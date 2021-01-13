Проверка на точность: российские биатлонисты заставили поверить в себя

Последний этап Кубка мира (КМ) по биатлону дал возможность болельщикам поверить в светлое будущее российской сборной. Была прервана рекордная безмедальная серия, одержана первая победа, спортсмены показали неплохой прогресс как в плане лыжного хода, так и по стрельбе.

Но и проблем было немало, каждая гонка давала много пищи для размышлений: хватало было и приятных моментов, и негатива. Поэтому шестой этап КМ, который также пройдет в Оберхофе, во многом станет определяющим и наконец расставит все по своим местам. Либо локальные успехи были просто случайностью, либо наши спортсмены наконец-то приходят в себя.

Миронова — новый лидер

Биатлонный сезон проходит без массовых коронавирусных потрясений. Добились этого жесткими условиями для участников — любое подозрение на COVID-19 моментально отправляет человека на карантин. Поэтому уже второй этап подряд российская сборная будет проводить без главного тренера Валерия Польховского. Временно его обязанности продолжит исполнять Алексей Волков. Польховский работает дистанционно, а вернуться к живому контакту со спортсменами сможет только после завершения десятидневного карантина и двух отрицательных тестов на ковид.

Пока что либо Волков справляется с ситуацией самостоятельно, либо дистанционная работа Польховского на ее качестве не сказывается. Прошлый этап был первым, на котором выступление сборной можно оценить положительно и, по мнению большинства экспертов, сборная наконец-то подходит к необходимым для серьезной борьбы кондициям.

— Первое выступление нашей команды после Нового года, конечно же, вселило оптимизм, — рассказал «Известиям» трехкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов. — Виден четкий тренерский план, идем в верном направлении. Средний уровень команды уже подрос, впереди, правда, еще большая часть сезона, чемпионат мира. Но уже сейчас очевидно, что ребятам бежалось гораздо легче.

Главное достижение пятого этапа — прогресс женской сборной, которая в целом в этом году как минимум не отстает от парней. Часто результаты в женских гонках даже превосходят мужские. Во многом это заслуга нового старшего тренера Михаила Шашилова. Он принимал неоднозначные решения, особенно по составу. Тот же Черезов отдельно отметил роль тренировочного сбора команды во время праздников в высокогорье.

— Уже не первый раз Шашилов везет свою команду на Хмелевские озера, он знает эти места, понимает, как спортсмены реагируют на перепады высот. Так что всё это было заранее продуманно, запланировано и показало эффективность, — отметил трехкратный чемпион мира.

В следующих гонках особое внимание стоит обратить на Светлану Миронову, которая приятно удивила в преследовании после неоднозначного спринта, а в эстафете и вовсе выдала лучший перфоманс в жизни. Стоит отметить, что ее личный тренер — это как раз Шашилов, и ей сейчас в сборной, быть может, комфортнее всех.

— Прогресс, конечно, наблюдается, в том числе и у Светы, — продолжил Черезов. — Тренерский состав изменился, подготовка, следовательно, тоже. Возможно, в начале сезона команда привыкала к новым условиям, нагрузкам. Оценивают все, понятное дело, по результатам, но, чтобы видеть полную картину, нужно понимать, как готовилась команда с мая. У Мироновой были объективные причины, по которым она не могла раньше показать свой максимум, но сейчас, видимо, все уже хорошо.

Отметил прогресс Мироновой и трехкратный чемпион мира Максим Чудов.

— Если спортсмен тренируется, значит он должен расти, — сказал «Известиям» Чудов. — До определенного момента. Когда рост прекращается, его начинают подстегивать молодыми спортсменами. Не выходит — значит, пора уже заканчивать. У Светланы, видимо, рост еще есть, потенциал виден.

Постепенно обретает себя и Ульяна Кайшева, которая осенью выдавала пассажи про отсутствие целей по сезону, ужасно выглядела как на стрельбище, так и на трассе, и в целом вызывала недопонимание по своему статусу в сборной. Евгения Павлова по-прежнему непредсказуема. Успешная гонка может обернуться у нее полным провалом, а ноль на стрельбе — четырьмя промахами. Но как эстафетный боец она необходима, как и Лариса Куклина. А вот смысла заявлять Наталью Гербулову на КМ пока нет. О своей слабой готовности заявляла даже сама спортсменка и просила перевести ее на этап Кубка IBU. Он пройдет, кстати, практически параллельно с Оберхофом — в Абере и станет первым в серии турниров второго эшелона. Для России там важны выступления Татьяны Акимовой — в случае резкого старта ее вполне могут перебросить в основу. Вместо той же Гербуловой или, например, Екатерины Носковой.

Латыпов — новая надежда

Мужская сборная до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов, но позитивные моменты есть и в ней. Например, достойное разрешение ситуации с Александром Логиновым. Бессменный лидер команды последних лет в этом сезоне выступает совсем не в свою силу, а психологическая нестабильность спортсмена давно активно обсуждается. Недавно у Логинова, к тому же, умер отец. Но тренерскому штабу удалось подготовить спортсмена к первым гонкам 2021, на которых он показал себя в целом неплохо.

Важный момент — Логинова больше не ставят финишером. Это решение напрашивалось еще в прошлом году, а в свете новых событий оно и вовсе максимально логично. К тому же, замену Александру на четвертый этап нашли вполне достойную. Финиш Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете точно войдет в золотой фонд российского биатлона, но здесь важнее хладнокровие уфимского спортсмена на стойке и общий темп на трассе. В свое время Эдуард считался одним из самых перспективных биатлонистов мира. Сейчас он в огне, и его результаты в спринте смогут ярко ответить на вопрос, что же мы видели — разовое озарение или восхождение новой звезды.

— Это решение тренерского штаба, им виднее на данный момент, кто как готов, — заявил Чудов — Если решение сработало, значит оно было верным. А комментировать личные проблемы Александра у меня нет желания.

Антон Бабиков на той неделе вновь ставил личные антирекорды в спринте, Евгений Гараничев до сих пор не может найти баланс между уверенной стрельбой и ходом, а Матвей Елисеев по-прежнему не может справиться с проблемой распределения сил по дистанции. Кирилл Стрельцов в команде и вовсе скорее от безысходности — большого резерва у нас нет, что доказала та же «Ижевская винтовка».

Остается только надеяться, что по традиции российские биатлонисты набирают форму к концу сезона. Уже совсем скоро чемпионат Европы, а примерно через месяц — чемпионат мира. И к нему наши парни с девушками просто обязаны подойти во всеоружии.