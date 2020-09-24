Медали при CAS: одну награду Сочи у России отобрали, другую — вернули

Спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне вынес неоднозначное решение по делу титулованных российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Всех троих обвиняли в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву суд признал виновной в подмене пробы и использовании запрещенного вещества. Решение МОК по ее делу остается в силе с одним исключением: биатлонистка отстранена от участия только в следующих за Сочи-2014 Олимпийских играх (то есть в Пхенчхане-2018) вместо пожизненной дисквалификации. Яна Романова и Ольга Вилухина были оправданы: нарушений антидопинговых правил в их действиях арбитры CAS не увидели.

Странное решение

Решение довольно странное, учитывая, что в период подготовки к домашней Олимпиаде девушки тренировались в одной группе. И либо вместе пили «коктейли Родченкова» и злоупотребляли другими нелегальными процедурами, либо также вместе честно тренировались, игнорируя допинг. Но расклад, при котором одни спортсменки под руководством немецкого тренера Вольфганга Пихлера готовились к Играм честно и только одна Зайцева в тайне что-то принимала, кажется абсурдным.

— Для меня решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным , — заявил «Известиям» Вольфганг Пихлер. — Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде, я всегда ее поддержу. Что касается снятия обвинений с Вилухиной и Романовой, то это еще раз подчеркивает, что мы готовились и выступали в Сочи по всем правилам. Никакого допинга в российской сборной не было. Это совершенно точно. А веры Родченкову нет. Это еще раз доказывает, что он лжец.

Для Яны Романовой и Ольги Вилухиной ситуация меняется кардинально. Теперь они могут спокойно тренироваться, работать в федерации. У Ольги даже сохранится медаль — личное серебро за спринт. Эстафетные же медали девушки должны вернуть из-за решения CAS против Зайцевой.

Таким образом, Россия поднялась на второе место в общекомандном зачете Игр-2014. После сегодняшнего решения суда у нас 10 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых наград. У занимающей первое место Норвегии: 11-5-11.

Медали при CAS Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина, завоевавшие серебряные медали в эстафете на соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Что сейчас творится в душе у Ольги, трудно представить. Если практически всех, кого обвиняли в нечестной игре в Сочи, в итоге оправдали, то Зайцеву окончательно записали в нарушители. Сама биатлонистка очень ждала окончания этого процесса. В прошлом году она рассказывала в интервью, что именно из-за подвешенного вопроса по ее статусу у нее сложности с трудоустройством. В Союз биатлонистов России, которому самому еще предстоит восстанавливаться в правах, ее из-за этого пятна в биографии брать не хотели. Ждали оправдательного решения, которое дало бы спортсменке зеленый свет.

Теперь ситуация для девушки сильно усложняется. Можно провести параллели, например, с российским бобслеистом Александром Зубковым — одним из немногих, кого, как и Зайцеву, не оправдали. В итоге он сначала потерял пост президента в национальной федерации бобслея, а недавно спортивную школу олимпийского резерва в родном для Александра Братске лишили его имени. С учетом новых рекомендаций Минспорта по поводу нежелательности трудоустройства спортсменов, отбывших допинговую дисквалификацию, уже сейчас понятно, что найти себя в спорте Ольге будет крайне проблематично.

— Очень жаль, что CAS принял такое решение по Ольге, и мы не смогли сохранить медаль в эстафете, — рассказала «Известиям» Яна Романова. — Я просто не понимаю, если говорят о какой-то государственной системе поддержки допинга, то почему одних оправдывают, а других нет. Да и какой смысл Ольге было принимать запрещенные препараты на Играх-2014. К тому моменту она уже была двукратной олимпийской чемпионкой, всем всё доказала. Я говорила это на суде, говорил Вольфганг Пихлер. Такое ощущение, что целью было лишить Россию медали, а доказательства вины были не так и важны.

Медали при CAS Ольга Зайцева Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

По словам адвоката Зайцевой Алексея Панича, спортсменка подаст апелляцию на решение CAS в федеральный суд Швейцарии.

Второй удар

На этом проблемы для российского биатлона 24 сентября не закончились. Их добавил Международный союз биатлонистов (IBU), который временно отстранил Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина от участия в международных соревнованиях. Причина: новая информация, содержащаяся в базе данных Московской лаборатории, которая была передана ВАДА в начале 2019 года. Напомним, что Глазырина уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, а Лапшин с 2017 года выступает за Южную Корею.

Чем отличаются старые обвинения Глазыриной, за которые она уже понесла наказание, от новых, непонятно. Но для Екатерины, которая была лучшей в женской сборной на недавнем летнем чемпионате России и наверняка попала бы в основной состав сборной, это большой удар.

— Пока даже не знаю, что сказать по поводу отстранения Глазыриной, для меня это настоящий шок — признался старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

Медали при CAS Тимофей Лапшин Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тимофей Лапшин уже несколько сезонов выступает за другую страну, но ему, очевидно, прилетел «привет» из российского прошлого. Сразу после опубликования доклада Макларена многие быстро вычислили, что один из спортсменов, о которых там идет речь, — именно Тимофей. Но все эти годы вопросов у IBU к нему не было. В отличие от многих коллег, оставшихся в России, он был допущен на Олимпийские игры, а также стартовал на двух чемпионатах мира. Почему именно сейчас его отстранили и как ему теперь защищаться, пока непонятно.

Оба спортсмена отказались комментировать решение IBU.