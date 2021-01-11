Большунова разница: наш лыжник выиграл «Тур де Ски» с двумя рекордами

Сборная России триумфально завершила лыжную многодневку «Тур де Ски». По итогам восьми гонок у россиян все места в общем зачете — с первого по седьмое, за исключением второго, которое героически отстоял француз Морис Манифика. Победитель, Александр Большунов, выиграл у него в сумме три с половиной минуты — рекорд за всё время существования престижного марафона. Еще одно достижение подопечного Юрия Бородавко — он первым из лыжников оказывался на подиуме на всех стартах «Тур де Ски». У женщин в семерке трое наших: на втором месте Юлия Ступак, на четвертом — Татьяна Сорина, на седьмом — Наталья Непряева.

Гонка без норвежцев

«Тур де Ски» по высокогорным Альпам — традиционно главное спортивное событие новогодних праздников. В 2021-м многодневка проходила как подготовка к мартовскому чемпионату мира в немецком Оберстдорфе, но на некоторых этапах напоминала скорее чемпионат России, чем международные соревнования. Объясняется это не только силой нашей сборной, которая устроила серию побед у мужчин и женщин, но и отсутствием норвежцев и лидеров некоторых других северных сборных. Они закрылись в своих странах и усиленно готовятся к соревнованию в Германии. Не было и главного соперника Александра Большунова — норвежца Йоханнеса Клебо, а его партнер по команде Эмиль Иверсен довольно грубо ответил на обвинения в «сливе» со стороны других лыжников фразой «Пусть заткнутся и радуются победам, пока нас нет».

Тренер сборной Егор Сорин считает, что присутствие норвежцев не ухудшило бы ощущения от выступлений.

— Результаты для 90% наших спортсменов хорошие, — отметил Егор Сорин. — Да, есть разочарованные, но это лишняя пища для размышлений в преддверии чемпионата мира. В общем и целом для команды это отличный результат. Такого доминирования давно не было, и если сюда добавить нескольких норвежцев, думаю, глобально картину бы это не испортило. Был ли у женщин исторический шанс выиграть тур без норвежек? Тут дело не в них. Сейчас середина сезона, и та же Наташа Непряева, например, понимала, что она далеко не в том состоянии, что была в прошлом году, когда была лидером. Может, это и хорошо, что спортсменка здесь многим проиграла, тренеры сделают выводы.

Борьба за серебро

Финальная гонка прошла в воскресенье в Италии — это был 10-километровый забег в гору, пожалуй, самый сложный в календаре. Начинается гонка с пологого отрезка, а затем на определенных участках угол наклона трассы составляет 44 градуса. После финиша многие падают в снег сразу после пересечения линии.

Главной интригой и у мужчин, и у женщин была борьба за серебро. Поскольку с недавних пор соревнование начинается с масс-старта, а не в формате преследования, в финале нашим нужно было либо контролировать соперниц, либо, наоборот, уходить в отрыв. У женщин Юлия Ступак справилась с задачей: она не сильно отстала от шведки Эббы Андерссон, и хотя та выиграла, запаса хватило. Золото спокойно забрала американка Джессика Диггинс.

У мужчин за Морисом Манифика следовала группа россиян, среди которых выделялся Денис Спицов. Ему надо было отыграть 26 секунд. Удалось, к сожалению, лишь около половины. Французы сработали грамотно: в начале горы они выстроились клином вчетвером перед всем пелетоном и «защитили» своего лидера. Пока Спицов прорывался через частокол лыж, время ушло.

— Спицов реально мог отыграть у Манифика 20 с лишним секунд, если бы в начале горы был поближе, — заявил Сорин. — Он много сил потратил на то, чтобы переместиться в лидеры. Если бы начал атаку пораньше, всё могло повернуться иначе. Но основные секунды наш спортсмен потерял на спринте в субботу, где можно было пробиваться выше. Французы встали на бонусной отсечке, потом натянули темп и ускорились — молодцы. Но вряд ли Денис разочарован: бронза в такой гонке дорогого стоит.

Оторвался на 666 очков

Конечно, победа Большунова, итоговая бронза Спицова с победой на горе и второе место Ступак не так дороги, как прошлогодние успехи, но всё равно это заметное событие. А норвежцы вернутся на Кубок мира уже совсем скоро — на следующие этапы в Лахти и Фалуне. Изначально они хотели пропустить и их, но оказалось, что без участия в этих соревнованиях им грозит непопадание на чемпионат мира. Впрочем, отношение в российской сборной к отказу скандинавов, мягко говоря, неоднозначное.

— Без норвежцев точно не скучно. У женщин вообще неизвестно, кто выиграет — их гонки интереснее смотреть, чем мужские, — заключил Егор Сорин. — Но мне кажется, изначально позиция норвежцев была нечестной. Аргументы их федерации вызывали удивление. Если они думают, что дома находятся в большей безопасности, чем мы здесь на «Тур де Ски», то это неправда. При правильном продумывании переездов всё нормально. Я не знаю случаев, чтобы по ходу сезона заболел хоть один лыжник или биатлонист. Да, был случай в Руке с нашим двоеборцем Яхиным, но старт сезона — это немного другая ситуация. Меры, предпринимаемые FIS, обеспечивают безопасность. С таким успехом можно бояться любого заболевания. Слава богу, что норвежцы изменили свою позицию и решили приехать.

Кубок мира возобновится в финском Лахти 23 января. И там одновременно будут соревноваться двоеборцы и прыгуны с трамплина, из-за которых, возможно, и побоялись приезжать на тур скандинавы. Будем надеяться, что оттуда все уедут здоровыми. Но интриги в борьбе за мужской Кубок мира уже немного: Большунов опережает ближайшего преследователя Ивана Якимушкина на 666 очков. У женщин всё гораздо интереснее: Джессику Диггинс и Юлию Ступак разделяют лишь 130 баллов. При этом безоговорочный лидер последних лет Тереза Йохауг их уже вряд ли догонит.