Выстрелы в будущее: Павловой и Елисееву удалось скрасить концовку года

Победа российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке», которая традиционно проходит в последних числа декабря в немецком Рупольдинге, может оказаться ценнее, чем кажется на первый взгляд. Да, в турнире не участвовали две ведущие биатлонные сборные — Норвегии и Франции — но, во-первых, в соперниках были два серьезных немецких дуэта, а также сильные пары из Австрии, Украины и Белоруссии. Во-вторых, этот успех, хоть и в шоу-гонке, может придать нашей команде, которая провалила первую часть сезона-2020/21, уверенности. По крайней мере, Павловой и Елисееву.

Перед стартом «Рождественской гонки» многие эксперты и болельщики задавались вопросом: для чего её проводить. Ведь одно дело выступать на футбольном стадионе в присутствии 60 тыс. зрителей, а другое проводить шоу-гонку при пустых трибунах. Все-таки это не очередной этап Кубок мира, нынешний формат куда больше про развлечение, нежели про спорт.

К тому же от участия в гонке отказались две сильнейшие сборные прямо сейчас — Норвегия и Франция. Очень мощно начавшие сезон шведы прислали только третий состав. Логично было бы просто отменить мероприятие, но организаторы решили, что коронавирус не должен прерывать традицию.

Тренеры нашей сборной послали в Германию второго номера мужской команды Матвея Елисеева и великолепного стрелка Евгению Павлову. Правда, в этом сезоне результаты обоих спортсменов, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Казалось, обоим лучше продолжить тренироваться с основой (они гарантировали себе участие в январских этапах Кубка мира и были освобождены от отбора) и не ломать микроцикл. Но ход гонки навел на другие мысли.

В масс-старте Павлова и Елисеев не просто не скатились в конец десятка, а выступили невероятно солидно: с тремя промахами на восемь рубежей россияне уверенно победили. Титулованным немцам Франциске Пройс и Симону Шемпу привезли 18,2 секунды, австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Юлиану Эберхарду — 50,2. Остальным — больше минуты. С учетом провалов в декабре и отсутствии наших на пьедестале с февраля — что-то невообразимое.

При этом даже после блестящего масс-старта в итоговый успех верилось слабо. На Кубке мира мы видели, что Елисеев очень сильно сдавал в концовках каждой гонки, а Павлова была далеко не безупречна в стрельбе. Но на немецкой земле всё получилось.

Павлова и Елисеев демонстрировали хороший ход и очень приличную стрельбу. Пожалуй, самое важное, что они не дрогнули в самый ответственный момент — когда победа была практически в кармане. Зачастую спортсмены сыплются при таких вводных, два-три штрафных круга — обычное дело. Но у нашей парочки в итоге на двоих за восемь рубежей — два промаха. Два на 40 выстрелов! Феноменально.

— Можно только порадоваться за ребят, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Надеюсь, что эта победа придаст Матвею и Жене уверенности в своих силах, а успехи нашей сборной продолжатся уже в 2021 году.

Иного мнения придерживается двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.

— Рождественская гонка, которая была 10 лет назад, и Рождественская гонка сейчас — две большие разницы, — рассказал «Известиям» Ярошенко. — Ни норвежцы, ни итальянцы, ни французы там уже не выступают, потому что все уже сосредоточены на подготовке к посленовогодним этапам. А немцы там участвуют просто потому, что они эту гонку и проводят. Это чисто коммерческая история. К сожалению, не вижу тут закономерности, что эта победа взбодрит всю нашу команду.

При этом Ярошенко надеется, что в 2021 году результаты биатлонистов будут заметно выше.

— Конечно, я очень надеюсь, что что-то изменится в 2021-м, — продолжил эксперт. — Сейчас команда готовится, проводит сборы. Потенциал на то, чтобы бороться за медали у ряда наших биатлонистов хороший. Но не уверен, что участие в «Рождественской гонке», как-то поможет конкретно Павловой и Елисееву. Я бы в Рупольдинг точно не поехал. Лучше бы сосредоточился на подготовке. Но если бы я был в суперотличной форме, может быть, съездил бы на это коммерческое мероприятие.

На первых четырех этапах Кубка мира-2020/21 биатлонисты сборной России ни разу не смогли добраться до подиума. Всего же безмедальная серия наших стреляющих лыжников составляет уже 39 гонок — это антирекорд. Предыдущее подобное «достижение» было у россиян в прошлом сезоне, когда серия насчитывала 28 гонок.