Треть не лишняя: удастся ли Владимиру Драчеву сохранить пост главы СБР

11 июля решится судьба российского биатлона на ближайшие два года. На внеочередной конференции СБР в Химках должны состояться выборы президента организации, также обновится состав правления — руководящего органа, принимающего ключевые решения. Хотя действующий глава СБР Владимир Драчев может сохранить пост, если больше трети регионов проголосуют против досрочных выборов или не будет кворума. Второй вариант, скорее всего, отпадает. По информации «Известий», почти все делегаты конференции готовы приехать в эти выходные в Подмосковье.

Частичная надежда

За два года во главе СБР Владимир Драчев потерял доверие, по крайней мере внутри правления организации. Семь из девяти представителей проголосовали за созыв внеочередной конференции, создав прецедент. До сих пор ни разу в истории отечественного биатлона президент не был снят досрочно.

Полномочия Владимира Драчева действительны до окончания Игр-2022 в Пекине и он вполне может их сохранить. Для этого нужно, чтобы больше трети регионов выступили против досрочных выборов. Голосовать будет около 50 регионов (всего в состав СБР входят 52 региональные федерации). Главе СБР хватит поддержки 17–18 делегатов. Это вполне реально, считает президент Федерации биатлона Москвы чемпион мира Сергей Рожков.

— Я бы не стал исключать такой вариант, — сказал он «Известиям». — Мне кажется, фигуру Драчева недооценивают, он много работает над развитием биатлона в стране. У него есть поддержка в регионах, это было доказано два года назад, когда он выиграл выборы. На мой взгляд, менять президента в середине срока неправильно. Ему надо дать доработать до конца олимпийского цикла, и только тогда оценивать результаты.

с2 Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на ежегодном Олимпийском собрании, ноябрь 2019 года Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сергей Рожков будет избираться в новое правление не от Москвы, а от Забайкальского края. Столицу же на выборах представит Владимир Малин. Он был кандидатом в президенты СБР в 2006 году, но в упорной борьбе уступил четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову.

— Сначала я хочу послушать аудиторский отчет, претензии членов правления друг к другу, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Малин. — И только после этого приму решение, как голосовать. Ситуация правда нестандартная. При этом если говорить конкретно про Владимира Драчева, то я настроен скорее негативно. В спорте есть четкий и объективный критерий успешности деятельности руководителя — это результат. У нашей сборной его нет. Наши выступления на Кубке мира очень и очень слабые. Да, все говорят, что при Драчеве золотую медаль на ЧМ выиграл Логинов. Но это не показатель. Саша — биатлонист экстра-класса, он это уже всем доказал. А где остальные? Мне кажется, что за два года нынешнее руководство СБР не угадало с тренерским штабом, в этом главная беда.

В нынешнем правлении Владимира Драчева поддерживают его верные соратники — олимпийские чемпионы Сергей Чепиков и Сергей Тарасов.

с1 Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на церемонии награждения победителей в эстафете среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, март 2019 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Я надеюсь, что регионы поддержат Драчева 11 июля, — пояснил «Известиям» президент Федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов. — Понятно, что противники Владимира Петровича плотно поработали со всеми в эти дни, но уверен, что по-настоящему честных людей среди делегатов будет гораздо больше, чем треть. Проблемы СБР не в Драчеве, а в членах правления, которые занимаются интригами и мешают развитию нашего спорта.

Последний шанс Майгурова?

Для трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова это голосование, вероятно, станет последним шансом занять президентское кресло. Он входит в руководящий состав нашего биатлона с 2012 года и за это время дважды выдвигался на пост главы организации. Бизнесмен Михаил Прохоров видел его своим преемником, но в 2014 году на горизонте появилась кандидатура главы Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александра Кравцова. Майгуров снялся в пользу опытного чиновника. Спустя четыре года он уступил Владимиру Драчеву только в третьем туре. Тогда напряжения между соперниками не было: один возглавил федерацию, другой сразу получил приглашение в правление и должность вице-президента. За два года ситуация кардинально изменилась — Виктор Майгуров уверен, что при Драчеве наш биатлон зашел в тупик.

Кандидат обещает вернуть СБР стабильный бюджет. Виктор Майгуров подчеркнул, что, если выборы не состоятся, он покинет все свои должности в СБР (сейчас их три, включая врио исполнительного директора).

с3 Член правления Союза биатлонистов России и кандидат на пост главы организации Виктор Майгуров во время пресс-конференции, июль 2020 года Фото: РИА Новости/Андрей Аносов

— Не сказать, что я хорошо знаком с Майгуровым, но складывается впечатление, что это порядочный человек, — заявил «Известиям» президент Федерации биатлона Республики Татарстан Илдус Гибадуллин. — Надеюсь, если его изберут, то в нашем биатлоне произойдут позитивные изменения. Во-первых, у него есть опыт работы в IBU (занимал должность вице-президента Международного союза биатлонистов с 2014 по 2018 год. — «Известия»). Во-вторых, он обещает, что не будет таких серьезных финансовых проблем, как сейчас. Надеюсь, Виктор будет отвечать за свои слова. Без мощной поддержки спонсоров сложно выстраивать систему, которая будет работать.

На прошлых выборах Илдус Гибадуллин поддерживал Владимира Драчева.

— Я этого не скрываю, — подчеркнул он. — Меня просил это сделать Александр Тихонов, чье мнение я очень уважаю. Главная претензия к Драчеву заключается в том, что до выборов он активно общался с регионами, многое нам обещал, но после выборов как отрезало. Он пропал, не отвечал на звонки и, к сожалению, не выполнил ни одного из пунктов своей предвыборной программы.

Также Виктора Майгурова активно поддерживает член правления СБР трехкратный чемпион мира Иван Черезов.

с4 Виктор Майгуров и Николай Загурский Фото: РИА Новости/СБР/Евгений Тумашов

— Смена президента назрела, Владимир Драчев не справляется со своими обязанностями, — считает Иван Черезов. — У него есть основная работа в Госдуме, на биатлон практически не остается времени. На второй год работы это стало всем очевидно.