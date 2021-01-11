Добежали до золота: наши биатлонисты прервали серию неудач из 43 гонок

Пятый этап Кубка мира (КМ) в немецком Оберхофе вернул веру в российских биатлонистов, прервавших антирекордную безмедальную серию, которая насчитывала 43 гонки подряд. Вдобавок к золоту в смешанной эстафете качественно выступила женская сборная. В спринте сразу три представительницы нашей страны попали в топ-20 (лучший результат у Евгении Павловой — 6-е место), а в гонке преследования Светлана Миронова остановилась в шаге от медали (4-е место). У мужчин порадовал Эдуард Латыпов, показавший лучший результат в карьере в индивидуальной гонке КМ (11-й в спринте) и обыгравший норвежца Стурла Лагрейда на финише смешанной эстафеты.

Чудо от Мироновой и Латыпова

Оберхоф по традиции является важным этапом КМ. До главного старта сезона — чемпионата мира – 2021 в словенской Поклюке — остается чуть более месяца, поэтому спортсменам надо постепенно набирать свою лучшую форму. Для нас же этот этап должен был дать ответ на вопрос, смогла ли команда перезагрузиться после неудачной первой части сезона и тренировочного сбора на Хмелевских озерах (высота 1750 м).

Судя по индивидуальным гонкам, прогресс есть. Однако даже самые верные болельщики вряд ли надеялись, что серия из 43 гонок без подиума прервется золотым финишем в смешанной эстафете. Да и начало гонки было не из лучших. На первой стрельбе Ульяне Кайшевой потребовалось два дополнительных патрона. Это отбросило команду в третью десятку за Японией и Польшей. На «стойке» Кайшева справилась блестяще, а потом показала такую крейсерскую скорость, что передала эстафету на 8-й позиции с разрывом от лидера меньше чем в полминуты.

Потом отменный этап выдала Светлана Миронова. Она чисто прошла два огневых рубежа (в субботу было всего два промаха в пасьюте), а после «стойки» резко ускорилась и без проблем прошла Жюстин Бреза и Денис Херманн.

— Важно, что Миронова показала хорошую стрельбу, — рассказала «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Видна работа Леши Волкова, который с нынешнего сезона работает с женской командой. Он очень позитивный парень, отличный стрелок. Верю, что Алексей поможет нашей команде с этим компонентом. Девушки сейчас выглядят сильнее мужчин. Вполне достойное выступление в Оберхофе, парням надо подтягиваться.

Затем в дело вступил Александр Логинов. Обычно тренеры ставили лидера сборной на заключительный этап, но сейчас решили поменять тактику. Отказ от Логинова в роли финишера выглядел неожиданным шагом, но он сработал. Несмотря на тяжелый психологический фон (в воскресенье стало известно, что у спортсмена умер отец), чемпион мира – 2020 достойно прошел свой этап — два промаха и солидный ход — и даже передал эстафету Эдуарду Латыпову с небольшим зазором от норвежцев. Эдуарду пришлось сражаться с Лагрейдом, который проводит выдающийся сезон, а в субботу выиграл гонку преследования. За нашего спортсмена было тревожно, но он справился с давлением. Не форсировал ход, а сосредоточился на чистой стрельбе. На первом огневом рубеже он отработал без помарок, но на втором возникли проблемы. Два дополнительных патрона, и россияне уже третьи вслед за Лагрейдом и Кентеном Фийон-Майе. Но Латыпов не сдался и показал все наработки, которым научился под руководством Юрия Каминского. Сначала он прошел француза, а на финишной прямой разобрался и с норвежцем.

— Латыпов пока лучше всех приспособился к методике Каминского, — отметил заслуженный тренер России Александр Привалов. — Он прошел полноценные сборы с командой и показывает очень хорошую лыжную подготовку. Думаю, Эдуард может удивить нас на ЧМ. Лидерам нашей сборной — Логинову и Елисееву — тоже бы стоило поработать с Каминским. Большим лыжным тренером. Не очень понятно, почему они вновь решили сделать ставку на самоподготовку. Особенно это касается Елисеева, для которого и прошлый сезон не сказать что был прорывным.

Неудача в сингл-миксте

Елисеев был лучшим у нашей сборной в гонке преследования (16-е место), зайдя на три штрафных круга. Отставание ходом от лидера тоже было приличное — более 52 секунд. Правда, у болельщиков были ожидания, что Матвей в связке с Евгенией Павловой поборется за медаль в сингл-миксте. В конце декабря эта пара выиграла «Рождественскую гонку» в Рупольдинге, обойдя достойных конкурентов. Повторить это достижение на КМ не удалось.

На первом же этапе Евгения ушла на два штрафных круга и, по сути, лишила команду шансов на подиум. Далее наши боролись только за место в топ-10 и в итоге закончили гонку девятыми. Стоит отметить, что для Павловой это была третья гонка за три дня. К тому же спортсменка жаловалась на боль в локте. Почему тренеры не решились поставить вместо нее Кайшеву или Ларису Куклину — загадка.

— Напрашивалась ротация, — продолжил Александр Привалов. — Павлова так наелась в гонке преследования, что ждать от нее какого-то сильного результата на следующий день не приходилось. Это урок для Шашилова. Напрашивалось дать шанс Кайшевой, которая неплохо выглядела в эстафете в нынешнем сезоне. Или кому-то из молодых спортсменок.

Следующий этап КМ вновь пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января. В его рамках запланированы два спринта, две эстафеты и два масс-старта.