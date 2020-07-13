На старт, внимание, Майгуров: у российского биатлона — новый босс

В прошедшие выходные трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров был единогласно избран главой Союза биатлонистов России (СБР). После самоотвода, взятого Владимиром Драчевым, он оказался единственным кандидатом на этот пост. Состав руководящего органа СБР — правления союза — сократился с десяти до восьми человек, а Валерий Польховский вот-вот получит должность главного тренера сборной. «Известия» разобрались в сути кадровых перестановок в отечественном биатлоне.

Выбор без альтернативы

Отказ Владимира Драчева побороться за сохранение своей позиции стал для многих неожиданным. Полномочия депутата Госдумы действовали до 2022 года, а перевыборов в Химках могло и вообще не быть. Сторонники четырехкратного чемпиона мира были уверены, что треть регионов, может, поддержит действующего президента. Хватило бы всего 17–18 голосов.

Всё изменилось буквально за несколько дней до решающей даты. В среду Владимир Драчев встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего отменил пресс-конференцию, посвященную выборам президента СБР. Похоже, этот разговор стал решающим: Драчев заявил, что сосредоточится на законотворчестве, связанном с поправками в Конституцию РФ, и оставит пост в биатлоне.

В итоге в предвыборной гонке остался один кандидат — Виктор Майгуров, который и был выбран единогласно. На новой позиции трехкратный чемпион мира, по его словам, намерен действовать решительно. Уже на этой неделе между членами правления будут распределены обязанности и утвержден главный тренер сборной — им станет Валерий Польховский. В ближайшем будущем Майгуров собирается стабилизировать финансовое положение федерации. Для этого будет создан попечительский совет СБР, который возглавит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с1 Владимир Драчев и Виктор Майгуров Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— В ближайшее время Владимир Владимирович предложит состав попечительского совета, — рассказал «Известиям» Виктор Майгуров. — В него войдут несколько губернаторов и несколько крупных партнеров СБР. В том числе, я надеюсь, мы возобновим сотрудничество с компанией «Газпром», с которой работаем многие годы. Ведь сегодня биатлон так или иначе входит в топ-3 видов российского спорта по популярности в СМИ, телевизионным рейтингам и количеству болельщиков. Поэтому остается интерес для потенциальных партнеров, в том числе у реального бизнеса.

Майгуров уверяет, что при нем сотрудникам офиса СБР не будут задерживаться зарплаты, а также в ближайшее время будут погашены долги за прошлый сезон перед зарубежными гостиницами.

— Иначе мы просто не сможем выехать на заграничные сборы, если появится такая возможность, — отметил Виктор Майгуров. — Плюс мы решим вопрос со шлифт-машиной, без которой наши спортсмены страдали в теплую погоду. Приобретем ее за счет субсидии Минспорта. Этот вопрос согласован и находится в стадии документального оформления.

с2 Виктор Майгуров на отчетно-выборной конференции СБР Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

За неделю до выборов Виктор Майгуров заявил, что если в ближайший год у него не получится исправить тяжелую ситуацию, то он готов покинуть свой пост. Отсчет, можно сказать, начинается с сегодняшнего дня — к исполнению обязанностей глава СБР приступает с 13 июля.

Сокращение состава

Руководящий орган, принимающий важнейшие решения в российском биатлоне, помимо Владимира Драчева и Владимира Якушева также покинули олимпийские чемпионы Сергей Тарасов и Сергей Чепиков (оба — сторонники экс-президента). На их место пришли два человека — Сергей Литяк и Иван Мелихов. Первый является исполнительным директором федерации биатлона Саратовской области, воспитавшей чемпиона мира Александра Логинова. Второй — технический делегат IBU, человек, отвечающий за календарь внутренних стартов в СБР.

— Два субъекта предложили мне баллотироваться в состав правления, — рассказал «Известиям» Иван Мелихов. — Я уже 20 лет в биатлоне как тренер. А последние девять руковожу биатлонной школой в Москве. С 2016-го — технический делегат IBU. Опыт, который я накопил за эти годы, мне бы хотелось реализовать в составе правления.

Интересно, что москвич Иван Мелихов выдвигался в правление от Ивановской области. Столица же выдвинула в руководящий орган двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву, однако она в итоге взяла самоотвод.

с3 Ольга Зайцева у здания штаб-квартиры Спортивного арбитражного суда (CAS), где продолжается рассмотрение ее апелляции, март 2020 года Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— На самом деле я был одним из тех, кто предлагал Ольге выдвинуть свою кандидатуру в правление, — продолжил Мелихов. — В итоге за нее было отдано 15 из 20 голосов московской федерации. Она выиграла с большим перевесом, и это говорит о том, что Москва в нее верит. Мы понимали — будет негативная реакция со стороны IBU и WADA, но уверены, что она чиста. Когда ситуация с ее делом в CAS разрешится, то она будет готова помочь российскому биатлону. Сейчас Зайцева здорово помогает нашей школе, за что мы ей очень благодарны.

В будущем готов к работе с одной из сильнейших биатлонисток своего поколения и Виктор Майгуров.

— С одной стороны, Зайцева поступила правильно, — сказал он «Известиям». — Все-таки решение по ее делу в CAS пока не вынесено и избрание Ольги привело бы к лишним вопросам со стороны WADA. С другой — я бы хотел видеть ее в своей команде. Она спокойный, уравновешенный, очень работоспособный человек. Думаю, когда все судебные процессы закончатся, мы сможем привлечь ее на ту или иную позицию.

Сборная под ударом

Пока в российском биатлоне меняется власть, наши спортсмены не могут собраться на централизованную подготовку. В отличие от прямых конкурентов, которые уже провели по два сбора, наши девушки только недавно начали первый сбор в Ижевске. Правда, в нем участвуют всего семь биатлонисток основы — Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

с4 Ирина Казакевич Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Биатлонисты-мужчины начали тренироваться под руководством Юрия Каминского в Рыбинске. И там тоже отсутствует целый ряд ведущих спортсменов.

— В России очень много заслуженных тренеров, которые способны подготовить спортсменов в этот непростой период на местах, — заявил «Известиям» старший тренер мужской сборной Михаил Шашилов. — Надеюсь, когда мы соберемся вместе, все будут примерно в одинаковой форме. Пока же работаем в таких условиях и таким составом, которым это возможно.

Уже известно, что стрельбу в этом сезоне нашим девушкам должен наладить один из лучших снайперов современного биатлона — Алексей Волков. Он вошел в команду Михаила Шашилова сразу по завершении карьеры. Принесет ли это результат сборной — узнаем совсем скоро.