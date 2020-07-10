Быстрые проводы: как Владимир Драчев оставил пост главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев взял самоотвод и не будет участвовать в выборах 11 июля в подмосковных Химках. Он объяснил это решение своей загруженностью в Госдуме. Единственным кандидатом остался вице-президент организации Виктор Майгуров, который обещает погасить все накопившиеся долги и сосредоточиться на работе с регионами. Таким образом, субботние выборы лишились основной интриги.

Управленческий кризис

Выборы руководителей спортивных федераций в России в последнее время стали формальностью. В большинстве случаев они проходят на безальтернативной основе. На этом фоне выделялся биатлон. Так, в 2018 году выборы президента СБР проходили в три тура. Они затянулись почти на целый день, и в итоге Владимир Драчев обошел Виктора Майгурова.

Победу Драчева некоторые эксперты признали сенсационной. Майгуров шел на выборы при поддержке экс-главы СБР, бизнесмена Михаила Прохорова, имел богатый управленческий опыт (четыре года был первым вице-президентом IBU, входил в состав правления СБР с 2012-го). Владимир Драчев уже тогда был депутатом Госдумы, возглавлял федерацию биатлона Ленинградской области. Его рассматривали как крепкого хозяйственника, который наведет порядок в федерации, наладит взаимосвязь с регионами и повысит результаты сборной.

Получилось, пожалуй, только третье. Россия впервые за 12 лет выиграла золото чемпионата мира в личной мужской гонке (Александр Логинов на ЧМ-2020), а также два года подряд сохраняла максимальную квоту у мужчин и женщин.

Быстрые проводы Владимир Драчев Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Глупо ругать Владимира Петровича за результаты сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — За последние два года они стали значительно лучше. На ЧМ-2019 наша команда завоевала три медали, на следующий год — две, одна из которых золотая. Посмотрите, какие результаты были до Драчева, и сделайте выводы. Также хотел бы добавить, что президент очень много времени уделял делам федерации. Кто говорит иначе, явно лукавит.

Однако за два года во главе СБР Владимир Драчев потерял доверие, по крайней мере внутри правления организации. Семь из девяти представителей проголосовали за созыв внеочередной конференции «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации». Кризис — это серьезные долги перед IBU (называются суммы от €0,5 млн до €1 млн) и, как следствие, тупиковая ситуация с восстановлением СБР в правах в международной организации, а также управленческий хаос. Главных тренеров сборной утвердили только с третьего раза, исполнительный директор Сергей Голиков отстранён от полномочий, а первый вице-президент Алексей Нуждов заявляет СМИ, что президент «просто не тянет управление спортом высших достижений».

— Когда внутри организации происходит такой разлад, перемены необходимы, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион, экс-главный тренер сборной России Владимир Барнашов. — Правление принимает одни решения, президент — другие. Сначала утверждают одних тренеров, потом все переигрывается на 100%. Это очень странно, учитывая, что сам Драчев собирал правление. Как можно было потерять доверие своих единомышленников за такое короткое время?

Быстрые проводы Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом президент СБР не готов был покидать свой пост. Он называл созыв внеочередной конференции незаконным и даже рассылал в регионы письма с призывом ее бойкотировать. Сторонники Драчева были уверены, что в Химках регионы вновь поддержат его — главе СБР хватило бы голосов 17–18 делегатов, чтобы внеочередные выборы не проводились.

Все изменилось буквально за несколько дней до решающей даты. В среду Владимир Драчев встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего отменил пресс-конференцию, посвященную выборам президента СБР. Похоже, этот разговор стал решающим.

Думский выбор

Сам Владимир Драчев объяснил свой отказ от продолжения борьбы решением сосредоточиться на работе в Госдуме.

— На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками , — сказано в официальном заявлении главы СБР. — Таким образом, дополнительная нагрузка не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.

Таким образом, на выборах 11 июля будет один кандидат — Виктор Майгуров. В последние дни его открыто поддержали крупные биатлонные регионы, а также глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев (член правления СБР) и глава Центра спортивной подготовки Александр Кравцов. Экс-министр спорта ХМАО намерен уделять биатлону всё свое время.

Быстрые проводы Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— У Владимира Петровича есть основная работа в Госдуме. Я же смогу полностью сосредоточиться на биатлоне, причем буду уделять национальной сборной максимум 20% времени, остальные 80% — регионам, — рассказывал в интервью «Известиям» Виктор Майгуров. — Региональные федерации — это важнейший поставщик кадров в сборные. Им нужна всесторонняя поддержка, и мы обязаны заниматься развитием биатлона на местах. При этом создать какой-то один шаблон для всех регионов неправильно. Кому-то нужны международные старты, кому-то строительство инфраструктуры, кому-то просто обеспечение инвентарем, чтобы привлечь детей к занятиям на начальном уровне. Поэтому нужен только индивидуальный подход и индивидуальная стратегия развития каждого региона.

Также функционер уверен, что ему удастся улучшить финансовую ситуацию в организации: вернуть якорного спонсора, а также привлечь новых потенциальных партнеров. Главный тренером сборной будет назначен Валерий Польховский. Владимир Драчев был категорически против его кандидатуры. Состав правления СБР сохранится как минимум на половину.

— Вижу в своей команде Алексея Нуждова, Юрия Векшина, Андрея Левунина и Ивана Черезова, — сказал «Известиям» Виктор Майгуров. — Они подали заявки как кандидаты в новое правление. Также меня поддерживает министр строительства Владимир Якушев. На этот раз он решил не вступать в правление. При этом возглавит попечительский совет СБР, который в перспективе будет помогать нашей организации в формировании бюджета.

На оставшиеся пять мест в правлении будет претендовать 15 человек.