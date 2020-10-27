По законам швейцарского времени: почему CAS хочет наказать Устюгова

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала результаты биатлониста Евгения Устюгова с января 2010 года по апрель 2014-го. Это значит, что российский спортсмен, завершивший карьеру шесть лет назад, задним числом лишен двух золотых и одной бронзовой награды Олимпийских игр. Кроме того, сборная России снова откатывается на второе место в командном зачете Олимпиады в Сочи-2014. Но к вердикту CAS есть много вопросов, Устюгов намерен подать апелляцию и до конца бороться за свое честное имя.

10 лет спустя

Устюгов не сдал ни одного положительного теста на допинг на протяжении всех десяти лет своей карьеры. Но Евгению вменяют в вину повышенный уровень гемоглобина в крови, что якобы может свидетельствовать о применении им запрещенных препаратов. Сам спортсмен объясняет свои необычные показатели генетическими особенностями организма, что подтверждено результатами исследования — повышенный гемоглобин был зафиксирован у него и в 2017 году, спустя три года после завершения карьеры, когда никакого смысла в применении допинга давным-давно не было.

По законам швейцарского времени Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Тем не менее, антидопинговая панель CAS признала Евгения виновным и аннулировала его результаты за четыре самых успешных года карьеры. Причем, если о претензиях к сочинской эстафете в кулуарах говорили давно, то удар по медалям Ванкувера-2010 стал для биатлониста полной неожиданностью. На Олимпиаде-2010 Устюгов лишен золота в масс-старте, а также бронзы в эстафетной гонке (вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Антоном Шипулиным). На Олимпиаде-2014 отобрана золотая медаль у эстафетной команды России, в составе которой, помимо Устюгова, выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

— Если честно, то я уже не знаю, как реагировать на эти новости, — сказала «Известиям» титулованная биатлонистка Яна Романова, оправданная CAS по схожему делу в сентябре 2020-го. — Если говорить конкретно про Женю, то прошло уже 10 лет с момента его триумфа в Ванкувере. Он давно ушел из спорта, но почему-то именно сейчас против него выдвигают обвинения. Это немыслимо. WADA тестировала его много лет, в IBU за этим молча наблюдали, допускали его до крупных стартов, но спустя долгое время решили осудить. Правда, у меня нет слов. Сказать, что это бред, ничего не сказать. Обсуждали ли мы это с Устюговым? Нет, когда мы последний раз виделись, то просто радовались успешному завершению Игр-2014 в Сочи. Кто бы мог подумать, что мы вернемся к этим вопросам в 2020 году. Что будут заголовки о каких-то судебных процессах. Даже мысли такой не было.

Шансы есть

Все медальные перестановки еще требуют официального подтверждения со стороны МОК, но обычно Международный олимпийский комитет без вопросов ратифицирует все решения CAS. Правда, Устюгов еще собирается подавать апелляцию и в случае, если ее не удовлетворят, идти в гражданский суд Швейцарии. Но если все эти усилия не увенчаются успехом, то золото масс-старта в Ванкувере перейдет к французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который станет шестикратным олимпийским чемпионом. Бронзовыми призерами Игр-2010 вместо российских эстафетчиков окажутся шведы.

В общекомандном зачете Олимпиады в Ванкувере сборная России пропустит вперед Францию и опустится на рекордно низкое 12-е место. В медальной таблице Игр-2014 в Сочи сборная России теряет символически важную первую позицию, снова пропуская вперед норвежцев. Такое уже случалось в 2018 году после решений дисциплинарной комиссии МОК, но тогда CAS встал на сторону россиян и вернул нашей команде часть отобранных за допинговые обвинения наград. Сочинское эстафетное золото в мужском биатлоне теперь может достаться немцам.

По законам швейцарского времени Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, во время церемонии награждения золотыми медалями в эстафете на соревнованиях по биатлону среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 22 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Честно, я уже не удивляюсь таким странным решения CAS, особенно учитывая, что они появляются незадолго до начала судебного процесса РУСАДА и WADA, — заявил «Известиям» бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. — Я не сильно погружен в детали дела Устюгова, но когда IBU сначала закрывает его, а спустя два года вновь возобновляет без каких-либо весомых доводов — это как минимум странно. Если бы подобное случилось со спортсменом из любой другой страны, то весь мир стоял бы на ушах. Все бы говорили, как несправедливо к нему отнеслись представители WADA и IBU. А русских атлетов можно судить как угодно. Осознавать это очень печально.

При этом перспективы спасти свое честное имя у Евгения Устюгова не такие уж безнадежные, слишком много в его деле странностей. И речь не только о несовершенстве паспорта крови и возможных генетических особенностях спортсмена.

По законам швейцарского времени Спортивный арбитражный суд в Лозанне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Во-первых, антидопинговая панель CAS, которая рассматривала дело, была создана только в 2017-м году, значительно позже завершения Евгением карьеры. То есть получается, что процедура наказания применена к россиянину задним числом. Это все равно, если бы сейчас вдруг начали оценивать старые футбольные матчи при помощи VAR и на этом основании пересматривать все результаты.

Во-вторых, Всемирный антидопинговый кодекс определяет срок давности по допинговым делам в десять лет. С момента окончания Олимпиады в Ванкувере прошло уже 10 лет и 7 месяцев. Конечно, арбитры CAS будут уверять, что дело было завершено намного раньше, а перенос его рассмотрения случился из-за коронавируса, но формально сроки нарушены, и основания для протеста есть. Разумеется, если говорить о законах, а не о большой политике.

У адвокатов спортсмена есть 21 день, чтобы обжаловать дело в CAS.