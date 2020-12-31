«Чисто российский пьедестал на «Тур де Ски» — это возможно»

В первый день нового года стартует популярная и крайне престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Россия выступит в сильнейшем составе. Не будет только двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова — он восстанавливается после коронавируса. И наши спортсмены будут фаворитами как в мужском, так и в женском зачете. Потому что главные конкуренты — норвежцы — пропускают главный январский старт. О предстоящих соревнованиях «Известия» поговорили с прославленным лыжником, олимпийским чемпионом, победителем «Тур де Ски»-2013 Александром Легковым, который будет комментировать соревнование.

— Правильно понимаю, что 1 января вам к 11 на работу? Комментировать.

— Ха-ха. Не прошло и шести лет. Раньше Новый год не праздновал, потому что бегал «Тур де Ски», теперь вот — потому что буду комментировать.

— Не проблема?

— Абсолютно! Меньше алкоголя — больше пользы. Так что уговаривать меня не пришлось.

— Некоторые готовы уволиться, лишь бы не работать 31 декабря и 1 января.

— Слышал о таком, но это не про меня. Я и когда бегал спокойно воспринимали отсутствие новогодних каникул. В 23:00 ложился спать, на следующий день — гонка. Может быть, мне поэтому и сейчас проще. Остаточное явление с тех времен.

— От самой многодневки чего ждете?

— Сложно сказать. Не могу до начала «Тур де Ски» давать какие-то прогнозы. Пока все хотя бы раз не выйдут на старт, не поймешь, кто в какой форме. Понятно, что фавориты есть, но пытаться что-то предугадать прямо сейчас — дело бессмысленное. Давайте дождемся хотя бы 1 января. Вот тогда многое будет понятно.

— Уже после спринта?

— Вполне. Если дистанционщик хорошо пробежит спринт — это о многом скажет.

— Многие думают, что с учетом отсутствия норвежцев Александр Большунов — фаворит процентов на 80.

— Не удивлен. Наверное, и вы так думаете?

— В общем, да.

— О чем говорить, если он бежит все гонки в тройке? Ему неважно, спринт или дистанция, классика или конек. С последних стартов, на которых он выглядел отлично, прошло мало времени, уже на равнине Александр бежал очень хорошо. Если спортсмен так выступает, это дает всем право думать так, как вы сказали.

— Что думаете про остальных наших ребят? Например, Денис Спицов после того, как переболел коронавирусом, бегал очень мало. Ему будет тяжело?

— Теоретически, времени после его болезни прошло уже больше, чем в начале декабря. Да и гонка в Давосе дала понять, что он на правильном пути. Денис сумел потерпеть за спиной другого спортсмена, занял очень неплохое итоговое место. Прибавил за ту гонку. Если подготовка к «Тур де Ски» у него прошла хорошо и он выполнил все скоростные и восстановительные планы, то может выступить на уровне. Как минимум, можно средне начать многодневку, но постепенно раскручиваться и набирать обороты.

— Бывало, что по итогам «Тура» в тройке оказывались вы с Максимом Вылегжаниным, в прошлом году Большунов и Сергеем Устюгов заняли первое-второе место. Как думаете, чисто российский пьедестал сейчас возможен?

— С точки зрения последних результатов и отсутствия норвежцев — почему нет? Шведы собираются приехать, но у них сейчас не настолько сильная мужская команда. Кто еще? Ииво Нисканен, Дарио Колонья, Франческо де Фабиани, французы. Но они ничем не лучше наших спортсменов. Большунов по результатам стоит чуть выше, а вот эти ребята примерно на равных. На пьедестал могут заехать как они, так и наши. Так что теоретически российский пьедестал возможен. У нас Мельниченко, Червоткин, Белов, Спицов, Мальцев, Якимушкин точно могут бороться за призы.

— В мужской команде на это настроены все, наверное, кроме Глеба Ретивых.

— Глеб-то настроен, может быть, очень хорошо, но вне зависимости от настроя — бежать очень быстро он сможет только спринт. В гонках Ретивых пока середнячок. Хотя желание бегать дистанции у него огромное. Может быть, где-то его и прорвет — посмотрим.

— Устюгова вам лично будет не хватать?

— Хорошо бы, чтобы он бегал. Но я в принципе болею за всех наших спортсменов, а их там будет достаточно. Серега пока не вошел в необходимый ритм. По крайней мере, он сам так считает. В команде-то его ждут всегда. Если он готов выступать — его тут же заявят. И ему надо бы поскорее возвращаться, потому что конкуренция в команде очень большая.

— Татьяна Сорина и Наталья Непряева в отсутствии Терезы Йохауг будут бороться за победу?

— Мне кажется, у Непряевой шансов больше.

— Из-за опыта?

— Да. Татьяна только в этом сезоне ворвалась в элиту. Пару месяцев назад впервые попала в призы на Кубке мира. Посмотрим, как все будет в январе. Повторюсь, многое станет понятно после первого-второго стартов. Но с точки зрения психологии у Натальи шансов больше. Хотя болеть мы будем, конечно, за обеих. Еще и про Ступак (Белорукову) не забывайте.

— Как раз хотел спросить про нее. Мы все привыкли, что она — спринтер. Но в Давосе Юля стала второй на «десятке». Означает ли это, что ей по силам бороться за призы на «Тур де Ски»?

— Вот как Спицов набирает с каждым стартом после болезни, так и Юля после выхода из декретного отпуска. Соответственно, про нее могу сказать то же, что и про Дениса. Если подготовка прошла хорошо, она вполне может претендовать на высокие места в «Туре». С учетом того, что нет норвежек, тройка, мне кажется, реальна. Следить за этим всем будет очень интересно.

— Про отсутствие норвежцев. В этой связи призовые места будут вызывать чувство недосказанности?

— Если только у людей, которые про это думают. Наверняка есть такие, кто в случае победы наших будет говорить: «Да это потому что Клебо не было». Пускай говорит! Многим другим абсолютно по фигу, бежал ли Йоханнес или нет. Вот мне — все равно. Норвежцы пропускают старт не из-за чьих-то запретов, а только из-за того, что не хотят сами. Это другая история. Поэтому никаких проблем. В памяти останутся результаты протоколов. И когда пандемия пройдет, никто не вспомнит, бежали норвежцы или нет.