился к важнейшей части сезона, например, Йоханнес Бе. А ведь Логинов по потенциалу мало в чем ему уступает.

Остальная часть российской сборной провела сбор в Сочи. Там как раз современный стадион и прекрасная погода, но вот насколько тяжело будет после солнечных гор перебраться в туманный Оберхоф — большой вопрос.

— Судя по комментариям, которые я видел, команда провела на высоте всего семь дней, а это очень мало, — заявил «Известиям» заслуженный тренер Александр Привалов. — Нужно минимум 14, чтобы организм адаптировался к условиям кислородного голодания. Но в любом случае тренеры наверняка имеют какой-то план. Очень хочется, чтобы атмосфера эмоционального давления вокруг команды спала. И спортсмены думали прежде всего о технической и тактической стороне своих выступлений, а не о том, что обязаны показать какой-то результат. А что наши биатлонисты могут, когда выступают в свое удовольствие, мы видели на «Рождественской гонке».

Безмедальный звон2 Игорь Малиновский во время этапа Кубка мира по биатлону – 2017/18 в Тюмени Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов